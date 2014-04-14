ТОП-10 (14 апреля)

Словакия готова начать реверс газа в Украину в ноябре - министр экономики

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Киева

Налоговая Киева раскрыла теневые схемы Курченко на 1 млрд гривень

Дефицит внешней торговли товарами за два месяца снизился в 5 раз

Официальный курс гривни к доллару рухнул до 12,97

Гривня укрепилась до 13 грн/долл.

Совет ЕС утвердил помощь Киеву в 1 млрд евро и отмену пошлин на украинские товары

Украина и США подписали соглашение о выделении $1 млрд помощи

МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной в течение 2-3 недель

Кабмин к концу года подготовит новый Налоговый кодекс

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Словакия готова начать реверс газа в Украину в ноябре - министр экономики

Словакия в связи с ситуацией с поставками газа в Украину может начать реверсные поставки газа в ноябре, сообщает в воскресенье словацкое информагентство TASR со ссылкой на заявление министра экономики Словакии Томаша Малатинского.

”Мы сегодня имеем подготовленное решение. В понедельник я должен подписать лицензию для словацкой газотранспортной компании Eustream на такое решение, которое позволит в ноябре поставлять реверсный газ в необходимом объёме. Этот объём в дальнейшем можно увеличивать. Такое решение нужно обсудить с российской стороной”, - цитирует главу Минэкономики Словакии РИА Новости.

По его словам, расходы на строительство газовой перемычки в сумме 20 миллионов евро готова понести компания Eustream.

”Однако, с другой стороны (Украины - УНИАН) необходимо обязательство, что будет отбор газа”, - добавил Малатинский.

Глава Минэкономики Словакии подчеркнул, что в Братиславе хотят помочь Украине решить проблему реверсных поставок газа, однако, ”решение этой проблемы не должно наносить ущерб ни самой Словакии, ни интересам ЕС”.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина имеет договор с немецким трейдером RWE о поставках газа в объеме до 5 млрд кубометров, а из Словакии Украина может получить около 10 млрд кубометров.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности о погашении задолженности за поставленный газ.

В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Раньше Украина получала газ также в реверсивном режиме из Польши и Венгрии, и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.

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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной валюте на уровне «ССС» и долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-», говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном веб-сайте.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный национальный рейтинг на уровне «BBB(ukr)».

«Прогнозы по всем рейтингам негативные», - говорится в сообщении.

Ранее рейтинг Киева, наряду с рейтингом Харькова и Одессы, был снижен вслед за снижением суверенного рейтинга Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с отрицательным прогнозом. Причинами снижения рейтинга на тот момент назывались возрастание политического конфликта, ухудшение доступа к внешнему финансированию, снижение международных резервов.

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Налоговая Киева раскрыла теневые схемы Курченко на 1 млрд гривень

Сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве раскрыли ряд теневых схем и наложили арест на имущество и средства, связанные со скандально известным бизнесменом Сергеем Курченко, в общем объеме порядка 1 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи открыли сразу 7 уголовных расследований в отношении должностных лиц ряда предприятий, связанных с Сергеем Курченко, - отметили в следственном управлении. - В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму более 182 млн грн, выявлен факт разворовывания и дальнейшей легализации средств в размере 800 млн грн, а также открыты два уголовных расследования по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность порядка 50 фирм».

Кроме того, в следственном управлении подчеркнули, что с целью возмещения государству причиненных убытков наложен арест на банковские счета и имущество связанных с Курченко фирм. «На средства, которые находятся на банковских счетах в размере порядка 700 млн грн наложен арест. Кроме того, вещественным доказательством признан и также арестован нефтегазовый комплекс в Херсоне общей стоимостью порядка 200 млн грн», - подчеркнули в ведомстве.

На текущий момент, сообщили в пресс-службе, ведутся следственные действия по расследованию и ликвидации других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Убытки, причиненные государству по этим схемам, составляют, по оценкам следователей, порядка 2 млрд грн.

Ранее, в марте, Генеральная прокуратура Украины начала проверку коммерческих фирм, которые так или иначе приближены к украинскому бизнесмену Сергею Курченко, на предмет получения и легализации незаконным способом государственных средств.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая принадлежит Курченко.

Как подчеркнул первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус, борьба с теневым сектором экономики является основным средством пополнения бюджета.

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Дефицит внешней торговли товарами за два месяца снизился в 5 раз

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2014 года составил 267,4 млн долл., что на 1,029 млрд долл., или в 4,9 раза, меньше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в 1,297 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-феврале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года экспорт товаров из Украины снизился на 10% - до 9,102 млрд долл., импорт - на 17,9%, до 9,369 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-феврале 2014 года составил 0,97 (в январе-феврале 2013 – 0,89).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 191 страны мира.

По данным Госстата, в январе-феврале 2014 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины, Россией, составил 1,116 млрд долл., что на на 3,8%, меньше, чем в январе-феврале 2013 года.

По итогам января-февраля 2014 года по сравнению с январем-февралем 2013 года импорт природного газа снизился на 44,1% - до 871 млн долл., импорт каменного угля - на 42,3%, до 137,5 млн долл., легковых автомобилей - на 23,6% - 95,6 млн долл., лекарств - на 15,1% - до 60,6 млн долл. В тоже время, импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) вырос на 71,5%, до 143,6 млн долл.

В январе-феврале 2014 года по сравнению с январем-февралем 2013 года Украина сократила экспорт железнодорожных и трамвайных вагонов на 83,3% - до 291,7 млн долл., удобрений - на 59,3% - до 182,6 млн долл., подсолнечного масла - на 23,2% - до 145,4 млн долл., проката черных металлов - на 10,2% - до 119,9 млн долл., труб из чугуна и черных металлов - на 40,5% - до 97,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе 2014 года составил 142,8 млн долл., что на 15,2 млн долл., или на 11,91%, больше дефицита по итогам января 2013 года в 127,6 млн долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.

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Официальный курс гривни к доллару рухнул до 12,97

С 14 апреля курс составляет 1297.7090 грн за 100 долларов.

10 апреля он упал до рекордного минимума и составил 1297.7090 грн за 100 долларов, а уже 11 апреля составил 1256.9123 грн за 100 долларов.

Официальный курс гривни к евро на 14 апреля установился на отметке 1800.1819 грн за 100 евро, к российскому рублю - 3.6428 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 12,7000/13,4000.

Цены на российскую валюту упали – 0,3528/0,3723, котировки по евро-гривне ушли вниз – 17,5800/18,5555.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3846/48 (пятница - 1,3896/98).

Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривниежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

«Национальный банк планирует устанавливать и обнародовать официальный курс гривни каждый рабочий день после 12:00, - цитирует пресс-служба директора генерального департамента денежно-кредитной политики Елену Щербакову. - Это вполне соответствует современным международным тенденциям и практике работы ведущих центральных банков мира».

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.

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Гривня укрепилась до 13 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 12,7000/13,4000, к 12:00 сузился спрэд 13,0000/13,4000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 12,7000/13,0000.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3528/0,3723, к 12:00 цены повысились 0,3614/0,3725. К закрытию торгов цены упали 0,3586/0,3655. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8540 (+0.1540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3875/1,3905. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 17,5800/18,5555, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 17,9680/18,5270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 17,5545/17,9754.

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Совет ЕС утвердил помощь Киеву в 1 млрд евро и отмену пошлин на украинские товары

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов утвердил выделение Украине дополнительно 1 млрд евро помощи и мероприятия по отмене импортных пошлин на украинские товары, от чего Украина дополнительно получит почти 500 млн евро в год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом сообщили комиссары ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле и по вопросам торговли Карел де Гухт.

"Приветствую утверждение Советом ЕС на уровне министров иностранных дел предложения Еврокомиссии относительно автономных торговых мероприятий и дополнительной макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро", - написал Фюле, который находится на заседании Совета ЕС в Люксембурге, в своем микроблоге на Twitter.

"Я очень доволен, что Совет ЕС на уровне МИД сегодня утвердил предложение Еврокомиссии относительно автономных торговых мероприятий, которые предоставляют торговые преференции Украине. Это решение не только выражает солидарность с украинским народом. Это также показывает, что ЕС хочет и способен предпринять срочные шаги для улучшения ситуации наших восточных партнеров", - говорится в заявлении де Гухта, распространенном Еврокомиссией.

Еврокомиссия утвердила решение о дополнительной помощи в размере 1 млрд евро и односторонней отмене пошлин на украинские товары в прошлом месяце, а Европарламент утвердил эти меры в начале апреля. Решение официально вступит в силу после публикации в официальном Журнале ЕС.

1 млрд евро предоставляется дополнительно к 610 млн евро, уже выделенных ранее, но так и не предоставленных из-за отсутствия реформ в Украине и финансирования со стороны МВФ. От односторонней отмены пошлин на украинские товары Киев извлечет выгоду в 487 млн евро в год - особенно украинский аграрный сектор. Пошлины не будут действовать с 23 апреля по 1 ноября 2014 года, но ЕС может продлить действие этого решения.

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Украина и США подписали соглашение о выделении $1 млрд помощи

Украина и США подписали соглашение о выделении нашей стране финансовой помощи в объеме 1 млрд долл., сообщил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня в Вашингтоне подписано Соглашение между правительством США и правительством Украины о получении 1 млрд долл. финансовой помощи», - сказал глава правительства.

Ранее решение о выделении Украине средств было поддержано Конгрессом и Сенатом США. Это решение было оформлено отдельным законом о предоставлении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий.









Кроме того, Яценюк приветствовал решение Европейского союза о выделении нашей стране финансовой помощи. «Также сегодня Европейский Союз, наконец, юридически принял два решения – о выделении 2 млрд долл. макрофинансовой помощи, и второе решение - об открытии европейских рынков для украинских товаров в одностороннем порядке. Фактически Украина получит право без пошлин ввозить свои товары на территорию Евросоюза. В общем это дополнительно для украинской экономики порядка 500 млн евро», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама подписал закон о предоставлении Украине 1 млрд долл. 4 апреля. Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

Кроме того, предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить нашей стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

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МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной в течение 2-3 недель

Украинская делегация завершила работу в рамках весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, в ходе которой директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард заверила, что фонд утвердит программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших 2-3 недель, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк сообщил, что украинская делегация провела около 40 двусторонних встреч, в том числе с руководством МВФ, группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Черноморского банка торговли и развития, Государственного департамента США, других государственных органов этой и других стран, а также с руководителями центральных банков Австрии, Канады, Кипра, Нидерландов и Польши.

«Директор- распорядитель МВФ отметила значительный прогресс в выполнении украинской властью предварительных мер в соответствии с согласованным планом. Она выразила уверенность, что совет директоров Международного валютного фонда в течение ближайших 2-3 недель утвердит непростую, но амбициозную программу сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также Кристин Лагард подчеркнула, что главной целью поддержки МВФ является помощь в преодолении имеющихся трудностей, чтобы Украина могла стать финансово самостоятельной и впоследствии могла бы развиваться без помощи извне.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация в составе министра экономического развития и торговли Павла Шереметы, министра финансов Александра Шлапака и главы Национального банка Украины Степана Кубива 10 апреля отбыла в Вашингтон (США) для участия в весеннем ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Украина рассчитывает получить от международных кредиторов и доноров по итогам 2014 года 13 млрд долларов. Более половины данной суммы придется на Международный валютный фонд.

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Кабмин к концу года подготовит новый Налоговый кодекс

Кабинет министров Украины инициирует разработку нового Налогового кодекса и внесение изменений в Бюджетный кодекс с целью изменения подходов к общей налоговой политике и межбюджетных отношений, сообщил журналистам премьер-министр Арсений Яценюк.

«Что касается Налогового кодекса, то мы считаем, что Налоговый кодекс должен быть разработан в текущем году и принят в 2015 году, для того чтобы с 2016 года у нас была кардинально изменена налоговая система, которая предусматривала бы уменьшение количества налогов и расширение базы налогообложения», - сказал глава правительства.

При этом изменения, по его словам, должны предусматривать упрощение процедуры администрирования налогов и предоставить местным органам власти право четко администрировать те налоги, которые «непосредственно зачисляются в корзину доходов органов местного самоуправления».

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В этой связи Яценюк также отметил необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс, поскольку, предлагая изменения в Конституцию Украины, правительство также предлагает изменить налоговые и межбюджетные отношения, когда местным властям и территориальным общинам предлагаются не только полномочия, но и финансовый ресурс. «В первую очередь необходимо изменить Бюджетный кодекс. И такой проект Бюджетного кодекса уже был внесен. Вносился он тогда правительством Юлии Тимошенко», - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Налоговый кодекс Украины был принят в 2010 году, однако его обсуждение оказалось крайне непростым и сопровождалось массовыми акциями протеста, более известными как Налоговый майдан. Налоговый кодекс предполагал внедрение в Украине упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, а также сокращения налогов и уменьшение налоговых ставок. В период с 2010 года в Налоговый кодекс было внесено несколько сот изменений, что во многом видоизменило первоначальную редакцию документа. О необходимости разработать новую редакцию Налогового кодекса также говорил первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

УНИАН





