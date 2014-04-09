Анонс на 9 апреля

* Брифинг глава совета федерации работодателей АПК Вадима Бодаева (компании «SigmaBleyzer» и «Agro Generation») и исполнительного директора Федерации Татьяны Тимошенко.

* Возле Национального банка Украины инициативная группа киевлян «За достойную жизнь» вместе с активистами Евромайдана проведут пикет с требованием немедленно стабилизировать экономическую ситуацию в стране, остановить рост доллара и инфляции, что в свою очередь приводит к росту цен на продукты и услуг ЖКХ. Организаторы акции предупреждают, что если чиновники их не услышат, то через неделю подобные акции будут проведены во всех областных центрах Украины.

* Состоится конференция на тему: «Европейские стандарты предоставления услуг трансграничного вещания и свобода получения и передачи информации в Украине». Организатор: Комитет ВРУ по вопросам свободы слова и информации совместно с проектом ЕС и СЕ «Содействие европейским стандартам в украинской медийной среде ». В конференции примут участие эксперты СЕ - Жан- Франсуа Фурнемон, директор Высшей аудиовизуальной совета (Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) франкоязычного сообщества Бельгии; президент Европейской платформы регуляторных органов (EPRA); Ад ван Лун, экс-секретарь Постоянного комитета Европейской Конвенции по трансграничному телевидению и секретарь Межправительственного комитета СЕ по авторским правам, работал в ассоциации кабельных операторов «НЛкабель» (Нидерланды), основатель и владелец компании X - Media Strategies ( Нидерланды ).

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