Во Франции запретили ночной шопинг

Такое решение принял Конституционный совет страны, отклонивший таким образом ходатайство парфюмерно-косметической компании Sephora, которая просила разрешить ей не закрывать флагманский магазин в центре Парижа до полуночи, сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

До осени прошлого года магазин Sephora на Елисейских полях был открыт до полуночи по будням и до часа ночи - по пятницам и субботам. Работа в ночные часы обеспечивала ему до 20% прибыли, в частности, за счет туристов, приезжающих в столицу Франции и отправляющихся по ночам на шоппинг, отмечает The Daily Telegraph.

Однако против «ночной торговли» в Sephora выступили профсоюзы. Апеллируя к нормам трудового законодательства Франции, в сентябре прошлого года им удалось через суд обязать менеджеров магазина закрывать его двери в девять вечера. Доводы компании о том, что запрет на торговлю в ночное время при наличии готового трудиться в вечернюю смену персонала «ограничивает свободу предпринимательства», суд посчитал несущественными. Не были приняты во внимание и экономические трудности, с которыми бизнес, переживший финансовый кризис в странах еврозоны, сталкивается ежедневно.

Попытка Sephora оспорить вердикт суда в Конституционном совете оказалась тщетной. Там заявили, что, согласно законам страны, работодатель может лишь попросить своих сотрудников выйти на службу во внеурочное время (то есть с девяти вечера до шести утра), однако это должно быть «исключением из правил, а не постоянной практикой». Кроме того, отмечается в постановлении совета, любая компания должна «обеспечивать охрану здоровья и отдыха» служащих.

В случае, если предприниматели нарушат запрет суда, им грозит серьезный штраф: за каждый день работы «допоздна» руководство компании придеться заплатить по 80 тысяч евро, отмечает The Local.