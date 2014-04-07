Анонс на 8 апреля

* Европейская бизнес ассоциация представит индекс инвестиционной привлекательности Украины. Участники: президент Европейской бизнес ассоциации, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, исполнительный директор европейской бизнес ассоциации А.Деревянко, директор Google в Украине Д.Шоломко, член правления Европейской бизнес ассоциации, генеральный директор DB Schenker О.Вержбицкий, член правления Европейской бизнес ассоциации, глава представительства Aslellas Pharma Europe BV в Украине Кшиштоф Сидлецки.

* Семинар на тему "Поставка товаров в страны ЕС с учетом режима автономных торговых преференций". Участники: президент ТПП Украины Г.Чижиков, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, уполномоченный правительства по вопросам европейской интеграции В.Пятницкий, заместитель министра Миндоходов В.Науменко, директор департамента европейской интеграции Минэкономразвития В.Цымбал.

* Состоится заседание Общественного Совета при Миндоходов с участием Первого заместителя Министра Олега Билоуса и заместителя Министра Виталия Науменко. Во время заседания будут обсуждаться вопросы формирования Государственной налоговой службы Украины и развития налоговой системы, а также формирования Государственной таможенной службы и развития таможенного дела.

* Встреча с руководством агрохолдинга "Креатив".

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Результаты общественного мониторинга создания центров предоставления административных услуг в Украине и первоочередные вопросы политики правительства в сфере административных услуг». Организатор: Центр политико-правовых реформ при поддержке ЕС и МФ «Возрождение». С 1 января в каждом городе областного значения и райцентре должны были заработать центры предоставления административных услуг, чтобы украинцам было легче получать документы и различные справки и разрешения. Заработали ли они? Стало ли меньше в жизни каждого гражданина бюрократии, взяток и беготни между различными инстанциями? Каковы основные вызовы и успехи центров предоставления административных услуг? Что должна сделать новая власть для реформирования системы административных услуг? Об этом говорится в общественном мониторинге, который подготовили и презентуют Центр политико-правовых реформ, Фонд местной демократии, Центр исследований местного самоуправления и Центр поддержки общественных и культурных инициатив «Тамариск». Участники: Виктор Тимощук, зам.председателя правления Центра политико-правовых реформ; Игорь Бригилевич, эксперт Центра исследований местного самоуправления; Александр Саенко, советник вице-премьер-министра Украины ; Надежда Добрянская, эксперт Центра политико - правовых реформ ( ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 278-03-17; 278-03-72, centre@pravo.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто и зачем дестабилизирует работу крупнейшего дата-центра Украины «Парковый»? Что ожидает ИТ-рынок Украины?». Речь пойдет о скандальной ситуации вокруг ООО «Анте Медиам» (ТМ «Датацентр «Парковый», www.datacenter.ua, создан в 2011году), который является оператором крупнейшего в Украине коммерческого центра обработки данных, а также единственным в Украине ЦОД, подтвердившим свое соответствие требованиям TIER III от Uptime Institute. Будут рассмотрены вопросы: причины и последствия дестабилизации работы крупнейшего дата-центра Украины «Парковый» представителями силовых органов; взаимодействие ИТ-рынка и силовых структур в вопросах безопасности; правовые основы и «маски-шоу» при исполнении судебных решений; влияние деструктивных действий силовиков на развитие ИТ-рынка и международный имидж страны. Участники: директор ДЦ «Парковый» Виталий Филатов; зам.директора ДЦ Парковый Денис Бурдук; директор по развитию бизнеса ДЦ Парковый Александр Кариченский; ген.конструктор XRM®, президент e-consulting Андрей Безгубенко; операционный директор Ciklum Роман Хмиль; член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Ольшанский; глава правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Татьяна Попова (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра экологии и природных ресурсов Украины Андрея Мохника. Брифинг для СМИ.

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