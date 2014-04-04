ТОП-10 (4 апреля)

Госгарантии из бюджета-2014 пойдут на обновление парка «Укрзализныци»

Украинцы будут узнавать новые курсы валют в обед

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины на 3%

Инфляция в Украине может достигнуть 15% - Всемирный банк

Госгарантии из бюджета-2014 пойдут на обновление парка «Укрзализныци»

Украина может уменьшить свои претензии в рамках ВТО

Доллар на межбанке остановился на 11,65 грн

Официальный курс гривни к доллару упал до рекордного уровня - 11,60

Российские банки из-за санкций Запада боятся работать в Крыму

Украина сможет поставлять газ через Польшу не ранее мая - Gaz System

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Минфин назвал технической ошибкой введение налога на депозиты с 1 апреля

Министерство финансов Украины назвало технической ошибкой введение с 1 апреля 5% налога на проценты с депозитов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"При подготовке Закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине» была допущена техническая ошибка, в частности, в части вступления в силу с 1 апреля 2014 пункта 35 раздела I данного Закона, которым отменена норма о неприменении ставки 5 % для процентов до 1 января 2015 года. Это привело к несогласованности с датой вступления в силу других положений Закона в части налога на доходы физических лиц (в частности, пункты четыре - девять Закона Украины № 1166 вступают в силу с 1 июля 2014)", - сказано в сообщении.

Минфин обещает, что указанная ошибка будет исправлена ​​в ближайшее время путем подачи в Верховную Раду Украины законопроекта о приостановлении в период с 1 апреля по 1 июля 2014 действия соответствующих норм Налогового кодекса Украины в части применения ставки налога на доходы физических лиц в размере 5%.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля должна быть введена норма о налогообложении дохода с депозитов, если сумма таких доходов превышает 20 тысяч гривен в год. Норма, которую Минфин сейчас называет технической ошибкой, фактически означает, что налогообложение доходов с депозитов уже вступило в силу с 1 апреля и не зависит от размера дохода с них.

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Украинцы будут узнавать новые курсы валют в обед

Национальный банк Украины c 4 апреля будет устанавливать официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра, говорится в сообщении НБУ.

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.

Начиная с 7 февраля 2014 года, Национальный банк Украины устанавливает официальный курс национальной валюты к доллару США на уровне ее средневзвешенных рыночных котировок на межбанковском валютном рынке Украины.

Официальный курс гривни к доллару США рассчитывается как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся за текущий рабочий день по данным системы подтверждения соглашений на межбанке.

Курс гривни к другим иностранным валютам и курс банковских металлов будут устанавливаться на основании их котировок на международных рынках и официального курса гривны к доллару США, установленного за текущий день.

С начала 2014 года гривня согласно официальному курсу девальвировала по отношению к доллару США на 40% до 11,22 грн за 1 доллар (по данным на 4 апреля).

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Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины на 3%

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, таким образом, ухудшив свой прогноз развития экономики Украины, обнародованный в октябре 2013 года и подтвержденный в январе 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины в Киеве.

«В 2014 году мы не ожидаем роста ВВП, наоборот, экономика сократится на 3%»,- сказала Головач.

Напомним, что в январе текущего года Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2% и установил прогноз по уровню инфляции на уровне 2%.

В то же время, экономист Всемирного банка отметила, что экономика Украины может вернуться к росту в 2015 году.

«В случае, если все необходимые меры будут быстро приняты и согласованы, рост может возобновиться уже в следующем году, в 2015 году это будет рост 3%», - добавила Головач.

Представитель Всемирного банка также отметила, что основной причиной спада в экономике стало снижение внешнего спроса в результате того, что восстановление мировой экономики происходит медленнее, чем ожидалось. В то же время, по ее словам, откладывание внутренних экономических преобразований в Украине повышает чувствительность экономики станы к внешним факторам.

Головач отметила, что Всемирный банк в своем прогнозе в ноябре допускал сценарий «неконтролируемой коррекции», которая может спровоцировать серьезные негативные явления в социальной сфере. «В настоящий момент первоочередными мерами должна быть скорейшая макроэкономическая стабилизация. Это предусматривает две основные меры – жесткая фискальная политика и продолжение политики плавающего валютного курса», - сказала она, отметив, что эти меры могут снизить внутренний спрос в Украине.

Согласно аналитическим материалам, предоставленным в ходе презентации, Всемирный банк прогнозирует спад ВВП на 3% в 2014 году, рост ВВП на 3% в 2015 году и рост ВВП на 4% в 2016 году.

Всемирный банк прогнозирует инфляцию на уровне 15% в 2014 году, 10,5% в 2015 году и 6% в 2016 году.

Дефицит текущего счета платежного баланса прогнозируется на уровне 6,5% ВВП в 2014 году, 4,3% в 2015 году и 2,6% в 2016 году.

Дефицит госбюджета с учетом НДС-облигаций – на уровне 4,8% ВВП в 2014 году, 3,3% в 2015 году и 2,5% в 2016 году.

Валовой внешний долг, по прогнозам банка, достигнет 86,1% ВВП в 2014 году, 88,5% в 2015 году и 87,6% в 2016 году. В том числе, государственный и гарантированный государством долг – 47,4%, 48,5% и 48,7% ВВП, соответственно.

В отношении оккупированного Россией Крыма присутствующий на презентации директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан уточнил, что поскольку Крым всегда был дотационным регионом, и его доля в общем ВВП Украины составляет всего 3%, Всемирный банк не учитывал данные по Крыму при подготовке своего прогноза.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2%, но ухудшил оценку роста экономики страны в 2013 году до «минус» 1,1% с ранее планировавшегося «нулевого» роста.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Согласно оперативным данным Госстата, ВВП Украины после падения пять кварталов подряд вырос на 3,7% в четвертом квартале 2013 года, что позволило выйти по итогам 2013 года в целом на нулевой рост ВВП.

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Инфляция в Украине может достигнуть 15% - Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2014 году на уровне 15%, таким образом, ухудшив свой прогноз развития экономики Украины, обнародованный в октябре 2013 года и подтвержденный в январе 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

«Инфляция по результатам текущего года может составить 15%, декабрь к декабрю», - сказала Головач.

Напомним, что в январе текущего года Всемирный банк сохранил октябрьский прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2% и установил прогноз по уровню инфляции на уровне 2%.

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Госгарантии из бюджета-2014 пойдут на обновление парка «Укрзализныци»

Кабинет министров намерен направить выделенные в бюджете на 2014 год государственные гарантии по кредитам на проекты по модернизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с деловыми кругами заявил премьер-министр Арсений Яценюк

«У нас есть 25 млрд грн госгарантий под инвестиционные проекты. Эти гарантии могут пойти где уровень локализации (производства - УНИАН) почти 100%. Все - наше», - сказал премьер-министр.

Яценюк пояснил, что речь идет о вагонах всех типов и железнодорожном полотне.

«Мы понимаем, что наши предприятия на Востоке будут лишены заказов. Мы должны заменить заказчиков из России заказчиками из Украины. Это даст добавочную стоимость внутри страны», - сказал Яценюк.

Кроме этого Яценюк обратил внимание на развитие украинского автомобилестроения, которому государство также готово оказать поддержку.

«Цифры, мягко говоря, не радужные. Мы пониманием, что нет денег (у населения - УНИАН) покупать автомобили, но каждая уважающая себя страна должна иметь свое автомобилестроение», - сказал премьер

«Поэтому при принятии решения о внесении изменений в законодательство по автомобилестроению давайте посмотрим на реальные цифры: сколько можем произвести и что можем сделать», - подчеркнул он.

Он отметил, что государство готово быть партнером для отрасли.

«Ресурса не так много, но все что есть, будем задействовать», - сказал премьер.

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Украина может уменьшить свои претензии в рамках ВТО

Народный депутат Украины Тариэл Васадзе предлагает властям пересмотреть набор претензий Украины, возбужденных в рамках членства нашей страны во Всемирной торговой организации, и сократить их до 20-30 позиций с 371.

Об этом он сказал во время встречи деловых кругов с предпринимателями и работодателями.

«Мы в рамках правил ВТО внесли по пересмотру 371 позицию. Но никто не работает над этим вопросом, - сказал Васадзе. – Экономическая ситуация крайне сложная, но она позволяет объяснять нашим партнерам по Западу: «Друзья, ну не 371, но хотя бы 20-30 позиций давайте мы пересмотрим». Если мы этим вещи сделаем, мы более мягко войдем в прогрессивное сообщество».

По мнению парламентария, Украина вошла в ВТО в 2008 году на неблагоприятных условиях. «С 2008 года вступили в силу нормы ВТО. На самых неблагоприятных условиях для Украины. И с 2008 года у нас нарушение платежного баланса. Оно продолжается по сей день», - сказал Васадзе.

При этом он подчеркнул, что ситуацию усугубляет сложность в отношениях с Россией и временные экономические трудности, которыми будет сопровождаться формирование всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Мы понимаем, что действия России только ухудшают ситуацию, и минус будет только расти. Мы понимаем, что необходимо создать зону свободной торговли с Европой, и понимаем, что несколько лет для нас будут очень сложными, и этот минус также может расти», - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Украина обратилась в ВТО с нотификацией о намерении пересмотреть потенциальные тарифы на импорт товаров по 371 товарной позиции. Решением Украины были возмущены власти США и стран ЕС, заявляя, что пересмотр тарифов по 371 товарной позиции полностью разбалансирует систему международной торговли и приведет к дальнейшим многочисленным торговым спорам.

Позиция Украины по претензиям ВТО обсуждалась даже в контексте подписания Соглашения об ассоциации и формировании зоны свободной торговли с ЕС.

В 2013 году правительство возвращалось к вопросу пересмотра перечня претензий и его оптимизации, однако это ни к чему не привело.

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Доллар на межбанке остановился на 11,65 грн

В пятницу, 4 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украиныкотировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6500 грн/долл. против 11,5000/11,7000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,7590/15,9705 грн/евро против 15,7566/16,0365 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3697/1,3722.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3242/0,3284 грн/рубль против 0,3247/0,3303 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,3500 (-0.2200).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 15,8315/15,9750 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3219/0,3263 грн/рубль.

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Официальный курс гривни к доллару упал до рекордного уровня - 11,60

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до рекордного значения.

С 4 апреля он составляет 100 USD - 1160.1102.

Предыдущий минимум был зафиксирован 3 апреля и составил 1124.1600 грн за 100 долл.

Курс гривни к евро на 4 апреля установлен на уровне 1597.5878 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.2665 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.

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Российские банки из-за санкций Запада боятся работать в Крыму

Российские банки опасаются возможных западных санкций из-за выхода на рынок Крыма, но желающие работать там есть.

Как пишет Прайм, об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

"Один из препятствующих факторов - это опасения санкций. Но я исхожу из того, что не все банки опасаются санкций. Есть банки, которые санкций могут не опасаться и работать исключительно в России, у них нет имущества, которое может быть подвергнуто риску", - сказал Симановский.

По его словам, уже три-пять российских банков выразили заинтересованность в работе в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. 18 марта в Кремле подписали «договор» о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

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Украина сможет поставлять газ через Польшу не ранее мая - Gaz System

Украинские компании могут начать поставки газа от европейских поставщиков через Польшу в Украину не ранее мая текущего года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь компании Gaz System, управляющей польской газотранспортной инфраструктурой, Малгожата Полковска.

Она отметила, что поставки могут осуществлять компании, которые выиграют аукцион на использование мощностей пункта "Хермановице", который является единственным на границе Украины и Польши, через который возможна прокачка газа украинским потребителям.

Полковска напомнила, что Gaz System не получал заявок на аукцион о поставках в апреле и во втором квартале текущего года.

"Аукцион на поставки в мае пройдет 24 апреля", - сказала она, отметив, что нет другого пути для начала поставок, кроме победы в аукционе.

Собеседник агентства также сообщила, что мощности "Хермановице" позволяют ежесуточно прокачивать в Украину до 4 млн кубометров газа или около 1,5 млрд кубометров в год.

Ранее представители компании говорили о возможных поставках до 4,8 млн кубометров или 1,7 млрд кубометров в год, замечая, что Gaz System не может обеспечить на этом направлении стабильность поставок.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что операторы газотранспортных систем Польши и Венгрии подтвердили возможность прокачки украинским потребителям 20 млн кубометров газа в сутки.

Ранее, в конце марта, глава украинского правительства Арсений Яценюк заявлял о том, что Украина может покупать у компаний из Европы до 25 млрд кубометров газа, который будет обходиться ей на 100 долларов дешевле, чем российский, цена которого со второго квартала т.г. увеличиться до 485 долл. за 1 кубометр с 268,5 долл. за 1 кубометр в первом квартале.

Большую часть газа Украина планирует поставлять из Европы через Словакию, а также через Венгрию и Польшу, через которые страна уже транспортировала европейский газ в прошлом году.

Польша стала первой страной, через территорию которой Украина начала поставки газа из Европы в ноябре 2012 года, пытаясь уменьшить зависимость от главного поставщика топлива в страну – российского "Газпрома".

УНИАН