Кабмин уволил главу Нацкомуслуг

Кабинет министров Украины уволил главу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), Валерия Саратова на основании его заявления о выходе на пенсию.

Об этом говорится в распоряжении правительства №308-р от 5 апреля 2014 года.

«Освободить Саратова Валерия Владимировича с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, согласно его заявлению о выходе на пенсию», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, Саратов был назначен на должность главы Нацкомуслуг в июле 2011 года. До этого, в 2010-2011 гг. он был главой Севастопольской городской государственной администрации.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 года. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.