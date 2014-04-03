Анонс на 4 апреля

* Начнется серия пресс-конференций членов Правительства для представителей региональных СМИ в рамках программы «Открытое Правительство». В частности, состоятся пресс-конференции: первого вице-премьер-министра Украины Виталия Яремы, вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана, министра финансов Александра Шлапака, министра социальной политики Людмилы Денисовой, министра юстиции Павла Петренко.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция общественной организации «Антикоррупционное бюро Украины» на тему: «Коррупционные схемы старые - власть новая». Во время мероприятия активисты организации обнародуют факты коррупционных схем, которые действуют при новой власти. Участники: председатель «Антикоррупционного Бюро Украины» Виктор Швец и заместитель председателя организации Александр Сенько (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-298-74-49, http://abukr.net/ Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка с промышленниками, предпринимателями и работодателями. На встрече будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития Украины, механизмы эффективного взаимодействия УСПП, объединений и ассоциаций промышленников, предпринимателей, работодателей с Кабинетом Министров Украины, в том числе - по реализации Программы Правительства. По результатам встречи запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между УСПП, который будет представлять Анатолий Кинах и Кабинетом Министров Украины. По завершении состоится брифинг Арсения Яценюка и Анатолия Кинаха.

* В Представительстве Всемирного банка в Украине состоится презентация нового Экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины. Эксперты Всемирного банка предоставят оценку текущим тенденциям экономической активности в Украине и представят прогноз экономического роста на среднесрочную перспективу. Новый экономический обзор представят эксперты: Чимяо Фан , директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Лалита Мурти, координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист Представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове; Анастасия Головач, экономист Представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове.

* Пресс-конференция на тему: «Крым, оккупация и туристический сезон». Участники: председатель Государственного агентства Украины по туризму и курортам Елена Шаповалова; председатель Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины Александр Новиковский.

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