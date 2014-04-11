ТОП-10 (11 апреля)

Денежная масса в марте выросла на 1%, монетарная база - на 6,9%

Украина готовит иск в Стокгольмский арбитраж по контракту с "Газпромом"

Украина продлила контракт с американцами на поставку ядерного топлива для АЭС

В Нацбанке рассказали, на сколько и почему сократились депозиты

Нацбанк в марте купил гособлигации на 4,4 млрд гривень и 5 млн долларов

Нацбанк неожиданно повысил официальный курс гривни к доллару

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на все поезда с 27 мая

Гривня на межбанке укрепилась к доллару на 50 копеек - до 13,30

Яценюк обещает стабилизировать курс гривни через две недели

В Кабмине из-за инфляции обещают провести индексацию пенсий

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Денежная масса в марте выросла на 1%, монетарная база - на 6,9%

В Украине в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 1% - до 943,2 млрд грн, монетарная база - на 6,9%, до 329,7 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.



«Объем монетарной базы в марте вырос на 1% (с начала года – на 3,8%) – до 943,2 млрд грн. Монетарная база за этот период выросла на 6,9% (с начала года – на 7,4%) – до 329,7 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, в марте объем наличности вне банков увеличился на 6,1% (с начала года - на 12,9%) - до 268,5 млрд грн.

Национальный банк отмечает, что денежно-кредитный рынок в марте продолжал находиться под влиянием общественно-политического напряжения в стране.

Как сообщал УНИАН, в Украине в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 4,4% - до 933,5 млрд грн, монетарная база - на 4,7%, до 308,6 млрд грн.

В 2013 году НБУ ускорил выпуск денег в обращение в 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

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Украина готовит иск в Стокгольмский арбитраж по контракту с "Газпромом"

Украина готовится к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией «Газпром», которая поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, выступая в Верховной Раде 11 апреля.

«Эта работа (по подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд - УНИАН) ведется с первого дня моего появления в должности. Мы сегодня основательно подходим к подготовке соответствующих документов и пересмотру тех невыгодных условий, которые сейчас есть в договоре между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года», - заявил Продан.

Он отметил, что к подготовке подачи иска привлекаются юристы, имеющие опыт судебных разбирательств с «Газпромом».

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"Мы привлекаем международных юристов, имеющих опыт работы с компаниями, которые подавали требования в суд Стокгольма к "Газпрому", - сказал министр.

По его оценке, существующая цена российского газа для Украины является несправедливой и политической.

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Украина продлила контракт с американцами на поставку ядерного топлива для АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американский атомный гигант Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020-го года, говорится в сообщении Westinghouse.

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

«Мы очень рады нашему стратегическому партнерству с «Энергоатомом» и возможности помочь Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива. Для подразделения Westinghouse VVER продление этого договора является свидетельством качества нашего продукта, а также еще одним подтверждением того, что с его использованием на Южно-Украинской АЭС не было никаких проблем», - цитирует пресс-служба президента и главу правления компании Westinghouse Данни Родерика.

В сообщении отмечается, что договоренность позволит «Энергоатому» продолжить диверсификацию источников ядерного поставок топлива.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, цена американского ядерного топлива является коммерческой тайной компании, при этом она конкурентная с российским топливом.

Справка УНИАН. Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

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В Нацбанке рассказали, на сколько и почему сократились депозиты

Объем депозитов в украинских банках в марте текущего года снизился на 3,2%, до 379,5 млрд грн в национальной валюте и на 7,1%, до 26,5 млрд долл. в иностранной валюте, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк отметил, что денежно-кредитный рынок в марте продолжал испытывать влияние общественно-политического напряжения в стране, но темпы оттока средств в национальной валюте с депозитных счетов банков замедлились.

Так, объем депозитов в национальной валюте в марте снизился на 3,2% - до 379,5 млрд грн (с начала года - на 10,1%). В том числе депозиты физических лиц снизились на 5,3% (с начала года - на 12,8%) - до 221,2 млрд грн, юридических лиц - на 0,2% (с начала года - на 6,2%) - до 158,3 млрд грн.

Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизился на 7,1% (с начала года - на 14,0%) - до 26,5 млрд долл. В том числе депозиты физических лиц снизились на 6,4% (с начала года - на 13,7%) - до 19,8 млрд долл., юридических лиц - на 9,0% (с начала года - на 15,0%) - до 6,6 млрд долл.

Сокращение банковских депозитов сопровождалось ростом объема наличности вне банков на 6,1% (с начала года - на 12,9%) - до 268,5 млрд грн.

Также сообщается, что остатки по кредитам в национальной валюте в марте снизились на 1,1% (с начала года - на 2,9%) - до 579,6 млрд грн. В том числе кредиты юридических лиц снизились на 1,1% (с начала года - на 3,6 %) - до 458,1 млрд грн, физических лиц - на 1,2% (с начала года - на 0,3%) - до 121,4 млрд грн.

Остатки по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизились на 1,2% (с начала года - на 1,3%) - до 38,0 млрд долл. В том числе кредиты физических лиц снизились на 2,0% (с начала года - на 5,4 %) - до 7,9 млрд долл., юридических лиц - на 1,0% (с начала года - на 0,2 %) - до 30,1 млрд долл.

Нацбанк сообщает, что в марте произошло снижение стоимости ресурсов почти на всех сегментах рынка. Средневзвешенная ставка по кредитам физическим и юридическим лицам в марте по сравнению с февралем снизилась до 19,69% с 20,44% в национальной валюте, и до 8,56% с 9,05% в иностранной валюте. Средневзвешенная ставка по депозитам за этот период снизилась до 12,18% с 14,14% в национальной валюте, в то время как немного выросла, до 6,65% с 6,52%, в иностранной валюте.

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Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл.

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Нацбанк в марте купил гособлигации на 4,4 млрд гривень и 5 млн долларов

Национальный банк Украины в марте текущего года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 4,4 млрд грн и 5,0 млн долл. по номиналу, продажу ценных бумаг из своего портфеля НБУ не проводил, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года регулятор приобрел в собственность гособлигации на 26,3 млрд грн и 5,0 млн долл., и не проводил операции по продаже ценных бумаг Украины из своего портфеля.

Нацбанк также сообщил, что в марте не проводил операции по покупке и продаже гособлигаций Украины через механизм двусторонней котировки.

Согласно сообщению регулятора, по результатам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в национальной валюте, проведенных в марте, в госбюджет поступило 3,9 млрд грн (с начала года - 14,2 млрд грн), в то время как аукционы по размещению ОВГЗ в долларах не состоялись (с начала года - 0,2 млрд долл.). Средневзвешенная доходность ОВГЗ в национальной валюте при их первичном размещении в марте составила 12,74% годовых (с начала года - 12,73%, в долларах - 5,00%).

Также сообщается, что погашение и уплата доходов по ОВГЗ проводилась своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 21,5 млрд грн, в том числе погашение - 15,6 млрд грн, уплата купонного дохода - 5,9 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Нацбанк приобрел в собственность гособлигаций Украины (по номинальной стоимости) на сумму 19,3 млрд грн (с начала года - 21,8 млрд грн). Кроме этого, в феврале регулятор осуществлял операции по покупке (продаже ) государственных облигаций Украины через механизм двусторонней котировки, и приобрел гособлигаций на сумму 0,3 млрд грн (с начала года - 1,0 млрд грн).

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Нацбанк неожиданно повысил официальный курс гривни к доллару

Национальный банк Украины сегодня повысил официальный курс гривни к доллару, после понижения в течение трех недель с 20 марта.

С 11 апреля курс составляет 1256.9123 грн за 100 долларов.

10 апреля он упал до рекордного минимума и составил 1261.7898 грн за 100 долларов.

Официальный курс гривни к евро на 11 апреля поднялся до 1742.9603 грн за 100 евро, к российскому рублю - вырос до 3.5348 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.

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"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на все поезда с 27 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением руководства самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"В связи с корректировкой расписания самопровозглашенным ГП «Крымская железная дорога» в графике на 2014-2015 годы самостоятельно, без согласования с "Укрзализныцей", было принято решение временно приостановить предварительную продажу билетов на все поезда, которые отправляются в рейс с 27 мая", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продажа билетов не будет осуществляться как на внутригосударственные, так и на международные поезда, курсирующие по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" заявила о временной приостановке предварительной продажи билетов на поезда, курсирующие с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.

"Укрзализныця" направила телеграмму о соответствующем решении железнодорожным администрациям, в том числе руководству Российской и Белорусской железных дорог.

Вместе с тем, в адрес "Укрзализныци" также поступила телеграмма от главы самопровозглашенного госпредприятия «Крымская железная дорога» Андрея Каракулькина с просьбой приостановить продажу билетов и откорректировать график движения пассажирских поездов.

На следующей неделе по инициативе "Укрзализныци" запланирована трехсторонняя встреча представителей ведомства, а также представителей Российской и Белорусской железных дорог по урегулированию вопроса курсирования поездов и согласованию графика на 2014-2015 годы.

Предварительная продажа билетов будет возобновлена после согласования графика движения поездов между всеми железнодорожными администрациями.

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Гривня на межбанке укрепилась к доллару на 50 копеек - до 13,30

В пятницу, 11 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару укрепились на 50 коп. - до 13,0000/13,3000 грн/долл. грн/долл. против 13,4000/13,8000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов выросли до 18,0320/18,4540 грн/евро против 18,6040/19,1655 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3875/1,3905.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3762/0,3846 грн/рубль против 0,3762/0,3874 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6580 (+0.1475).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 10 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 12,9000/13,2000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 17,8855/18,3075 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3543/0,3655 грн/рубль.

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Яценюк обещает стабилизировать курс гривни через две недели

Украина в течение двух недель ожидает получить решение Международного валютного фонда относительно программы кредитования экономики, чтобы в страну пришла финансовая помощь для увеличения золотовалютных резервов и стабилизации валютного курса, заявил в эфире Первого национального премьер-министр Арсений Яценюк.

«На протяжении двух недель мы ожидаем решения МВФ, в Украину пойдет серьезная финансовая помощь, - сказал глава правительства. – Страна разворована, золотовалютных резервов нет. Сейчас придут золотовалютные резервы, мы сразу стабилизируем курс».

Яценюк подчеркнул, что он очень уверенно смотрит в будущее. «Я очень уверенно смотрю в наше будущее. Времена тяжелые, но и эти времена пройдут. От нас зависит все, что будет происходить в стране. Все в наших силах», - добавил глава правительства.

Ранее, в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне, директор Европейского департамента МВФ Реза Могхадам также отмечал, что получение Украиной первых кредитных траншей в рамках выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом будет способствовать увеличению валютных резервов Украины и стабилизации курса национальной валюты, который на текущий момент демонстрирует слишком высокую волатильность.

Украина рассчитывает подписать программу сотрудничества с Фондом в конце апреля. Объем финансирования составит порядка 14-18 млрд долл сроком на два года. Первый транш ожидается в размере 3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, украинская национальная валюта в последнее время стремительно девальвирует. Курс гривни к доллару на закрытии межбанковского рынка в пятницу, 11 апреля, составил 13,30 грн/долл., к евро - 18,45 грн/евро.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор решил поддерживать ликвидность банковской системы при ужесточении мер к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%, до 12,57 грн/долл. согласно курсу на пятницу, 11 апреля.

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В Кабмине из-за инфляции обещают провести индексацию пенсий

Несмотря на ситуацию в стране, социальная сфера работает стабильно и бесперебойно. Об этом заявила министр социальной политики Людмила Денисова, выступая на совещании с председателями областных государственных администраций, городскими головами, руководителями силовых структур, представителями промышленности Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, проведенном премьер-министром Украины Арсением Яценюком, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

"Власть осознает, в каких условиях оказалась страна, при этом мы так же понимаем, что нашей поддержки требует каждый гражданин нашего государства. Именно поэтому, несмотря на дефицит государственного бюджета и жесткую экономию, все виды государственной социальной помощи сохранены. Кроме того, все выплаты осуществляются своевременно и по графику”, – отметила Денисова.

Министр сообщила, что уже в ближайшее время правительство примет постановление, в соответствии с которым увеличится размер ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Также, по ее словам, будет проведена индексация пенсий, поскольку на сегодняшний день инфляция составляет 3%.

"В связи с повышением тарифов на газ и тепло правительство разработало специальную программу, благодаря которой семьи с низкими доходами (а это почти 3,5 млн. семей) получат право на компенсацию, которая равна разнице между стоимостью коммунальных услуг после и до повышения. Приблизительно еще один миллион семей будут защищены программой жилищных субсидий. Таким образом, 4,5 млн семей получат государственную поддержку и размер их платежей за коммунальные услуги не изменится”, – отметила Денисова.

Министр подчеркнула, что правительство делает все возможное, чтобы в этой непростой ситуации максимально минимизировать негативные последствия сложного экономического положения для граждан Украины.

УНИАН