ТОП-10 (10 апреля)

Янукович и члены прежнего правительства "отмыли" 77,2 млрд гривень - Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн, сообщается на сайте ведомства.

Госфинмониторинг сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года сконцентрировался на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами.

«По результатам проведенных расследований в марте в правоохранительные органы направлено 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд грн», - говорится в сообщении. По результатам принятых мер Госфинмониторинг в марте текущего года обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал средства, при этом общая сумма заблокированных средств составила 2,2 млрд грн.

В частности, заблокированы средства на банковских счетах на сумму 261,1 млн грн, 15 млн долл., 2,6 млн евро и 0,4 млн российских рублей, драгоценные металлы (золото и серебро) общей стоимостью 3 млн грн, а также акции общей стоимостью 1,1 млрд грн. Помимо этого, на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физлицами, заблокированы средства на общую сумму 630,9 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКурченко уверяет Европу, что он честный бизнесмен, и просит разморозить его активы

Также Госфинмониторниг сообщил о проведении финансовых расследований в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.

При проведении расследований Госфинмониторинг координирует свою деятельность с Генеральной прокуратурой, Службой безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством доходов и сборов и Национальным банком Украины.

Также сообщается, что проводится поиск активов за рубежом, в рамках которого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требования, движимого, недвижимого имущества и прочих активов.

Госфинмониторинг подчеркивает, что указанные расследования проводятся при беспрецедентной поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании.

Одновременно Госфинмониторинг совместно с Национальным банком Украины принимает меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год.

В марте текущего года глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 146 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

В Украине разоблачили 14 "прачечных", отмывших 140 млрд гривень из бюджета

Правоохранительные органы совместно со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Национальным банком Украины разоблачили 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд грн государственных и бюджетных средств, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«За всю историю Украины правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой и экономической сферах, как мы увидели на примерах деятельности отдельных должностных лиц. Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые «стиральные банки» и «налоговые ямы», - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши.

По его словам, сегодня ГПУ проводит активную работу по документированию этих преступлений.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год.

В марте текущего года глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 146 млрд грн.

По информации Госфинмониторинга, в результате проведенного расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года служба направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн. Также в рамках этого расследования Госфинмониторинг обнаружил на территории Украины счета 67 физлиц и заблокировал средства на общую сумму 2,2 млрд грн.

Официальный курс гривни к доллару рухнул к новому минимуму - 12,61

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, снизился до нового рекордного значения.

С 10 апреля курс составляет 1261.7898 за 100 долларов.

Предыдущий минимум был зафиксирован 9 апреля и составил 1187.8416 грн за 100 долларов.

Курс гривни к евро на 10 апреля установлен на уровне 1740.5129 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.5296 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.

Рада со второй попытки приняла закон о госзакупках

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон об осуществлении государственных закупок (№4587).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие его за основу и в целом проголосовали 226 из 290, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, от Партии регионов — 0.

Закон был принят со второй попытки – сначала ВР не поддержала документ: за принятие его за основу и в целом проголосовали 222 народных депутатов из 291, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законом предусматривается сократить перечень случаев, на которые не распространяется действие закона (с 44 до 10 случаев) с целью предотвращения бесконтрольного использования государственных средств, прозрачности и открытости сферы государственных закупок; определить понятие заказчиков в соответствии с принципами Директив ЕС; адаптировать процедуры закупки у одного участника, в соответствии с практикой применения подобной процедуры в европейских странах; сократить перечень оснований для применения неконкурентной процедуры с целью уменьшения случаев ее применения.

Кроме того, законом предусматривается отменить необходимость размещения информации в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок и в международном информационном издании по вопросам государственных закупок, оставив при этом обязательность обнародования этой информации на веб-портале Уполномоченного органа с целью упрощения доступности, размещения информации о государственных закупках, экономии бюджетных средств, которые расходуются на опубликование такой информации, и обеспечения прозрачности доступа к информации о государственных закупках.

Также предусматривается обнародование годовых планов на веб-портале Уполномоченного органа без обязательства их направления Минэкономразвития с целью обеспечения экономии государственных средств и упрощения доступа общественности к информации о запланированных государственных закупках; предоставляется возможность заказчикам применять электронные средства во время применения процедур закупок, определенных статьей 12 закона.

В то же время, отмечается, что по результатам рассмотрения проекта закона на заседании правительства 25 марта 2014 года были учтены предложения Минюста относительно определения понятия заказчик, дополнения условий применения переговорной процедуры по закупке юридических услуг и предложения Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики Татьяны Чорновол о недопуске к участию в торгах юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, и о сокращении сроков проведения процедур закупки.

Как отметил в своем выступлении премьер-министр Украины Арсений Яценюк, обращаясь к депутатам с просьбой поддержать этот закон, его принятие будет означать, что "лекарства не будут покупать в четыре раза дороже, чем покупают, что не будут наживаться на детском питании, что в системе "Нафтогаз Украины" не будут покупать на 400% дороже то, что сегодня стоит..., и что все государственные компании, которые подпадут под действие этого закона, будут прозрачно публиковать информацию и исключительно на конкурентных условиях закупать любые товары и услуги". Яценюк также предложил технически доработать его относительно специальных товаров и услуг.

Доллар на межбанке достиг рекордных 13,20 грн, евро - 18,30

В четверг, 10 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украиныкотировки гривни по отношению к доллару понизились до 12,9000/13,2000 грн/долл. против 12,4000/13,0000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,8855/18,3075 грн/евро против 17,1845/18,0225 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3835/1,3875.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3543/0,3655 грн/рубль против 0,3486/0,3612 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,4555 (-0,2645).

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 12,1500/12,4500 грн/долл., по отношению к евро - 16,7565/17,1765 грн/евро, к российскому рублю - 0,3343/0,3399 грн/рубль.

Словакия начала подготовку к реверсу газа в Украину

Словакия готова к реверсным поставкам газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил на 7-м Киевском форуме безопасности «Безопасность на линии разрыва» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), который проходит сегодня в Киеве.

“Мы уже начали техническую подготовку к реверсу. Следовательно, нет оснований для обвинений”, - сказал он.

Лайчак также сообщил, что после форума безопасности будет встречаться с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром энергетики Юрием Проданом, и на встрече будут обсуждать вопрос поставок газа.

Он отметил, что с декабря прошлого года конкретных прямых контактов между украинским и словацким правительством не было, и они возобновляются сейчас.

“Мы готовы, правительство готово, поток готов. Я хочу пригласить Продана в Братиславу, наши операторы на будущей неделе будут встречаться”, - добавил Лайчак.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Продан сообщил, что из Словакии Украина может получить около 10 млрд кубометров.

8 апреля Продан заявил, что Словакия из-за договоренностей с российской компанией "Газпром" не может в полной мере осуществить реверсные поставки газа в Украину.

"Польша и Венгрия открыты для реверса. Мы уделили внимание Словакии. Встреча со словацкими представителями показала, что здесь вопрос не технический, а больше завязан на договоренностях с "Газпромом". Нам было заявлено, что существующие договора не позволяют в полной мере осуществить реверс", - сказал Продан.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии, и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

ВР приняла закон о снижении НДС на лекарства

Верховная Рада Украины с третьей попытки приняла правительственный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несоответствий норм законодательства (№4645).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 229 народных депутатов из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим ВР дважды голосовала за его принятие, однако, голосов не хватало

Как сообщал УНИАН, по убеждению правительства, принятие данного закона обусловлено необходимостью совершенствования отдельных положений действующего законодательства, устранения двойного толкования отдельных его норм.

В частности, законом предлагается увеличить ставку акцизного налога на транспортные средства за кодом 8703 33 19 00 согласно УКТВЭД с 1,09 евро на 2,18 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, которая по техническим причинам не была включена в Закон Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине»;

согласовать отдельные нормы Налогового кодекса Украины с нормами Таможенного кодекса Украины;

осуществить редакционную правку с целью устранения двойного толкования нормы относительно налогообложения НДС операций по поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения по ставке 7%. В частности, уточнить, что по ставке 7% облагаются операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины» лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

ввести обязательное обнародование списка плательщиков НДС, которые получают возмещение из Государственного бюджета Украины;

приостановить в период до 1 июля 2014 года нормы Налогового кодекса Украины о применении ставки 5% для процентов для согласования отдельных норм относительно вступления в силу;

в связи с изменением Национальным банком Украины порядка установления и использования официального курса гривны к иностранным валютам и курса банковских металлов (которые вступили в силу 4 апреля 2014 года), вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которыми установлены нормы относительно правил пересчета иностранной валюты в валюту Украины при осуществлении таможенных формальностей и начислении таможенных платежей.

Реализация указанного акта даст возможность получения дополнительных поступлений в сводный бюджет.

МВФ обещает окончательно утвердить кредит Украине в конце апреля

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда планирует рассмотреть и окончательно утвердить двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме порядка 14-18 млрд долл. в конце апреля – начале мая.

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

«Мы достигли соглашения на уровне миссии примерно 10 дней назад. Совет директоров уже собирался по этому поводу. Мы надеемся, что власти (Украины - УНИАН) выполнят все необходимые условия. И мы еще раз просмотрим программу и подадим ее на рассмотрение Совета директоров в конце апреля – в самом начале мая», - сказала Лагард.

Она выразила уверенность, что программа будет одобрена и выполнена. «Мы не начинаем переговоров, если видим опасность провала или невыполнения программ. Мы работаем с властями, мы видим заинтересованность, и мы не допускаем мысли о провале программы», - сказала глава МВФ.

При этом она подчеркнула, что главной целью любой программы сотрудничества является помощь стране в преодолении трудностей. «И главное, наша задача - помочь стране таким образом, чтобы она могла финансировать себя самостоятельно и потом работать без помощи МВФ, - подчеркнула Лагард, отметив, что такая помощь предполагает и повышение платежеспособности Украины. - Мы говорим о программе в 14-18 млрд долл. Это достаточные средства для того, чтобы осуществить финансовые обязательства перед любым кредитором».

Сегодня, 10 апреля, в Вашингтон на переговоры с руководством МВФ вылетели министр финансов Александр Шлапак, министр экономического развития и торговли Павел Шеремета и глава НБУ Степан Кубив. Как отмечал накануне министр финансов, Украина рассчитывает подписать программу сотрудничества с Фондом в конце апреля. В свою очередь министр экономики отмечал, что к концу апреля Украина может получить уже первый транш кредитования, который может составить до 3 млрд долл.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Сотрудничество с МВФ для Украины является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также возможного выхода Украины на внешние рынки заимствований.

Депутаты до 1 сентября отсрочили введение НДС на импорт газа

Верховная Рада Украины до 1 сентября отсрочила введение налога на добавленную стоимость на операции по импорту газа для всех компаний, кроме Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». За такую норму закона, оговоренную в законопроекте №4645, проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе обсуждения нормы закона премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что такая отсрочка необходима для инвентаризации газовых контрактов и определения, есть ли для Украины возможность импортировать газ по цене ниже той, по которой импортирует газ НАК «Нафтогаз Украины».

«Нам нужна такая норма, чтобы понять, есть ли другие контракты по цене ниже, чем импортирует «Нафтогаз». Если такие контракты есть и цены есть, то мы и дальше продлим отсрочку по введению НДС. А если таких контактов нет, то норма вступит в силу», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что «Нафтогаз Украины» в любом случае будет освобожден от этой нормы потому, что финансовое состояние компании критически сложное. «Обязательства НАК «Нафтогаз Украины» - порядка 85 млрд грн, и не я эти долги накапливал. Сегодня в подземных хранилищах находятся 7,2 млрд кубометров газа, а надо более 20 – и не я этот газ воровал. Но исключить НДС – это единственный способ (не довести компанию до банкротства - УНИАН)», - сказал глава правительства.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подтверждал, что Кабмин планировал вернуться к обложению операций по импорту газа налогом на добавленную стоимость, отмененному в январе текущего года.

Казахстан вслед за Россией запретил ввоз украинских сыров

Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин 9 апреля подписал постановление о запрете ввоза в страну сыров пяти украинских предприятий, сообщает местный информационный портал Today.kz.

В частности, Казахстан ограничил импорт сыров украинских производителей «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» по причине несоответствия их продукции по массовой доле белка, массовой доле жира и массовой доле влаги, что является нарушением требований законодательства в области защиты прав потребителей.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию».

