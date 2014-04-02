ТОП-10 (2 апреля)

США начнут экспортировать газ в Европу в 2015 году

Нацбанк прогнозирует инфляцию от 12% до 16%

Европа запретила своим авиакомпаниям летать в Крым

Европейский рынок откроют для украинских товаров с 15 мая – Яценюк

Госпотребнадзор забраковал российские конфеты и сыр

Кабмин повысит цену на газ для населения на 73%, тепло - на 40%

Обесценивание гривни приведет к росту госдолга на 129 млрд грн — глава Минфина

Нацбанк проведет стресс-тесты 37 банков

Минфин выпустит «Военные облигации» на 1,1 млрд гривень

Ситуация в Украине может повлиять на развитие мировой экономики - глава МВФ

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США начнут экспортировать газ в Европу в 2015 году

Соединенные Штаты Америки начнут экспортировать газ в Европу в 2015 году, и нынешние действия России в отношении Украины делают актуальным вопрос уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Государственный секретарь США Джон Керри на Совете ЕС-США по энергетике с участием Верховного представителя Европейского Союза Кэтрин Эштон и комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

«США и Европа должны еще многое сделать для диверсификации энергопоставок. Мы над этим очень тяжело работаем в США. Через наш новый статус, как газодобытчика, и утверждение семи лицензий на экспорт газа - это поможет поставлять газ на международные рынки. Мы ждем этого, и начнем это делать в 2015 году», - сказал Керри.

«Мы будем поставлять больше газа, чем вся Европа потребляет газа сегодня. И задачей будет справиться с насущными вызовами, которые существуют сейчас в Украине, - а они носят критический характер, а также в важном для нас всех вопросе климатических изменений... Мы будем партнерами, и это партнерство между Соединенными Штатами и Европой является абсолютно важным», - сказал американский госсекретарь.

Ранее в интервью УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина планирует построить плавучий терминал для приёмки сжиженного газа для импорта газа, в том числе и из США.

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Нацбанк прогнозирует инфляцию от 12% до 16%

Уровень инфляции в 2014 году по прогнозам Национального банка Украины составит от 12 до 15,7%, заявил сегодня глава Нацбанка Украины Степан Кубив на конференции в Киеве.

«По прогнозам НБУ - в рамках 12-16%, если точнее, 15,7%», - сказал Кубив, отвечая на вопрос о возможном уровне инфляции в 2014 году.

«Каким будет предел, зависит от действенности предпринятых нами шагов, и от того, как быстро мы получим средства от МВФ, международного сообщества и введем политику по восстановлению экономики», - добавил глава НБУ.

Он также отметил, что окончательные прогнозы и информация для рынка будет обнародована по результатам встречи в Вашингтоне, которая может состояться через 10 дней.

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Европа запретила своим авиакомпаниям летать в Крым

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) ввела запрет на осуществление полетов в аннексированный Россией Крым, в частности, в Симферополь и Севастополь.

Данное сообщение Евроконтроля опубликовано на веб-портале flightworx.aero.

"Евроконтроль, строго следуя Конвенции ICAO о международной гражданской авиации, не признает одностороннее провозглашение предоставления аэронавигационного обслуживания над любой частью украинского воздушного пространства, кроме как от украинской власти", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Симферополь и Севастополь до дальнейших уведомлений.

Вместе с тем, Евроконтроль при выборе маршрутов, кроме закрытых, рекомендует согласовывать их с украинскими, румынскими, болгарскими и турецкими диспетчерскими центрами в целях избежания нарушений воздушного движения.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы между Киевом и Симферополем по 29 апреля 2014 года включительно в связи с действующими ограничениями на полеты в Крым.

С конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма. 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел незаконный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Нелегитимная власть АРК заявила, что более 95% принявших участие в голосовании высказались за выход Крыма из состава Украины.

Европейский Союз и США не признают референдум, заявляя, что он незаконный и проведен в условиях явного присутствия российских войск и запугивания населения полуострова.

Вместе с тем, 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Справка УНИАН. Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) функционирует с 1960 года, включает 39 стран-участниц европейского региона. Штаб-квартира организации находится в г. Брюссель (Королевство Бельгия). Украина является членом Евроконтроля с 2003 года.

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Европейский рынок откроют для украинских товаров с 15 мая – Яценюк

Европейский рынок будет полноценно открыт для украинских товаров и услуг с 15 мая, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве.

«С 15 мая европейский рынок будет открыт для украинских товаров и услуг», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации, предполагавшее формирование зоны свободной торговли, в ноябре 2013 года. Европейские специалисты уверяли, что выгоды Украины будут ощутимы уже потому, что украинские товаропроизводители получат доступ на рынок объемом порядка 500 млн потребителей и совокупным ВВП более 17 трлн долл.

Однако в ноябре 2013 года Соглашение не было подписано под предлогом неготовности Украины к присоединению к европейскому рынку. Такое решение властей вызвало многотысячные протесты и переросло в длительное и массовое противостояние народа и действующей на тот момент власти, приведшее в многочисленным жертвам.

Переговоры о подписании соглашения были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Экономический блок планируется подписать позднее, после выборов Президента Украины 25 мая. Новое украинское правительство также связывает экономический рост с вступлением в силу положений Соглашения и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС.

Европейский Союз в одностороннем порядке ввел в действие положения Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, от которых Киев получит 500 млн. евро в год.

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Госпотребнадзор забраковал российские конфеты и сыр

Госпотребнадзор Украины провел проверки соответствия российских товаров требованиям закона.

Как отмечают на сайте ведомства, по результатам проверки выяснили, что товары реализуются вопреки требованиям статьи 38 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», статей 15, 19 Закона Украины «О защите прав потребителей» и положением Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов.

В сообщении отмечают, что начали проверки в связи с обращением председателя депутатской фракции Всеукраинское объединение «Свобода», народного депутата Украины Олега Тягнибока относительно несоответствия большинства российских товаров требованиям действующего законодательства Украины, а также массовых нарушений прав потребителей при их реализации.

В частности, ведомство имеет претензии к российским производителям конфет ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Рот фронт», ЗАО «Фабрика «Русский шоколад», производителя плавленых сыров ООО «Лакталис Истра».

Также Госпотребнадзор забраковал производителей рыбы ООО «Вичунай-Русь» и ООО «Роскон».

Согласно сообщению, на сегодняшний день Госпотребнадзор Украины принимает соответствующие меры относительно изъятия указанной российской продукции из гипермаркетов основных торговых сетей.

«Нечестным продавцам и производителям стоит помнить о том, что права украинского потребителя надежно защищены. Поскольку потребителями являются не только взрослое население Украины, но и наше будущее - наши дети, Госпотребнадзор всегда оперативно и остро реагирует на возникающие проблемные вопросы потребительского рынка. А те, кто пытаются получить прибыль за счет здоровья, включая детей, не только ограничены в моральном плане, а есть безпринципными личностями, что хуже врага», - подчеркивает председатель ведомства Сергей Орехов.

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Кабмин повысит цену на газ для населения на 73%, тепло - на 40%

Кабинет министров намерен повысить цену на газ для населения в среднем на 73% с 1 мая, тарифы на тепло – в среднем на 40% с 1 июля, и выровнять цену на газ для всех категорий потребителей, которые используют только газ для отопления и газ наряду с центральным отоплением, на уровне 1309 грн.

Об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Цена на газ для населения повышается в среднем на 73%», - сказал Шлапак. – «Мы также устанавливаем единую цену – уравниваем оба газа – и для тех домов, которые используют газ для отопления, и для домов, которые используют центральное отопление, на уровне 1309 грн», - сказал министр. «Новые цены на газ вступят в силу с 1 мая, новые тарифы на тепло – с 1 июля. Но поскольку 90% населения платят в отопительный сезон, то платежки с повышенными ценами люди получат только в ноябре текущего года. Это будет ощутимым ударом для населения. И потому правительство подготовило меры по защите уязвимых слоев населения», - сказал Шлапак.

Он уточнил, что цены на газ поднимаются для всех категорий, но условно они разделены на 4 группы. «Самые высокие цены будут для тех, кто использует газ как газ, без центрального отопления. По этим категориям цены будут подняты в среднем на 73%». Но, по словам Шлапака, это не тот рост, который существенно повлияет или «из-за которого надо падать в обморок». «У меня трехкомнатная квартира, я плачу за газ 12 грн, буду платить порядка 20 грн», - сказал Шлапак.

Остальные группы это те, кто потребляет газ в объеме до 2,5 тыс. кубометров (стандартные двухкомнатные квартиры), до 6 тыс. кубометров и свыше 6 тыс. кубометров. «По первой группе повышение составит порядка 48%, от 2,5 – до 6 тыс. кубов, трехкомнатные квартиры и дома под 100 кв. м – 63%, более 6 тыс. кубометров – это большие дома. Повышение цены на газ составит 62%», - сказал Шлапак.

Что касается квартир и домов, которые используют центральное отопление, то для них повышение составит 25%. А для квартир и домов с индивидуальным отоплением повышение составит 40-45%. «Частные дома – от 100 до 300 м – цена повышается на 50%, дома более 300 м и потребляет более 7 тыс. кубометров – рост составит 62%», - сказал министр.

Он отметил, что в целом решение правительства выйдет завтра, а окончательные тарифы будут установлены в течение ближайших двух недель.

По словам Шлапака, повышение цен на газ и тепло будет продолжаться 4 года. «Последнее повышение планируем 1 мая 2017 года», - сказал Шлапак.

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что цена на теплоснабжение в Украине с учетом существующих цен на газ будет повышаться пропорционально в течение 4 лет - в общем объеме на 120%. Как подчеркивал Яценюк, для того, чтобы уравнять цены на газ и тепло с рыночными, надо было бы повысить тарифы на 120%, но Кабмин разложил повышение на 4 года. Первый год – повышение 40%, второй год - 40% и два года по 20%.

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Обесценивание гривни приведет к росту госдолга на 129 млрд грн — глава Минфина

Увеличение государственного долга Украины в 2014 году из-за роста курса доллара составит 129 млрд грн.

Об этом сообщил журналистам на брифинге в Киеве министр финансов Александр Шлапак.

“Только в этом году мы на 129 млрд грн увеличим госдолг за счет курса”, - сказал министр. При этом он выразил надежду, что курс уже достиг максимальной границы.

“Курс, мы надеемся, достиг своей границы и остановится на этом уровне. Мы думаем, что он составит около 10,5 грн/долл. в среднем по году”, - сказал Шлапак.

По его словам, на текущий момент общий объем госдолга Украины составляет 42,9% ВВП, в то время как по итогам 2014 года его объем увеличится до 53% ВПП.

“В 2014 году мы будем за счет роста курса иметь еще большую цифру, она составит 804 млрд грн, почти 53% ВВП”, - сказал он.

Министр также отметил, что на данный момент около 10% бюджета государства идет на обслуживание госдолга, выплату процентов.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому закону о секвестре госбюджета на 2014 год, предельный уровень госдолга увеличился на 78,5 млрд грн - до 664 млрд грн.

Курс гривни к доллару с начала 2014 года просел на 37%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. К закрытию торгов на межбанке 2 апреля котировки гривни к доллару установились на уровне 11,3200/11,4200 грн/долл.

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Нацбанк проведет стресс-тесты 37 банков

Стресс-тесты подтвердят, что банковская система Украины будет надежным партнером для инвесторов, для ведения бизнеса, минимизации коррупции и обеспечения перспектив развития.

Национальный банк Украины определил свои приоритеты, одним из которых является проведение двухэтапного стресс-тестирования 37 банков, заявил глава Нацбанка Степан Кубив на инвестконференции.

Глава Нацбанка отметил, что ситуация на финансовом рынке непростая, и банковская система Украины переживает испытание на стойкость. Но, не смотря на это, Нацбанк определил для себя приоритеты, одним из которых является проведение стресс-тестов.

«Для определения потребностей в капитализации нужно завершить сресс-тесты, которые будут проведены вместе с международными финансовыми учреждениями в рамках технической помощи. Я говорю о Всемирном банке и Международной финансовой корпорации. Стресс-тесты будуть проведены в два этапа: первый - 15 банков, второй – 22 банка», - сказал Кубив.

По его словам, стресс-тесты подтвердят, что банковская система Украины будет надежным партнером для инвесторов, для ведения бизнеса, минимизации коррупции и обеспечения перспектив развития.

Глава НБУ также отметил, что регулятор оказывает поддержку ликвидности банков на прозрачной основе. «Есть банки здоровые, есть банки больные. Банки здоровые мы должны поддержать, если же банк болен по многим параметрам – собственники должны либо сами их оздоровить, либо этот банк должен предоставить четкую программу оздоровления», - добавил Кубив.

Глава Нацбанка подчеркнул, что регулятор должен продемонстрировать реформы, стратегию развития банковской системы и устойчивость банков, что и будет сделано в этом году. «Лучшим инвестором для каждого государства является доверие граждан. Для Национального банка Украины и коммерческих банков правилом первой руки являются вкладчики, как юридические, так и физические лица, и доверие капитала к банковской системе», - сказал Кубив.

Глава НБУ также отметил, что регулятор намерен остановить отток депозитов, чтобы обеспечить собственный украинский капитал как совместный капитал для проведения инвестиционных и инновационных проектов. По его словам, Национальному банку, располагающему достаточным инструментарием, удается это сделать.

Кубив заверил, что регулятор будет осуществлять свою деятельность независимо, основываясь на принципах законности и открытости. «Правилом первой руки для нас будет инвестор, которому мы предоставим финансовые инструменты, четкую позицию по системе рисков и управления этими рисками, и по искоренению коррупционных действий», - сказал он.

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Минфин выпустит «Военные облигации» на 1,1 млрд гривень

Министерство финансов Украины планирует осуществить два выпуска государственных ценных бумаг для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины на общую сумму 1,1 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин выпустит облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации» в бездокументарной форме на общую сумму 1 млрд грн со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью 1000 гривен, процентной ставкой 7% годовых для привлечения средств от внутренних инвесторов (коммерческих банков , других юридических и физических лиц). Размещение облигаций будет осуществляться на аукционах, проводимых в определенный день еженедельно Национальным банком Украины через первичных дилеров. А также министерство осуществит выпуск «Военных» казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме общим объемом 100 млн грн со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью 1000 гривен , процентной ставкой 7% годовых для размещения среди населения. Размещение казначейских обязательств «Военные» состоится после их изготовления.

«Таким образом, Министерство финансов Украины начинает размещения государственных ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода для привлечения дополнительных средств в государственный бюджет. Такое предложение является призывом к сообществу по объединению усилий, желаний и намерений присоединиться к решению общенациональных задач и оказать финансовую помощь отечественным Вооруженным Силам в целях повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует выпустить "военные облигации" общим объемом до 7 миллиардов гривень. Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим лицам и физическим лицам.

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Ситуация в Украине может повлиять на развитие мировой экономики - глава МВФ

Геополитическая напряженность является существенным фактором ухудшения развития мировой экономики, и в этом смысле ситуация в Украине может значительно повлиять на мировые макроэкономические процессы, заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления в Институте международных исследований в Вашингтоне.

«Геополитическая напряженность сама по себе способна омрачить перспективы развития мировой экономики», - сказала Лагард. – «А ситуация в Украине, в случае, если она не будет разрешена, может иметь значительные последствия для всего мира».