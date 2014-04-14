Анонс на 14 апреля

* Круглый стол на тему "Соглашение о совместном авиационном пространстве Украины (САП) со странами Европейского Союза: новые возможности для авиа перевозчиков и изменения на авиационном рынке Украины". Организатор - Европейская бизнес ассоциация. Участники: глава Государственной авиационной службы Украины Д.Антонюк, начальник отдела авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины В.Згурский, начальник отдела и секторального сотрудничества департамента ЕС Министерства иностранных дел Н.Бобицкий, руководитель секции по вопросам энергетики, окружающей среды и транспорта представительства Европейского Союза в Украине Вальтер Треттон.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, начальник Отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Пресс-конференция на тему: «Ползучая девальвация: трудности стабилизации». Приглашены: Александр Савченко, экс-заместитель председателя НБУ, ректор Международного Института бизнеса, Владимир Лановой, экс-министр экономики, президент Центра рыночных реформ. Участники проанализируют причины девальвации национальной валюты, какие возникают трудности со стабилизацией гривны «Главком».

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