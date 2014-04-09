ТОП-10 (9 апреля)

Украина прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища

«Укринтерэнерго» после двухлетнего перерыва возобновит экспорт электроэнергии в ЕС

Миндоходов сменило почти всех руководителей региональных таможенных служб

Яценюк призвал парламент упразднить половину разрешительных процедур

Украинская делегация завтра вылетает в Вашингтон на переговоры с МВФ

МВФ оценивает дисбаланс госбюджета Украины в 60 млрд гривень

Доллар на межбанке вырос до 12,45 грн

Россельхознадзор ввел первый запрет на ввоз в Крым украинских продуктов

В России заявляют, что могут отказаться от украинских товаров

Правительство увеличило уставный капитал «Нафтогаза» на 6 млрд гривень

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Украина прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища

Украина, которая пытается договорится с российским газовым монополистом "Газпромом" о возврате цены на газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров, на сегодняшний день прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду перед заседанием Кабинета министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

"Мы газ на сегодняшний день не закачиваем. У нас еще есть время осуществить соответствующую закачку", - сказал Продан.

Также министр отметил, что украинскую сторону не удовлетворяет тот уровень цены на на газ, который был установлен "Газпромом" с 1 апреля, и Украина будет вести переговоры с российской стороной о возврате старой цены, которая была в первом квартале 2014 года.

Продан сообщил, что за мартовские поставки газа украинская сторона не рассчиталась, долг составляет более 550 млн долл.

“За март месяц мы пока не рассчитались”, - сказал он.

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«Укринтерэнерго» после двухлетнего перерыва возобновит экспорт электроэнергии в ЕС

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», после двухлетнего перерыва, вернется к экспорту электроэнергии в Словакию, Венгрию и Румынию.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного аукциона по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей Украины, который был организован госкомпанией «Укрэнерго» 8 апреля 2014 года.

Согласно сообщению, «Укринтерэнерго» получила доступ на май к пропускной способности межгосударственного сечения, мощностью 150 МВт, в направлении «Остров Бурштынской ТЭС» - энергосистемы Словакии, Венгрии и Румынии.

Кроме этого, «Укринтерэнерго» получила доступ к пропускной способности межгосударственного сечения, мощностью 75 МВт, в направлении Молдовы.

Другой участник аукциона, компания «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 1,175 ГВт в направлении Молдовы и Беларуси для экспорта электроэнергии в мае 2014 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

По итогам 2010 года доля ДТЭК в общем объеме экспорта составляла лишь 28,6%. По итогам 2011 доля государства в общей структуре экспорта составила 20,85%, доля ДТЭК - 79,15%. С 2012 года ДТЭК занял монопольное положение на рынке экспорта электроэнергии, вытеснив тем самым госкомпанию «Уринтерэнерго», которая занималась экспортными поставками с 1993 года.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) бизнесмена Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

«Укринтерэнерго» является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной.

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Миндоходов сменило почти всех руководителей региональных таможенных служб

Министерство доходов и сборов Украины обновило руководящий состав региональных таможенных служб, сменив 22 из 27 руководителей, сообщили УНИАН в пресс-службе департамента таможенного дела Миндоходов.

При этом Миндоходов уволило со службы 20 начальников таможен.

«Значительные усилия руководства Миндоходов сегодня направлены на оптимизацию организационной структуры таможенных постов и других подразделений таможенного оформления. Очень важным также является комплектование этих подразделений квалифицированными специалистами с соответствующим образованием, опытом работы и высокими стандартами добропорядочного поведения», - цитирует пресс-служба заместителя министра доходов и сборов, который курирует таможенное дело, Виталия Науменко.

Также в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день начата разработка типовой структуры таможни.

Как сообщал УНИАН, ранее новоназначенный куратор таможни Виталий Науменко неоднократно заявлял, что таможенная служба нуждается в серьезных кадровых изменениях.

Вместе с тем первый замминистра доходов и сборов, который курирует налоговую, Игорь Билоус ранее заявил, что считает целесообразным сохранить налоговую и таможню в едином ведомстве, поскольку их разделение может негативно повлиять на внутреннюю безопасность таможни и поступления в бюджет. По его словам, в Миндоходов были вложены значительные ресурсы на развитие обеих служб в рамках единого ведомства. Кроме того, было сокращено много департаментов, и если разделить министерство, то пострадает в первую очередь таможня.

3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на его базе государственную налоговую и таможенную службы Министерству финансов. Кураторами налоговой и таможенной служб назначены Игорь Билоус и Виталий Науменко, а службы финансовых расследований - Владимир Хоменко.

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Яценюк призвал парламент упразднить половину разрешительных процедур

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реальной борьбы с коррупцией в Украине призвал Верховную Раду на сегодняшнем заседании проголосовать за законопроекты, предполагающие упразднение половины разрешительных процедур, существующих на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в среду, открывая заседание правительства.

«Обращаюсь к парламенту и коалиции проголосовать сегодня упразднение 70 разрешений из 143, которые предусмотрены законодательством. Это будет реальный путь к преодолению коррупции, - сказал Яценюк. – Сегодня в парламенте будет рассматриваться законопроект о фактически двойном сокращении разного рода разрешительных документов, в том числе документов, которые касаются освобождения агропромышленного комплекса от сверхзатрат. А это выдача разного рода сертификатов, в том числе сертификации зернохранилищ».

По словам премьера, правительство сознательно идет на сокращение полномочий. По мнению Яценюка, чтобы преодолеть коррупцию, нужно не только создавать государственные органы, а и заниматься реальной дерегуляцией. «Чем меньше полномочий у чиновника, тем меньше у него шансов брать взятки. Чем проще правила и процедуры по выдаче разрешений, тем меньше необходимости заниматься договоренностями и взяточничеством с представителями органов власти», - уверен премьер-министр.

При этом он обратился к Министерству экономического развития и торговли Украины с просьбой продолжить работу по дерегуляции экономики.

«Надо перенимать опыт, в том числе наших грузинских коллег, как из Украины выдавить метастазы коррупции, которые существуют до сегодняшнего дня, - сказал премьер-министр. – Я настаиваю, что коррупция существует на среднем и нижнем уровне. И ждет, и смотрит, как будут проходить события. А события будут проходить только одним способом – жесткая и реальная борьба. Хватит уже тех, кто покупает золотые батоны. Те, кто покупает золотые батоны, потом должны крошить батоны в местах не столь отдаленных», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Арсений Яценюк на момент своего назначения на пост премьер-министра называл борьбу с коррупцией в Украине одним из приоритетных заданий нового правительства. При этом, по уточненным данным Министерства доходов и сборов Украины, объем средств, который оборачивается в тени в Украине в год, составляет порядка 280 млрд грн, что значительно больше, чем объем собираемых в год налоговых поступлений.

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Украинская делегация завтра вылетает в Вашингтон на переговоры с МВФ

Украинская делегация в составе министра экономического развития и торговли Павла Шереметы, министра финансов Александра Шлапака и главы Национального банка Украины Степана Кубива намерена завтра, 10 апреля, вылететь в Вашингтон для переговоров с руководством Международного валютного фонда.

При этом, по оптимистическому сценарию, первый транш кредита в объеме порядка 3 млрд долл. из общей программы сотрудничества объемом 14-18 млрд долл. может быть предоставлен нашей стране уже к концу апреля.

Об этом журналистам заявил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Мы летим делегацией – глава Минфина, глава Нацбанка и я. Завтра вылетаем», - сказал Шеремета. При этом он подчеркнул, что МВФ не имеет претензий к Украине и не выдвигает дополнительных условий для переговоров. «Все идет по плану. Дополнительных претензий со стороны МВФ нет. Есть ожидания», - сказал министр.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать первый транш кредита, он ответил: «Первый транш - как и ожидали. Конец апреля – это оптимистический сценарий», - сказал Шеремета.

Также Шеремета подчеркнул, что отсутствие прогноза развития экономики Украины, отозванного МВФ в связи с кризисом и аннексией Крыма, нельзя рассматривать как некий негативный сигнал. «Это не сигнал. Все идет по плану», - сказал министр.

Глава Национального банка Украины Степан Кубив также заявил сегодня, обращаясь к гражданам, пикетирующим Нацбанк с требованием немедленно стабилизировать экономическую ситуацию в стране, что 10 апреля отбывает в Вашингтон. «Буквально завтра я выезжаю с миссией в Вашингтон, где будет проведена соответствующая работа с мировыми финансовыми структурами. По приезду я поставлю вас в известность о результатах этих переговоров», - сказал он.

МВФ является ключевым кредитором экономики Украины, сотрудничество с которым активно возобновилось после трехлетнего перерыва в конце февраля текущего года с приходом нового Кабинета министров Арсения Яценюка.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Сотрудничество с МВФ для Украины является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также возможного выхода Украины на внешние рынки заимствований.

Как отмечал министр финансов Александр Шлапак, первый транш кредита от МВФ может составить порядка 3 млрд долл.

8 апреля Международный валютный фонд отозвал макропрогноз развития Украины в связи с аннексией Крыма Российской Федерацией и общим политическим и экономическим кризисом в стране. При этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе своего выступления в Институте международных исследований в Вашингтоне отмечала, что геополитическая напряженность является существенным фактором ухудшения развития мировой экономики, и в этом смысле ситуация в Украине может значительно повлиять на мировые макроэкономические процессы.

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МВФ оценивает дисбаланс госбюджета Украины в 60 млрд гривень

Международный валютный фонд оценил дисбаланс государственного бюджета Украины в 60 млрд грн, сообщил журналистам министр финансов Александр Шлапак.

«МВФ, как эксперт, приехал, посмотрел, и сказал: у вас тут непорядок, тут и тут. Сказал о том, что у вас 60 млрд грн – дисбаланс. Ликвидируйте его каким-то образом. И уехал», - сказал Шлапак.

Вместе с тем, министр отметил, что такая оценка не является неким дополнительным условием сотрудничества Украины с Фондом. «Каких-либо дополнительных условий (по сотрудничеству - УНИАН) МВФ не выставляет", - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн, больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в размере 2,334 млрд грн.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн до 372,9 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн до 437,8 млрд грн, при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

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Доллар на межбанке вырос до 12,45 грн

В среду, 9 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару СШАоткрылись котировками 11,6500/11,9500, к 12:00 цены выросли до 11,9500/12,1500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 12,1500/12,4500, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0710/16,4875, к 12:00 цены ушли вверх до 16,4770/16,7590. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,7565/17,1765.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3258/0,3342, к 12:00 цены поднялись до 0,3344/0,3399. К закрытию торгов цены достигли верха 0,3343/0,3399.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7295 (+0.2155).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3780/1,3805.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,6500/11,8500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,0450/16,3265 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3277/0,3319 грн/рубль.

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Россельхознадзор ввел первый запрет на ввоз в Крым украинских продуктов

Управление Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю не разрешило ввезти в Крым 20 тыс. саженцев винограда и 21 тонну овощей из Украины.

Согласно сообщению ведомства, такое решение было принято в связи с отсутствием у поставщика фитосанитарных сопроводительных документов. Саженцы и овощи возвращены в Украину.

Как сообщал УНИАН, после военного вторжения Российской Федерации на территорию Крыма в конце февраля текущего года, результатом чего стала фактическая аннексия полуострова Россией, между Украиной и РФ наблюдается ухудшение экономического сотрудничества.

В частности, Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ товаров рядаукраинских производителей молочной продукции в связи с несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию», а Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля над продукцией некоторых украинских производителей продуктов питания.

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В России заявляют, что могут отказаться от украинских товаров

Россия готова отказаться от кооперации с Украиной.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Серьезной зависимости у нашей страны по поставкам товаров из Украины нет. Если будут приняты какие-то ограничительные меры с украинской стороны, то наши предприятия смогут полностью заместить производство своей номенклатурой по кооперации», - сказал Мантуров.

Перед этим Путин заявил, что Россия должна быть готова заместить украинские товары. «Я вас прошу дисциплинированно выполнять все контрактные обязательства с украинскими партнерами, но нужно заранее быть готовыми к любому развитию событий, развитию ситуации, в том числе с точки зрения импортозамещения», - сказал Путин.

Он поручил подготовить соответствующие предложения по поводу внесения корректив в гособоронзаказ на случай, если ситуация этого потребует.

Как сообщал УНИАН, 29 марта после аннексии Крыма Россией государственный концерн «Укроборонпром» прекратил поставки оружия и военной техники в РФ.

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Правительство увеличило уставный капитал «Нафтогаза» на 6 млрд гривень

Кабинет министров одобрил увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму 6 млрд грн — до 55,841 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 9 апреля 2014 года.

Кабмин внес соответствующие изменения в устав компании, утвержденный правительством 25 марта 1998 года.

В документе не уточняется, за счет каких источников будет увеличен уставной капитал «Нафтогаза».

Ранее увеличение уставного капитала компании зачастую осуществлялось за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

Российский газовый гигант «Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ с учетом мартовских поставок в 2,2 млрд долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

УНИАН