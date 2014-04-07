ТОП-10 (7 апреля)

Инфляция в марте ускорилась до 2,2%

Цены производителей промпродукции в Украине за месяц выросли на 2,7%

Доллар вырос до рекордного значения - 12 гривень

Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $382 млн

В Украине упростят процедуру выдачи сертификатов качества зерна

Минэкологии оценило потери материально-сырьевой базы из-за аннексии Крыма в 127 млрд грн

Словакия опровергает обвинения о торможении реверса газа в Украину

Министерство предлагает вернуть квоту на импорт коксующегося угля

Россия ограничила транзит свиней через Украину, Литву и Польшу

Япония может разорвать соглашение с Украиной по Киотскому протоколу

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Инфляция в марте ускорилась до 2,2%

Инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 3,7 раза, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против марта 2013 года) инфляция ускорилась до 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - до 3%.

Как сообщает Госстат, в марте против февраля 2014 года больше всего подорожали яйца - на 21,3% (против марта 2013 года - на 2,6%), фрукты - на 11,8% (0,6%), топливо и масла - на 11,2% (12,9%), сахар - на 10,4% (47,6%), обувь - на 6,4% (снижение ни 2,5%), одежда - на 5,9% (снижение на 1,9%), железнодорожный пассажирский транспорт - на 4,3% (13,9%).

Снижение цен зафиксировано только на горячую воду и отопление - на 0,7% (рост на 0,2%), подсолнечное масло - на 0,3% (9,8%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%, против февраля 2013 года зафиксирована инфляция 1,2%, с начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) - 0,8%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

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Цены производителей промпродукции в Украине за месяц выросли на 2,7%

В Украине цены производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем 2014 года выросли на 2,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с мартом 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 3,9%, с начала года (март 2014 года к декабрю 2013 года) цены производителей выросли на 3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промпродукции в феврале 2014 года по сравнению с январем снизились на 0,2%, по сравнению с февралем 2013 года - выросли на 3,3%, с начала года - на 0,3%.

В 2013 году цены производителей промпродукции в Украине выросли на 1,7%.

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Доллар вырос до рекордного значения - 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,7000, к 12:00 цены выросли до 11,7000/12,000, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6270/16,0410, к 12:00 цены ушли вверх до 16,0400/16,4575.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3213/0,3297, к 12:00 цены поднялись до 0,3291/0,3375. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35.5300 (+0.3000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3707/09, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,5000/11,6500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,7590/15,9705 грн/евро.

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Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $382 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 апреля 2014 года составили 15,080 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл. меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 26,14%, или на 5,336 млрд долл.

На 1 апреля резервы в иностранной валюте составили 13,294 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 16,06 млн долл., золото - 1,769 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл. меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл. - до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

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В Украине упростят процедуру выдачи сертификатов качества зерна

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины подготовила изменения к утвердженному Кабинетом министров порядку выдачи сертификата качества на зерно и продукты его переработки, сообщила пресс-служба ведомства.

Госсельхозинспекция подчеркнула, что данные изменения приведут к упрощению и усовершенствованию процедуры выдачи сертификатов, а также урегулированию ситуации с проведением лабораторных исследований по определению показателей безопасности и содержанию ГМО.

"Проект документа позволит проводить лабораторные исследования в партиях, готовых к отгрузке, а не на каждом транспортном средстве, и значительно сократит срок выдачи сертификата качества зерна и продуктов его переработки», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве считают, что изменения будут способствовать уменьшению логистических расходов и упростят всю процедуру выдачи данного сертификата территориальными органами Госсельхозинспекции.

Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации уже неоднократно обращались к властям с просьбой отменить обязательную сертификацию зерна при внутренних перевозках, а также упростить процедуру получения сертификатов. В частности, 21 мая 2013 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки, а также предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна. Однако во втором чтении законопроект еще не рассматривался.

Действующее законодательство предполагает обязательное получение сертификата качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.

Справка УНИАН. Госсельхозинспекция занимается мониторингом рынка сельскохозяйственной продукции, осуществляет государственный контроль над качеством зерна и продуктами его переработки, контролирует выдачу сертификатов качества зерна, формирование государственных и региональных ресурсов сельхозпродукции и т.д.

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Минэкологии оценило потери материально-сырьевой базы из-за аннексии Крыма в 127 млрд грн

Министерство экологии и природных ресурсов Украины оценило рыночную стоимость потерянной для Украины материально-сырьевой базы в Автономной Республике Крым в 126,8 млрд грн. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник.

«Работники министерства осуществили оценку рыночной стоимости материально-сырьевой базы предприятий АР Крым. По предварительной оценке, она составила 126,8 млрд грн. То есть вопрос оккупации Россией Крыма, он не только политический. Он приобретает новое содержание – это захват рентабельных работающих предприятий и перспективных месторождений», – сказал министр.

По его словам, из 380 месторождений, которые учитываются в Государственном балансе Украины, эксплуатируются 198 месторождений. «А это порядка 45,7 млрд грн», – сказал Мохник.

При этом министр отметил, что возмещать потери согласно оценочной стоимости, вероятно, придется посредством обращений в международные суды. «Как мы будем возвращать средства? Через международные суды. Минюсту уже дано поручение подготовить иски», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенные власти объявили о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность. Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма. По словам и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, в ближайшее время Украина будет иметь юридическую позицию по компенсации Россией ущерба от оккупации Крыма.

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Словакия опровергает обвинения о торможении реверса газа в Украину

Словакия готова способствовать переговорному процессу между операторами газотранспортных систем Eustream и «Укртрансгаз» для реализации реверсных поставок природного газа в Украину, говорится в сообщении Министерства экономики Словакии.

«Словацкая Республика неоднократно по отношению к украинской стороне, также как и Европейская комиссия, подчеркивала свое позитивное отношение к реализации реверсных поставок», - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Словакии Томаша Малатински.

В сообщении отмечается, что словацкая сторона поддерживает переговоры между компаниями Eustream и «Укртрансгаз», однако отмечает некую пассивность с украинской стороны в решении данного вопроса.

Также министерство называет заявления украинских чиновников о недопуске их специалистов на газоизмерительную станцию в Капушанах необоснованными и контрпродуктивными, что не способствует быстрому решению вопроса об организации реверсных поставок газа в Украину.

«В отношении заявлений украинской стороны следует отметить, что компания Eustream не заметила никакой заинтересованности со стороны Украины в возможности посетить словацкие газовые объекты или компрессорную станцию в Вельке-Капушанах», - говорится в сообщении со ссылкой на министра экономики Словакии Томаша Малатински.

«Ничем не подтвержденные заявления на политическом уровне не способствуют укреплению взаимного доверия, являются контрпродуктивными и не ускоряют решение, в котором заинтересованы обе стороны», - цитирует пресс-релиз Малатински.

В сообщении отмечается, что на данном этапе важно сосредоточиться на техническом аспекте организации реверсных поставок газа и подписании соответствующего меморандума, который на сегодняшний день отказывается подписывать украинская сторона.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Украины Юрий Продан 3 апреля 2014 года обратился к словацкой стороне с резкой критикой, отметив, что вопрос реверсных поставок газа с территории этой страны, как самого крупного альтернативного российскому пути импорта «голубого топлива», практически не решается.

«К сожалению, вопрос практически не решается со словацкой стороны. Нас даже не хотят вместе со словацкими специалистами допускать на территорию словацкой газоизмерительной станции в Капушанах для того, чтобы мы могли посмотреть техническую документацию, посмотреть физически на те трубопроводы, что можно сделать для того, чтобы осуществлять реверс с территории Словакии», - сказал Продан.

По словам министра, европейские газотрейдеры сообщили украинской стороне о возможности поставок с территории Словакии до 20 млрд кубометров природного газа в год.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, вопрос реверсных поставок природного газа из Словакии в Украину имеет исключительно политическую подоплеку.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставленный газ.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

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Министерство предлагает вернуть квоту на импорт коксующегося угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает вернуть квоту на импорт коксующихся углей до конца 2014 года в объеме 10,7 млн тонн ввиду из-за наращивания их запасов на государственных шахтах страны.

Соответствующий проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 года № 950» обнародован на сайте Минэнергоугля.

Согласно документу, в марте 2014 года произошло увеличение накопления коксующегося угля на складах шахт предприятий на 56 тыс. тонн и по состоянию на 18 марта 2014 года остатки составили около 360 тыс. тонн.

«Дальнейшее накопление угля на складах может привести к ситуации 2012 года, а именно – к невозможности государственных предприятий реализовывать угольную продукцию, что приведет к возникновению задолженности по заработной плате, росту социальной напряженности в угледобывающих регионах, увеличению количества случаев самовозгораний угля и возникновения угрозы здоровью и жизни людей», - говорится в сообщении.

По данным Минэнергоугля, введение лицензирования импорта коксующегося угля в 2013 году позволило удержать ввоз коксующегося угля в Украину на уровне 2012 года и дополнительно разместить на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины более 900 тыс. тонн коксующегося угля государственных угледобывающих предприятий, в т.ч. угля газовой группы – около 400 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующегося угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Кабинет министров 5 ноября 2013 года увеличил квоты на беспошлинный импорт кокса на 90 тыс. тонн - до 300 тыс. тонн, коксующегося угля - на 1 млн тонн, до 11,2 млн тонн.

Правительство не установило на 2014 год лицензирование и квотирование импорта угля и кокса, при этом отечественные металлурги обязались закупать часть необходимого в производстве угля и кокса у отечественных предприятий.

Согласно данным объединения «Металлургпром», общее поступление кокса с учётом импортных поставок на метпредприятия в 2013 году составило 14,3 млн тонн, что на 3% меньше, чем в 2012 году.

*** Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

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Россия ограничила транзит свиней через Украину, Литву и Польшу

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 7 апреля ввело ограничение на транзит живых свиней через территорию Украины, Литвы и Польши, сказано в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, до 7 апреля в случае прибытия в пункты пропуска России живых свиней, следовавших в режиме транзита по территории Литвы и Польши, решение об их пропуске в Россию принималось в обычном порядке.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. Из-за вспышки АЧС в Украине Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль над ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

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Япония может разорвать соглашение с Украиной по Киотскому протоколу

Япония готова разорвать соглашение с Украиной по Киотскому протоколу и может потребовать возврата средств, переданных нашей стране в рамках этого соглашения.

Об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохнык.

«У нас сложилась критическая ситуация по выполнению Киотского протокола. 800 млн долл. предполагает соглашение», - сказал министр. – «В течение 3 месяцев никакого движения по средствам не осуществлялось, и японская сторона уже заявила претензии о том, что они готовы разорвать соглашение. Украина должна будет вернуть средства, которые она получала».

Вместе с тем, по словам Мохныка, Минэкологии разработало несколько изменений к ранее принятым постановлениям правительства, которые могли бы разрешить и разблокировать этот вопрос.

Ранее министр уже заявлял, что Япония может выставить претензии Украине по возврату средств из-за невыполнения требований Киотского протокола, который предполагает получение Украиной средств на социальные и экологические проекты после продажи неиспользованных квот на выброс углекислого газа отечественных промышленных предприятий другим государствам, допустившим превышение вредных выбросов.

Справка УНИАН. Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны, ратифицировавшие Киотский протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с 1990-м годом - если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников киотского протокола, которые имеют неиспользованные «запасы» парниковых газов.

Украина - одна из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов из-за низкой загрузки промышленности, а за последующие восемь лет роста так и не приблизилась к показателям 1990-го.

Ратифицировав Киотский протокол в 2004 году, Украина получила возможность реализовать неиспользованные ею квоты на выброс углекислого газа.

Согласно информации Национального экологического центра (НЭЦ), в государственный бюджет Украины в 2009-2010 гг. поступило 470 млн евро в результате продажи избытка квот по Киотскому протоколу. При этом Украина взяла обязательство реализовать на эти средства проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Кабинет министров утвердил план реализации 529 проектов тепловой санации социальных зданий в разных областях Украины и семи проектов, которые предусматривают использование технологий из Японии, в частности модернизацию вагонов метро в Киеве и замену автомобилей Министерства внутренних дел Украины на сумму 380 млн грн.

14 ноября 2013 года межведомственная рабочая группа по изменению климата начала кампанию по контролю за реализацией в Украине проектов, на которые идут деньги от продажи квот на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу.

УНИАН