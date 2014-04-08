ТОП-10 (8 апреля)

Инвестпривлекательность Украины поднялась до исторического максимума

Крым превратился в «налоговую яму» - Миндоходов

Антимонопольный комитет: цены на бензин завышены более чем на 1 грн

ЕС не будет снижать пошлины для товаров из Крыма, заявляют в Кабмине

"Газпром" может помешать реверсу газа в Украину из ЕС

МВФ отозвал макропрогноз развития экономики Украины

Продан рассказал об угрозе прекращения Россией поставок газа Украине и ЕС

Украина отменила утилизационный сбор на автомобили

В Украине значительно вырос тариф на тепло для бюджетников и бизнеса

Кубив: Украина вернула России $3 млрд кредита, оплатив ими газ

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Инвестпривлекательность Украины поднялась до исторического максимума

Оптимистические ожидания бизнеса, работающего в Украине, относительно изменений инвестиционного климата в нашей стране превысили исторический максимум и составили 3,6 балла по пятибальной шкале.

Об этом говорится в исследовании индекса инвестиционной привлекательности, который ежеквартально представляет Европейская бизнес-ассоциация, объединяющая интересы более 950 европейских, украинских и международных компаний.

«Бизнес среагировал на революционные события конца 2013 – начала 2014 годов и на смену правительства. Оценка привлекательности инвестиционного климата бизнесом увеличилась с 1,81 балла до 2,72 балла из пяти возможных, – говорится в исследовании. – При этом оценка изменений в инвестиционном климате в ближайшие три месяца стала самой высокой за весь период измерения и составила 3,6 балла из пяти возможных. Предыдущий максимум составлял 3,2 балла из пяти возможных и был зафиксирован в 2010 году».

Комментируя результаты исследований, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что бизнес действительно ожидает улучшений. «Предыдущий индекс инвестиционной привлекательности был самым низким за всю историю наблюдений. Сейчас ситуация другая. У нас велика география желающих помочь Украине, и сейчас главное не упустить шанс, – сказала Деревянко. – Надо, чтобы мы увидели реальный прогресс в борьбе с коррупцией, реальные шаги по дерегуляции, улучшения в судебной системе».

По словам эксперта, ожидания бизнеса во многом продиктованы эмоциональными ощущениями. «Но цыплят по осени считают. Ожидания серьезные, но мы посмотрим, что будет дальше», – сказала Деревянко.

Она подчеркнула, что у бизнеса есть небольшой задел времени для того, чтобы дать правительству время на проведение реформ, однако времени не так уж много.

С ней согласен президент ЕБА Томаш Фиала. «Сейчас бизнес хочет изменений ежедневно. Бизнес в целом очень позитивно оценивает работу правительства. Его (правительства – УНИАН) шаги уже привели к макроэкономической стабилизации, к подписанию политической части Договора об ассоциации, к договоренности с МВФ. Бизнес давно ждал возобновления отношений с МВФ. Это добавляет уверенности и предсказуемости», – подчеркнул Фиала.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года индекс инвестиционной привлекательности по итогам четвертого квартала 2013 года упал до рекордно низкого уровня, зафиксированного за пять лет его существования, составив 1,81 балла из пяти возможных. Это было связано в первую очередь с неподписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Индекс инвестиционной привлекательности Украины ежеквартально представляет Европейская бизнес-ассоциация, которая рассчитывает его на основе регуляторного мониторинга оценки ситуации первыми лицами компаний – членов ЕБА. Индекс учитывает оценку работы органов власти, открытости общества, подготовки и проведения реформ, антикоррупционных действий власти. Кроме того, он включает оценку судебной системы, процессов в налоговой и таможенной сферах, земельных отношений, валютного регулирования.

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Крым превратился в «налоговую яму» - Миндоходов

Министерство доходов и сборов Украины сообщает о незначительном увеличении ввоза контрабандной и контрафактной продукции из Автономной Республики Крым, а также об учащении случаев уклонения крымских налогоплательщиков от уплаты налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра доходов и сборов, курирующий налоговую политику, Игорь Билоус в ходе заседания общественного совета при Миндоходов.

«Через Крым полезла вся контрабанда и весь контрафакт, и он превратился в одну большую «налоговую яму», - сказал Билоус.

При этом он добавил, что министерство отслеживает ситуацию в Крыму.

«Все «горбатые» НДС-декларации полезли через Крым. Мы по системе их отлавливаем», - отметил Билоус.

Вместе с тем, заместитель министра доходов и сборов, курирующий таможенную политику, Виталий Науменко опроверг данную информацию.

«Я бы такого не сказал. Могу сказать, что работают временные службы таможенного контроля, работают пограничники. Такого нет», - сказал Науменко.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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Антимонопольный комитет: цены на бензин завышены более чем на 1 грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает розничные цены, которые сегодня сложились на рынке нефтепродуктов, завышенными более чем на 1 гривну, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно расчетам комитета, при условии существования жесткой конкуренции цены на бензин и дизтопливо должны быть ниже на 1 грн. В то же время, ведомство отмечает проявления злоупотреблений рыночной властью, что обеспечивает участникам рынка дополнительную прибыль в «сотни миллионов гривен в месяц».

«Участники рынка повышали цены на моторные бензины и дизельное топливо практически одновременно и устанавливали их на одинаковом или близком по размеру уровне», - говорится в сообщении АМКУ со ссылкой на результаты исследований, проведенных в феврале-марте 2014 года.

«Наряду с объективными факторами, которые вызывают рост цен на топливо, в том числе изменение курса доллара и евро, существуют признаки проявления злоупотребления рыночной властью и согласования конкурентного поведения», - отмечается в сообщении.

При этом Антимонопольный комитет рекомендовал участникам рынка светлых нефтепродуктов принять меры по установлению розничных цен на моторные бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

«О результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты хозяйствования обязаны сообщить комитет в десятидневный срок», - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в 2011 году Антимонопольный комитет был вынужден привлечь к ответственности ряд компаний за аналогичные действия.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

Курс гривни к доллару с начала 2014 года просел на 37%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%.

Во вторник, 8 апреля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,65000/11,8000 грн/долл.

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ЕС не будет снижать пошлины для товаров из Крыма, заявляют в Кабмине

Европейский Союз не будет применять автономные преференции, предполагающие одностороннее уменьшение или отмену таможенных пошлин на украинскую продукцию, для товаров, произведенных в Крыму, поскольку на оккупированной Россией территории невозможно осуществлять контроль за происхождением товаров, что может повлечь за собой экспорт в ЕС российской продукции через Украину по заниженным таможенным ставкам.

Об этом сообщил журналистам правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«В связи с оккупацией Крыма осуществлять контроль за выдачей сертификатов происхождения с территории Крыма или ветеринарных (разрешений – УНИАН) на сегодняшний день практически невозможно, - сказал Пятницкий. - Европейский Союз не будет применять автономные преференции по отношении к товарам, которые будут иметь происхождение с Автономной Республики Крым».

Он отметил, что за любое нарушение, связанное с преференционным режимом, который, как предполагается, будет действовать с начала мая до 1 ноября 2014 года, предусмотрены определенные санкции относительно предприятий, которые хотят работать на европейском рынке.

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«Мы не хотели бы, чтобы подобная ситуация была допущена и чтобы возникал канал реэкспорта российских товаров в преференционном режиме через территорию Украины", - сказал Пятницкий.

Он добавил, что в ближайшее время необходимо урегулировать на законодательном уровне работу предприятий, которые намерены осуществлять экспорт товаров в ЕС, но оказались в оккупированном Крыму.

«Когда начнет действовать полноценное соглашение о свободной торговле, то понятно, что нам нужно будет совершенно четко знать, как мы работаем», - отметил Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации, предполагавшее формирование зоны свободной торговли, в ноябре 2013 года. Европейские специалисты уверяли, что выгоды Украины будут ощутимы уже потому, что украинские товаропроизводители получат доступ на рынок объемом порядка 500 млн потребителей и с совокупным ВВП более 17 трлн долл.

Однако в ноябре 2013 года Соглашение не было подписано под предлогом неготовности Украины к присоединению к европейскому рынку. Такое решение властей вызвало многотысячные протесты и переросло в длительное и массовое противостояние народа и действующей на тот момент власти, приведшее к многочисленным жертвам.

Переговоры о подписании соглашения были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров во главе с Арсением Яценюком. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Экономический блок планируется подписать позднее, после выборов президента Украины, которые запланированы на 25 мая. Новое украинское правительство также связывает экономический рост со вступлением в силу положений Соглашения и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС.

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"Газпром" может помешать реверсу газа в Украину из ЕС

Европа способна начать поставки газа на Украину в течение нескольких часов после готовности инфраструктуры, но для этого может потребоваться разрешение Газпрома, сообщает "Рейтер".

После резкого повышения цены российского газа для Украины Киев начал переговоры с Евросоюзом о возможности использования газопроводов, предназначенных для снабжения Европы, для противоположной цели - поставок газа на Украину.

Словакия находится в наиболее удобном положении для снабжения Украины, но разворот потоков по четырем газопроводам, доставляющим российский газ, нарушит условия контрактов с Газпромом, сообщил представитель словацкого оператора газопроводов Eustream.

"Для реверса потока необходимо остановить поставки с востока на запад в одной из (четырех) магистралей, но для этого нужно разрешение Газпрома. Газпром на это не согласен, так что такой вариант не рассматривается", - сказал он.

Глава Газпрома Алексей Миллер усомнился в законности разворота газовых потоков в сторону Украины. Российская газовая монополия сможет отследить направление газа, потому что для поставок на Украину Словакии придется установить измерительное оборудование. По словам источника в отрасли, это, а также необходимые технические изменения, обойдутся Словакии в 20 миллионов евро.

Словакия рассматривает возможность поставки на Украину порядка 10 миллиардов кубометров в год, что составляет 18 процентов украинского потребления, сказал представитель Eustream. Компания вместе с украинским Укртрансгазом старается обеспечить начало поставок к зиме и уже построила компрессорную станцию.

Представители Норвегии и Нидерландов, крупных европейских производителей газа, ранее сообщили, что не смогут значительно увеличить поставки в Европу или начать снабжать Украину в случае отключения российского газа.

Страны ЕС уже более десяти лет практикуют двустороннее использование газопроводов. Например, бельгийский оператор газопроводов и газовых хранилищ Fluxys Belgium, способен разворачивать потоки с 1998 года, когда был открыт газопровод между бельгийским городом Зеебрюгге и Бектоном в Великобритании. Переключение магистрали с импорта на экспорт и обратно занимает пару часов, сказал представитель Fluxys.

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Продан рассказал об угрозе прекращения Россией поставок газа Украине и ЕС

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что существует реальная возможность прекращения поставок российского газа Украине и Европе из-за несогласия Киева и Москвы относительно новой цены на российский газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Продан заявил после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Против Украины развернута экономическая война. Новая цена - почти 500 долларов за тысячу кубометров - не может быть принят Украиной. Возникает угроза прекращения поставок российского газа Украине и соответственно Европе. Возможности Украины по поддержке транзита газа не безграничны", - сказал Продан журналистам.

По его словам, Украина считает, что 100-долларовая скидка за пребывание Черноморского флота России в Крыму должна действовать и в дальнейшем. "Мы не признаем тот факт, что Черноморский флот дислоцируется на территории России. Он находится на территиории Украины и согласованная раньше флотская скидка должна действовать и в дальнейшем", сказал Продан.

Продан сказал также, что Киев не понимает, почему перестали действовать соглашения по цене на газ, достигнутые в декабре прошлого года Украиной и Россией при президентстве Виктора Януковича, когда цена в 2014 году была установлена на уровне 268,5 долларов за тысячу кубометров газа.

"Нынешняя цена - несправедливая, нерыночная, неэкономическая. Договорились в 2013-ом году о 268,5 долларах, и никаких оснований для резкого повышения цены на газ для Украины с 1 апреля нет. Почему сейчас нельзя работать по старым договоренностям?" - спросил Продан.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля глава Минфина Украины Александр Шлапак отмечал, чтоМинфин ожидает повышения цены газ, который импортируется из России, до 487 долларов за тысячу кубометров после денонсации соглашений между Украиной и Россией о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом он подчеркнул, что Украина не признает денонсации харьковских соглашений таким образом, как они денонсируются, и в этом случае имеет право говорить о денонсации, например, газовых соглашений 2009 года.

3 апреля председатель «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым заявил, что правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в частности харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.

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МВФ отозвал макропрогноз развития экономики Украины

Международный валютный фонд отозвал макропрогноз развития Украины в связи с аннексией Крыма Российской Федерацией и общим политическим и экономическим кризисом в стране, говорится в ежегодном экономическом обозрении Фонда (World Economic Outlook), размещенном на веб-портале МВФ.

«Прогнозы по Украине исключены в связи с продолжающимся кризисом», - говорится в обозрении.

В то же время в МВФ подчеркнули, что хороший урожай и относительно стабильный показатель внутреннего потребления несколько смягчили процессы рецессии в Украине в четвертом квартале 2013 года. «Но серьезные внутренние и внешние дисбалансы оставались», - отметили аналитики МВФ. - «В начале 2014 внутриполитическая нестабильность и аннексия Крыма Россией уже неблагоприятно повлияли на экономику Украины и продолжают оказывать пагубное воздействие на инвестиции и потребление».

В то же время, к концу 2014 года негативные тенденции должны быть преодолены. «Ближе к концу 2014 года чистый экспорт и внутренне потребление должны вернуться в зону умеренного роста», - отметили в МВФ.

Комментируя решение Фонда, руководитель исследовательского департамента МВФ Оливье Бланшар подчеркнул: «Мы также не обсуждаем Украину, поскольку на текущий момент мы находимся в процессе обсуждения программы сотрудничества. Но у нас нет сомнений в кредитоспособности и платежеспособности Украины».

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления в Институте международных исследований в Вашингтоне отмечала что геополитическая напряженность является существенным фактором ухудшения развития мировой экономики, и в этом смысле ситуация в Украине может значительно повлиять на мировые макроэкономические процессы.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк спрогнозировал спад экономики Украины в 2014 году на 3% и постепенный рост в 2015 году. Кроме того, ВБ спрогнозировал инфляцию в Украине в 2014 году на уровне 15%, и в 2015 году – на уровне 10,5%. Дефицит текущего счета платежного баланса прогнозируется на уровне 6,5% ВВП в 2014 году и 4,3% в 2015 году. Дефицит госбюджета с учетом НДС-облигаций – на уровне 4,8% ВВП в 2014 году и 3,3% в 2015 году. Валовой внешний долг, по прогнозам банка, достигнет 86,1% ВВП в 2014 году, 88,5% в 2015 году.

Кабинет министров Украины также ухудшил макропрогнозы на 2014 год. В частности, номинальный ВВП уменьшен с первоначально прогнозируемого показателя в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн. Показатель инфляции закреплен на уровне 8,5%, а декабрь к декабрю – 12% (первоначальный прогноз 8,3%). Прогноз прибыли прибыльных предприятий сокращен до 253,2 млрд грн с 302,1 млрд грн. Прогноз объема фонда оплаты труда по итогам года снижен до 459,8 млрд грн с 511,6 млрд грн, а показатель средней зарплаты – до 3379 с 3575 грн.

Уровень безработицы, по оценкам Кабмина, составит 8,2% по методологии МОТ при первоначальном прогнозе 7,1%. Также уменьшен прогнозный показатель экспорта и импорта. В частности, прогноз экспорта по итогам года снижен до 82,7 млрд долл. с 104,7 млрд долл., импорта – до 95,3 млрд долл со 119,3 млрд долл.

Ранее Кабмин спрогнозировал падение ВВП по итогам года на 3%, хотя первоначальная редакция закона о госбюджете, принятого в январе 2014 года, предполагала рост ВВП на 3%.

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Украина отменила утилизационный сбор на автомобили

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (относительно отмены утилизационного сбора и акциза на переоборудование транспортного средства)” (регистрационный номер 4238).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 242 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрены освобождение от налогообложения акцизным налогом операции по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль и отмена уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Виктор Янукович 2 августа 2013 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств".

Документ вступил в силу 1 сентября 2014 года и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Размер утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Одновременно с подписанием закона, Янукович дал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров настаивала на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.

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В Украине значительно вырос тариф на тепло для бюджетников и бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), увеличила с 1 апреля 2014 года тариф на тепло для бюджетных учреждений и коммерческих потребителей на 41% и 20% – до 850 грн/Гкал и 825 грн/Гкал (без НДС) соответственно.

Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующее решение принято на открытом заседании Нацкомуслуг 31 марта.

«Нацкомуслуг откорректировала тарифы на тепловую энергию на топливную составляющую, вследствие возрастания цены на природный газ для нужд ТКЭ, ведь в структуре среднего тарифа на тепловую энергию для бюджетных и других потребителей стоимость газа составляет более 80%», – сказано в сообщении регулятора.

При этом в Нацкомуслуг отметили, что цена на природный газ во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом текущего года возросла на 58% для бюджетных учреждений – до 4387 грн/тыс. куб. м, а для других потребителей - на 27%, до 4387 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Ранее Кабмин постановлением №81 от 25 марта рекомендовал Нацкомуслуг повысить тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения в среднем на 40% с июля 2014 года, а также рассмотреть вопрос повышения тарифов для населения к концу марта-2014.

Кабмин также рекомендовал Нацкомуслуг в дальнейшем корректировать тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения, в зависимости от стоимости газа.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

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Кубив: Украина вернула России $3 млрд кредита, оплатив ими газ

Относительно расследования использования российского кредита на 3 млрд долл., полученного в декабре прошлого года, то эти средства сразу же были направлены «обратно» Российской Федерации в качестве платежей за российский газ.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив в эфире Первого Национального канала 8 апреля.

Он также подчеркнул, что валютный курс на сегодня отражает текущее реальное состояние экономики страны.

«Цена того, что происходит в экономике Украины, а именно курс доллара, - это реальное отображение того, что мы имеем на сегодня», - сказал Кубив. Также он отметил, что ситуация на валютном рынке подвержена влиянию спекулянтов, а также на него влияет политическая обстановка.

В то же время, Кубив подчеркнул, что национальная валюта имеет перспективы для укрепления, в частности, после получения средств от Международного валютного фонда.

В отношении внедрения инфляционного таргетирования, глава Нацбанка пояснил, что это достаточно трудоемкий процесс и потребует год работы Национального банка.

По вопросу значительных объемов рефинансирования коммерческих банков Кубив подчеркнул, что поддержка ликвидности не выдается банкам, которые нарушают нормативы, а только «здоровым» банкам, испытывающим отток депозитов.

Глава НБУ рекомендовал вкладчикам при выборе банка для размещения вклада руководствоваться не уровнем ставок по депозитам, показателями надежности финучреждения. По его словам, банк, предлагающий процент по депозитам выше 26%, испытывает проблемы с ликвидностью.

На вопрос о намерениях объявить неплатежеспособным банк «Надра» арестованного бизнесмена Дмитрия Фирташа, Кубив отметил, что таких оснований нет. По его словам, банк «Надра» выполняет все нормативы и проводит платежи клиентов.

УНИАН