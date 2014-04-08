Россия признала - курортный сезон в Крыму сорван

Курортный сезон в Крыму сорван - к началу будущего летнего сезона восстановить туристический поток в Крым вряд ли удастся. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передают "Новости Крыма".

Основной причиной срыва, по ее мнению, является транспортная проблема. Чтобы перевезти всех туристов из России, в том числе тех, кто раньше приезжал на поездах, необходимо не менее 600 авиарейсов в неделю.

Однако, по словам Тюриной, это уже маловероятно, время упущено, продажи у туроператоров идут плохо.

Напомним, ранее российский Минтранс предложил специальную схему доставки курортников в Крым. Купив единый билет, пассажиры смогут добираться к месту отдыха поездом, затем автобусом, паромом и снова автобусом.

Также в Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туристы перестали бронировать путевки в Украину, хотя традиционно в период майских праздников Украина занимала третье место в рейтинге популярных направлений.

«Учитывая текущую ситуацию, туроператоры убирают предложение по Украине из своего ассортимента, а место этой страны в рейтинге занимает Беларусь», − сообщили в АТОР.