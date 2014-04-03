ТОП-10 (3 апреля)

Гривня упала до рекордного значения за всю историю существования

НКРЭ с 1 мая повысит минимальный тариф на газ на 51,1%

Европарламент поддержал введение торговых льгот для Украины

Кабмин ухудшил ключевые макроэкономические прогнозы на 2014 год

Россия поднимает цену газа для Украины до $485

Польша и Венгрия готовы начать реверсные поставки газа в Украину

В Украине прекратили финансирование программы доступного жилья «70/30»

Украина готова взять у РФ $2 млрд кредита для погашения газового долга

Шлапак надеется получить от внешних кредиторов $13 млрд

Доходы бюджета Украины за квартал выросли почти на 5 млрд гривень

***

Гривня упала до рекордного значения за всю историю существования

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до рекордного значения.

С 3 апреля он составляет 100 USD - 1124.1600.

Предыдущий минимум был зафиксирован 1 апреля и составил 1099,8100 грн за 100 долл.

Курс гривни к евро на 3 апреля установлен на уровне 1550.7787 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.1890 за 10 рублей.

***

НКРЭ с 1 мая повысит минимальный тариф на газ на 51,1%

Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) приняла решение с 1 мая 2014 года повысить минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 3 апреля.

Согласно принятому решению, минимальный тариф на газ устанавливается для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 2 500 кубометров, при наличии газовых счетчиков. В случае отсутствия газового счетчика тариф на газ составит 1 197 грн за тыс. кубометров.

Кроме того, НКРЭ приняла решение с 1 мая повысить тариф на газ для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 6 тыс. кубометров, до 1 788 грн за тыс. куб. м с 1 090,8 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или до 1 965 грн за тыс. куб. м с 1 200,78 грн за тыс. куб. м при отсутствии счетчика.

Для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления превышает 6 тыс. кубометров, тариф на газ с 1 мая устанавливается в размере 3 645 грн за тыс. кубометров вместо 2 240,82 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или 4 011 грн за тыс. кубометров вместо 2 470,32 грн за тыс. кубометров при отсутствии счетчика.

Отдельным пунктов НКРЭ вынесла бытовых абонентов, которые используют газ для приготовления еды и подогрева воды в многоквартирных домах. Для этой категории населения тариф на газ с 1 мая устанавливается на уровне 1 182 грн за тыс. кубометров при наличии счетчика или 1 299 грн за тыс. кубометров при отсутствии счетчика.

Справка УНИАН. Тарифы на природный газ для населения в Украине не менялись с июля 2010 года.

По словам министра финансов Александра Шлапака, Кабинет министров повысит цену на газ для населения в среднем на 73% с 1 мая, тарифы на тепло – в среднем на 40% с 1 июля, и выровняет цену на газ для всех категорий потребителей, которые используют только газ для отопления и газ наряду с центральным отоплением, на уровне 1309 грн.

***

Европарламент поддержал введение торговых льгот для Украины

Европарламент на состоявшемся в бельгийской столице заседании проголосовал за введение Евросоюзом торговых льгот для Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее соответствующее предложение одобрил парламентский комитет по международной торговле. Депутаты предлагают отменить действие 98% таможенных пошлин, которые уплачивают украинские экспортеры на границах ЕС.

Как ожидают в ЕС, эта односторонняя мера будет стимулировать рост экономики Украины, сохраняя ее производителям и экспортерам до 487 млн евро в год.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила в марте, что Евросоюз уже через несколько недель начнет вводить торговые преференции для Украины.

Речь идет об отмене пошлин, в частности, на украинские сельскохозяйственные товары и продукцию текстильной промышленности. Данные преференции будут действовать, по меньшей мере, до 1 ноября.

***

Кабмин ухудшил ключевые макроэкономические прогнозы на 2014 год

Кабинет министров Украины пересмотрел в сторону ухудшения ключевые макропоказатели развития экономики страны по итогам 2014 года, закрепив новые прогнозные ориентиры в соответствующем постановлении №82.

Постановление размещено на сайте правительства.

В частности, номинальный ВВП уменьшен с первоначально прогнозируемого показателя в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн. Показатель инфляции закреплен на уровне 8,5%, а декабрь к декабрю – 12% (первоначальный прогноз 8,3%). Прогноз прибыли прибыльных предприятий сокращен до 253,2 млрд грн с 302,1 млрд грн. Прогноз объема фонда оплаты труда по итогам года снижен до 459,8 млрд грн с 511,6 млрд грн, а показатель средней зарплаты – до 3379 с 3575 грн.

Уровень безработицы, по оценкам Кабмина, составит 8,2% по методологии МОТ при первоначальном прогнозе 7,1%. Также уменьшен прогнозный показатель экспорта и импорта. В частности, прогноз экспорта по итогам года снижен до 82,7 млрд долл. с 104,7 млрд долл., импорта – до 95,3 млрд долл со 119,3 млрд долл.

Ранее Кабмин спрогнозировал падение ВВП по итогам года на 3%, хотя первоначальная редакция закона о госбюджете, принятого в январе 2014 года, предполагала рост ВВП на 3%.

***

Россия поднимает цену газа для Украины до $485

Правительство РФ в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом шля речь на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Медведев отметил, что правительство РФ в 2010 году во исполнение так называемых харьковских соглашений по ЧФ приняло постановление о льготных таможенных пошлинах на газ для Украины.

«С учетом отпадения международно-правовых оснований для существования соглашения и денонсации самого соглашения я принимаю решение об отмене постановления правительства от 30 апреля 2010 года № 91», - сказал Медведев.

При этом Миллер заявил, что это является основанием для повышения цены на газ. «Подписание постановления об отмене применения льгот по таможенной пошлине при поставке газа в Украину для нас, Дмитрий Анатольевич, значит, что автоматически строго в соответствии с действующим контрактом на поставку газа в Украину от 2009 года цена на газ повышается, и с апреля она составит 485 долларов за тысячу кубометров», - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что Минфин ожидает повышения цены на газ, импортируемый из России, до 487 долларов за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму.

«Путин подписал указ о денонсации харьковских соглашений. Мы ожидаем повышения цены на газ до 487 долларов за тысячу кубометров, - сказал Шлапак. - Мы не признаем денонсации харьковских соглашений таким образом, как они денонсируются». При этом Шлапак отметил, что в таком случае Украина имеет право говорить о денонсации, например, газовых соглашений 2009 года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан прогнозировал цену на российский газ на уровне 387 долларов за тысячу кубометров с учетом так называемой «харьковской» скидки.

31 марта Госдума РФ после аннексии Крыма в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании ЧФ на территории Украины. 28 марта этот законопроект в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин. Он же подписал принятый Госдумой закон.

21 апреля 2010 года в Харькове на то время президенты Украины и России Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

***

Польша и Венгрия готовы начать реверсные поставки газа в Украину

Украина получила подтверждение от операторов газотраспортных систем Польши и Венгрии о возможности поставок в страну по реверсной схеме около 20 млн кубометров природного газа в сутки .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«На сегодняшний день у нас подтверждение от операторов газотранспортных систем Польши и Венгрии о том, что мы можем осуществлять реверс с суточной поставкой около 20 млн кубометров газа», - сказал он.

«На сегодняшний день есть газотрейдеры, которые готовы включиться в работу, и поставлять газ по соответствующим рыночным европейским ценам», - подчеркнул министр.

Также Продан обратился к словацкой стороне с резкой критикой, отметив, что вопрос реверсных поставок газа с территории этой страны, как самого крупного альтернативного российскому пути импорта «голубого топлива», практически не решается.

«К сожалению, вопрос практически не решается со словацкой стороны. Нас даже не хотят вместе со словацкими специалистами допускать на территорию словацкой газоизмерительной станции в Копушанах для того, чтобы мы могли посмотреть техническую документацию, посмотреть физически на те трубопроводы, что можно сделать для того чтобы осуществлять реверс с территории Словакии», - сказал Продан.

По словам министра, европейские газотрейдеры сообщили украинской стороне о возможности поставок с территории Словакии до 20 млрд кубометров природного газа в год.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, вопрос реверсных поставок природного газа из Словакии в Украину имеет исключительно политическую подоплеку.

В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши и России).

В первом квартале 2014 года поставками газа в Украину занимается госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» из-за получения в конце прошлого года значительной скидки, более чем на треть, от «Газпрома». Однако российский газовый монополист уже заявил о возврате к прежним ценам на топливо с 1 апреля 2014 года, что вновь может лишить «Нафтогаз» монопольного положения на рынке газа Украины.

***

В Украине прекратили финансирование программы доступного жилья «70/30»

Госфонд содействия молодежному жилищному строительству приостановил реализацию государственной программы «Доступное жилье 70/30», которая предусматривает компенсацию государством 30% от стоимости жилья, в связи с полной остановкой государственного финансирования программы.

Как сообщила пресс-служба учреждения, остановка финансирования данной программы предусмотрена принятыми Верховной Радой 27 марта изменениями к Госбюджету на 2014 год.

«После внесения изменений в Госбюджет, новых соглашений по программе доступного жилья, в рамках которой гражданам предоставляется поддержка в виде 30% от стоимости жилья, заключаться не будет. Впрочем, остается вопрос граждан, которые в рамках этой программы заключили в конце прошлого года соглашения, но не успели получить господдержку. Относительно них фонд продолжает работу, в частности, с Минрегионом и Минфином. Надеемся, что этот вопрос будет положительно решен», - цитирует пресс-служба главу правления госфонда Леонида Рысухина.

Он также отметил, что внесенными в Госбюджет изменениями было сокращено финансирование и других жилищных программ, реализуемых фондом. В частности, финансирование программы льготного кредитования молодежи сокращенно на 54,1 млн грн, до 25,9 млн. грн. А финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) уменьшено на 230 млн грн, до 110,2 млн грн.

По словам Рысухина, оставшихся 25,9 млн грн для программы льготного кредитования молодежи хватит для предоставления льготных долгосрочных кредитов по договорам, заключенным с заемщиками в 2013 году. Что же касается программы удешевления ипотеки, Рысухин отметил, что финансирования в размере 110,2 млн грн на текущий год хватит для выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. В то же время, новые договора по этой программе теперь заключаться не будут.

«После внесения изменений в Госбюджет, на программу 13/3 предусмотрено столько средств, сколько необходимо для выплаты компенсации по ранее заключенным договорам. Новых договоров не будет. Паспорт бюджетной программы подписан и отправлен в региональные подразделения казначейства. Это значит, что теперь компенсация будет выплачиваться во всех регионах без задержек», - подчеркнул Рысухин.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не намерено безосновательно сокращать финансирование жилищных программ, включая ипотечные программы, если они являются эффективными. При этом он отмечал, что все жилищные госпрограммы будут проанализированы на предмет их рациональности.

В январе текущего года Минрегион сообщал, что в бюджете-2014 на программу строительства доступного жилья «30/70» (когда 30% стоимости жилья платит государство) в госбюджете предусмотрено 100 млн грн, на удешевление стоимости ипотечных кредитов (когда кредитная ставка не превышает 16%, из которых лишь 3% платит гражданин, а остальные 13% компенсирует государство) – 340 млн грн, а на программу «Молодежного кредитования» - 126 млн грн. Еще 48 млн грн предусмотрено на программу кредитования сельских застройщиков «Собственный дом». Кроме того, 300 млн грн из госбюджета будет выделено для обеспечение жильем инвалидов войны.

По данным Минрегиона, в Украине в 2013 году 6 тыс. 742 семьи получили жилье по программам доступного жилья. Из них 4 тыс. 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Фонд молодежного строительства.

В то же время, одним из первых решений нового правительства Арсения Яценюка стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. В рамках выполнения этого решения правительство уже пересмотрело необходимость финансирования нескольких десятков государственных программ общим объемом финансирования порядка 48 млрд грн.

***

Украина готова взять у РФ $2 млрд кредита для погашения газового долга

Украина рассматривает возможность взять у Российской Федерации кредит в размере порядка 2 млрд долларов для погашения задолженности за потребленный российский газ, которая, по оценкам российской стороны, составляет на текущий момент 2,2 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

«Мы готовы взять кредит и четко выполнять свои обязательства», - сказал министр.

Министр пояснил, что речь идет о ранее достигнутых договоренностях между Украиной и Россией, в рамках которых российская сторона готова была предоставить 15 млрд долл. в обмен на украинские евробонды. Первый транш этого кредита в размере 3 млрд долл. поступил в конце прошлого года, а второй транш, в размере 2 млрд долл., должен был поступить в конце января 2014 года, когда Кабмин одобрил выпуск долговых бумаг.

Продан также уточнил, что долг за поставки в Украину российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

Вместе с тем, комментируя вопрос цены топлива, которая, как ожидается, вырастет на 100 долл. после денонсации Кремлем Харьковских соглашений, Продан сказал: «(Ранее установленная "Газпромом" – УНИАН) цена в 385 долл. - цена, которую можно сегодня обговаривать. Мы бы хотели вести переговоры».

Ранее глава российского монополиста "Газпрома" Алексей Миллер заявил о том, что долг "Нафтогаза Украины" за российский газ с учетом мартовских поставок составляет 2,2 млрд долл., а цена топлива после денонсации Харьковских соглашений автоматически составит 485,5 долл. за тысячу кубометров.

***

Шлапак надеется получить от внешних кредиторов $13 млрд

Украина рассчитывает получить от международных кредиторов и доноров по итогам 2014 года 13 млрд долларов, и более половины данной суммы придется на Международный валютный фонд. Об этом сообщил журналистам глава Министерства финансов Украины Александр Шлапак.

"В этом году общая сумма внешних ресурсов нами оценивается в 13 млрд долл.", - сказал министр.

При этом он отметил, что правительство пока не договорилось с МВФ о размере помощи в 2014 году, но рассчитывает получить около 7 млрд долл.

"Об этом мы до сих пор не можем договориться с Международным валютным фондом. Мы будем ждать от них 7 млрд долл. Остальное мы планируем собрать на донорской конференции от других кредиторов", - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что общий ресурс финансовой помощи, в том числе в виде кредитов международных финансовых организаций, который может быть предоставлен Украине в текущем году, может достичь 13,5 млрд долл.

По словам министра финансов, объем первого транша кредита Украине от Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества stand-by может составить около 3 млрд долл., половина из которых пойдет на пополнение резервов Национального банка Украины , а половина – в государственный бюджет.

***

Доходы бюджета Украины за квартал выросли почти на 5 млрд гривень

За январь-март 2014 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 88,7 млрд грн, что на 5,8%, или 4,9 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По оперативным данным Госказначейства, в первом квартале 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 78,4 млрд грн, что на 6,5 млрд грн, или на 9%, превышает показатель января-марта 2013 года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 10,3 млрд грн, что ниже прошлогоднего показателя на 1,6 млрд грн, или на 13,4%.

Также сообщается, что в январе-марте т.г. возмещено 8,9 млрд грн НДС, что на 4,8 млрд грн (на 35%) меньше соответствующего показателя за январь-март 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн, больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в размере 2,334 млрд грн. За январь-февраль 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 52,2 млрд грн, что на 4,2%, или 2,29 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

УНИАН