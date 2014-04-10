Анонс на 10 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Заседание НКРЭ.

* Состоится презентация сотрудничества в сфере энергоэффективности и чистой энергии между Проектом USAID "Муниципальная Энергетическая Реформа в Украине" и 17 украинскими муниципалитетами. Презентация будет сопровождаться торжественной церемонией обмена меморандумами о сотрудничестве и завершится пресс-конференцией. Приглашены: вице-премьер-министр Украины, министр Минрегиона Владимир Гройсман, зам.администратора USAID Марк Фейерстейн, представители USAID, Всемирного Банка, ЕБРР, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, представители Ассоциации городов Украины, Ассоциации энерогоэффективные города Украины, ЭСКО и НПО.

* Брифинг, посвященный запуску новой услуги на украинском банковском рынке – "Страхование от финансовых рисков". Участники: директор розничного бизнеса "Альфа-Банка" Пиотр Качмарек, директор по развитию продукта "Кредитная карта" "Альфа-Банка" А.Пузняк, руководитель по безопасности технологий розничного бизнеса "Альфа-Банка" С.Досенко, руководитель проектов управления безопасности технологий розничного бизнеса "Альфа-Банка" Ю.Хмеленко

* Круглый стол на тему: "Судьба украинского бизнеса в Крыму: уйти или остаться?", организованный компанией ЛІГА:ЗАКОН. Приглашены: Павел Петренко, министр юстиции Украины; Игорь Алексеев, председатель Укргосреестра; Артем Кадомский, первый зам.главы Госагентства земельных ресурсов Украины; Александра Кужель, председатель Комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики; Степан Кубив, глава НБУ; Андрей Кошиль, президент Ассоциации "Земельный союз Украины"; Екатерина Коваль, председатель правления АХК "Укрнафтопродукт"; Юлия Солодка, начальник отдела корпоративного управления ООО "НК "Альянс-Украина"; Артем Афян, управляющий партнер АО Юскутум и др.

* Пресс-конференция на тему: «ЭнергоНЕзависимость: как спасти страну». Приглашены: Игорь Черкашин, председатель Фонда энергоэффективных инвестиций, Иван Надеин, председатель ОО «Комитет энергетической независимости Украины», Сергей Лейвиков, директор КП «Одесская областная энергосберегающая компания». Участники расскажут, как выстоять стране в газовой войне, каким образом развивать энергонезависимость страны, почему тормозится реализация мероприятий по энергоэффективным и энергосберегающим технологиям.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Попытка рейдерского захвата газобетонного завода «Энерджи продакт» в Новой Каховке». В эпицентре конфликта оказалось бюджетообразующее предприятие в Новой Каховке - газобетонный завод «Энерджи продакт» (прежнее название - ООО «Завод строительных материалов № 1» (ЗСМ № 1). В начале апреля его пытались штурмовать самопровозглашенные бойцы самообороны Херсона под руководством бывших руководителей, которые оставили многомиллионные долги по заработной плате, продали дорогостоящее оборудование и уничтожили документацию. Подробная информация будет предоставлена во время пресс-конференции. Участники: Николай Шиян, генеральный директор ООО "Энерджи продакт"; Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки; Александр Лысенко, представитель ПАО «Альфа-Банк» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация . Телефон: (067) 943 24 49.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Годовщина новых правил для рынка оценочных услуг: кто и что получил в результате?». 17 апреля 2013 г. вступило в силу действие постановление КМУ № 231 от 04.03.2013 г., которым был утверждён «Порядок проведения оценки для целей налогообложения». Вслед за постановлением увидели мир ряд нормативных документов ФГИ Украины, которые должны регулировать и контролировать деятельность оценочных фирм. Как изменения повлияли на работу оценочных компаний? Что выиграли потребители? Почему законопослушные компании, четко выполняющие требования законодательства, до сегодняшнего дня ведут борьбу за право оказывать профессиональные оценочные услуги? В ходе пресс-конференции представители оценочных компаний раскроют все механизмы коррупционной схемы, позволившей монополизировать рынок оценки и приведшей к многочисленному обману граждан Украины. Участники: представитель оценочной компании ООО "НОТАРИУС" Максим Гирик; представитель оценочной компании ООО "Олимп Консалтинг" Андрей Гусельников; представитель оценочной компании ООО "ТРИАЛЕКС" Алексей Мархоцкий; представитель открытого клуба независимых оценщиков "ОКНО" Андрей Филин (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция по итогам "Форума малого и среднего бизнеса: вызовы на 2014-2017 гг.". На пресс-конференции будут резюмированы самые актуальные проблемы предпринимательского сообщества в Украине, оглашен проект Резолюции Форума и предложены пути выхода из экономического кризиса в виде "дорожной карты" развития малого и среднего бизнеса. Также лидеры объединений предпринимателей объявят о создании Национальной платформы малого и среднего бизнеса (МСБ) - принципы, приоритеты и планы ее работы. К работе Платформы смогут присоединиться представители общественных организаций и предприниматели, заинтересованные в разработке пакета реальных реформ развития бизнеса в Украине. Участники: Юлия Веретельникова, координатор инициативной группы создания Национальной платформы МСБ; Любомир Чорний, эксперт по законодательству, руководитель проектов, консультант и тренер, модератор публичных собраний (Центр общественной экспертизы); Елена Галушко, директор по международному развитию Ассоциации частных инвесторов Украины (Днепропетровск); Алексей Антонюк, председатель Киевской организации работодателей сферы услуг "Всем миром" (Киев); Александр Печалин, руководитель Союза предпринимателей "Стена" (Винница) (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол в профильном парламентском комитете по развитию сети широкополосного интернета.

* Круглый стол на тему: «Снижение зеленого тарифа для солнечных электростанций: разумный баланс и оздоровления сектора». Участники: Вадим Гламаздин, зам.ген.директора Центра исследований энергетики (EIRCenter.com); Владимир Полочанинов, народный депутат Украины; Вадим Улида, зам.министра энергетики и угольной промышленности Украины; Питер О'Брайен, директор по Украине EuroCape New Energy; Нарек Арутюнян, управляющий партнер компании Rengy Development; Юрий Кубрушко, партнер компании IMEPOWER. Модератор: Дмитрий Васильев, зам.ген.директора Центра исследований энергетики (EIRCenter.com) по внешним связям.

* 16-30 - в УНИАН пресс-конференция оценщиков.

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