ТОП-10 (15 апреля)

Нацбанк увеличил учетную ставку до 9,5%

В Украине упростили ведение бизнеса и отменили печати

Германия возобновила поставки газа в Украину через Польшу

Фонд гарантирования с 23 апреля начинает выплаты вкладчикам банка «Меркурий»

Украина выпустит еврооблигации на $1 млрд под гарантии США

Глава «Газпрома» и еврокомиссар обсудили долг «Нафтогаза»

В Украине предпринимателям разрешили работать без печатей

ЕС намерен вложить в украинский бизнес 100 млн евро

Минфин привлек в госбюджет 587,7 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

«Нафтогаз» готов погасить долг перед «Газпромом» при сохранении цены в $268,5

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Нацбанк увеличил учетную ставку до 9,5%

«Правление Национального банка приняло постановление от 14 апреля 2014 года №212, которым предусматривается установление с 15 апреля учетной ставки в размере 9,5%. До этого размер учетной ставки последний раз изменялся 13 августа 2013 года, когда он был установленный на уровне 6,5% годовых», говорится в сообщении регулятора.

Постановление НБУ также предусматривает установление процентной ставки по кредитам рефинансирования, которые предоставляются в соответствии с механизмом поддержки ликвидности банков на уровне двойной учетной ставки Национального банка – 19%. До этого ставка рефинансирования устанавливалась на уровне тройной учетной ставки НБУ.

Согласно сообщению, проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в январе-апреле 2014 года, правление Нацбанка констатировало напряженную ситуацию на денежно-кредитном рынке Украины, что является последствием ухудшения рыночных ожиданий экономических агентов на фоне общественно-политических событий.

«В условиях сложной макроэкономической ситуации это создает риски для ценовой стабильности, что является главным законодательным паритетом деятельности ведомства», - отмечается в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что на протяжении последних месяцев зафиксировано ускорение темпов инфляции, прирост индекса потребительских цен в годовом измерении в марте увеличился до 3,4% по сравнению с 1,2% в марте. При этом регулятор отмечает, что существуют риски дальнейшего роста инфляции вследствие снижения обменного курса гривни и реализации экономических реформ.

«С целью удержания инфляционных процессов и сбалансирования ситуации на денежно-кредитном рынке правление Национального банка считает необходимым принять меры по увеличению стоимости внутренней стоимости национальной денежной единицы за счет применения рычагов процентной политики», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что вместе с другими стабилизационным мерами повысит привлекательность банковских депозитов , а также положительно повлияет на валютный рынок Украины.

Вместе с этим правление НБУ считает целесообразным сгладить влияние от изменений в процентной политике на стоимость механизма оперативного поддержания ликвидности банков.

По мнению директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Елены Щербаковой, в комплексе с другими мерами регулятора принятые меры будут способствовать стабилизации ситуации на рынке.

"Украина имеет богатый опыт регулирования денежно -кредитного рынка в нестандартных ситуациях. Он свидетельствует о том, что оптимальным вариантом действий в подобных условиях является сочетание двух составляющих. Первая - максимальная поддержка ликвидности банков с целью своевременного выполнения ими всех своих обязательств. Вторая - содействие увеличению стоимости денежной единицы, в т.ч. через рычаги процентной политики, которые ограничивают спекулятивный спрос на ресурсы и способствуют восстановлению ресурсной базы банков", - отметила Щербакова.

По ее словам, такой алгоритм действий позволяет обеспечить нормальную работу банковской системы и будет способствовать поддержанию ценовой стабильности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снизил учетную ставку до 6,5% с 7,0%, и планировал продолжить ее дальнейшее снижение.

Среди факторов, определявших решение Нацбанка по снижению учетной ставки, регулятор выделял нулевой уровень инфляции в стране, низкие девальвационные ожидания рынка и существенный рост ресурсной базы банков.

В феврале 2014 года НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 60%.

Инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 3,7 раза. в годовом выражении (против марта 2013 года) инфляция ускорилась до 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - до 3%.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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В Украине упростили ведение бизнеса и отменили печати

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка открытия бизнеса (№ 2258а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 244 народных депутата из 305 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Хозяйственный, Хозяйственно-процессуальный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс Украины об административном судопроизводстве, законы "О товарной бирже", "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О залоге", "О нотариате" и некоторые другие, цель которых - упрощение основания бизнеса.

Законом отменяется уплата регистрационного сбора, а также устанавливается механизм регистрации юрлиц и физических лиц-предпринимателей путем подачи электронных документов без обязательного использования электронной цифровой подписи.

Также отменяется обязательность изготовления и использования печати.

В пояснительной записке отмечают, что оборудование для изготовления печатей уже не является эксклюзивным, и его легко подделать.

В то же время, до сегодня получение контроля над печатью было равнозначно получению контроля над компанией.

Законом отменяется и требование о взимании регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридического лица и ФЛП.

Закон вступит в силу через полгода после опубликования.

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Германия возобновила поставки газа в Украину через Польшу

Немецкая компания RWE AG с сегодняшнего дня возобновляет поставки газа в Украину через Польшу в рамках контракта с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", предусматривающего поставку до 10 млрд кубометров природного газа в год.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба немецкой компании.

"Эти поставки осуществляются в рамках рамочного соглашения на 5 лет между "Нафтогазом" и RWE Supply & Trading, подписанного в марте 2012 года, которое предусматривает поставку до 10 млрд кубометров газа в год", - отметили в компании.

Немецкая RWE напомнила, что в 2013 году уже поставила по контракту с "Нафтогазом" около 1 млрд кубометров газа, отметив, что стала первой компанией из Европы, которая начала такие поставки в Украину.

Поставки, согласно сообщению, производятся по ценам европейского рынка плюс затраты на доставку.

Компания также отметила, что считает возможным "существенное увеличение" газовых поставок в Украину в случае разрешения вопросов о поставках газа через Словакию.

Технически через Польшу в Украину можно максимально в сутки поставлять 4 млн кубометров газа или около 1,5 млрд кубометров в год.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, через которую Украина начала получать газ из Европы в ноябре 2012 года. При этом Украине газ обходится дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом". Газ поставляла немецкая компания RWE.

Поставки через Польшу были прекращены в декабре 2013 года после того, как Россия предоставила Украине более чем 30% скидку на газ.

В конце марта глава украинского правительства Арсений Яценюк заявлял о том, что Украина может покупать у компаний из Европы до 25 млрд кубометров газа, который будет обходиться ей на 100 долларов дешевле, чем российский, цена которого со второго квартала т.г. увеличиться до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале.

Украина также ведет переговоры о поставках газа через Словакию.

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Фонд гарантирования с 23 апреля начинает выплаты вкладчикам банка «Меркурий»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 апреля начинает выплаты средств вкладчикам банка «Меркурий», в котором введена временная администрация, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, информация о порядке осуществления выплат будет размещена на официальном сайте фонда и сайте банка «Меркурий».

«Выплаты вкладчикам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала вывода неплатежеспособного банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен», - говорится в сообщении Фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временной администрации в банке «Меркурий» сроком на 3 месяца - до 13 июня 2014 года.

Согласно опубликованной отчетности, банк «Меркурий», по состоянию на 1 марта 2014 года, накопил 902 тыс. грн убытка.

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Украина выпустит еврооблигации на $1 млрд под гарантии США

Украина планирует выпустить еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии правительства США в рамках американской экономической помощи новым украинским властям, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Точные сроки этого выпуска министерство не называет.

Ранее на текущей неделе министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

«Соглашение предусматривает предоставление экономической помощи Украине в виде кредитных гарантий на сумму 1 млрд долл. США для обеспечения выполнения обязательств по государственным внешним заимствованиям Украины в 2014 году. Реализация положений настоящей гарантии состоится путем выпуска еврооблигаций Украины на сумму 1 млрд долл. США», - сообщила пресс-служба Минфина.

Как сообщал УНИАН, ранее решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США. Это решение было оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

Кроме того, предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

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Глава «Газпрома» и еврокомиссар обсудили долг «Нафтогаза»

Глава российского газового монополиста «Газпрома» Алексей Миллер и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер обсудили долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской газовой компании.

«Стороны выразили надежду, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжит в полной мере выполнять свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа, предназначенного для европейских потребителей. При этом особое внимание было уделено задолженности «Нафтогаза Украины» перед «Газпромом» за поставленный газ, которая превышает 2,2 млрд долл.», - говорится в сообщении.

Также на встрече были рассмотрены вопросы поставок российского природного газа в Европу.

«Было отмечено, что «Газпром» является надежным поставщиком газа на европейский рынок и будет оставаться им впредь», - отмечается в релизе «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер работает над планом помощи Украине в погашении части газовых долгов перед Россией. «Я готовлю решение, являющееся частью пакета помощи от Международного валютного фонда, Европейского Союза и Всемирного банка, которое даст возможность открыть для Украины счета», - сказал еврокомиссар.

Кроме этого, Эттингер посоветовал не принимать всерьез заявления президента РФ Владимира Путина в отношении украинских долгов, так как Россия заинтересована получать доход и поставлять топливо. «Часть из счетов оправдана. Другая часть является неоправданной. Мы в ближайшее время соберем все оправданные долги, соответствующие действующему контракту, в общий пакет, без учета подсчетов Путина», - сказал он.

По информации Продана, Украина в 2014 году намерена импортировать от 27 до 33 млрд кубометров природного газа, однако конечные объемы в настоящее время утверждаются Кабмином.

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В Украине предпринимателям разрешили работать без печатей

Соответствующее решение оформлено в законе об изменениях в Хозяйственный, Хозяйственно-процессуальный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс Украины об административном судопроизводстве, законы "О товарной бирже", "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О залоге", "О нотариате" (законопроект №2258а), получившем 244 голоса парламентариев при необходимых 226.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, использование печатей является не только затратной для бизнеса процедурой, но и влечет ряд злоупотреблений.

«Правоохранительные и налоговые органы давно признали факт исключительной легкости подделки печатей, - говорится в пояснительной записке. – В таких условиях никакая печать уже не гарантирует того, ради чего она вводилась много лет назад. Но без нее было невозможно подписывать соглашения, осуществлять хозяйственные операции, подавать отчетность».

В этой связи принятый закон предусматривает отказ от обязательного использования печатей. «Предусматривается переход к добровольному использованию печатей субъектами предпринимательства», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон предусматривает одновременную регистрацию субъекта предпринимательства и плательщика НДС, единого налога и других налогов и сборов, упразднение обязательной уплаты регистрационного сбора, осуществление регистрации субъекта предпринимательства посредством подачи электронных документов даже без обязательной электронной подписи, а с использованием, например, QR-кода – двухмерного штрих-кода.

Закон об упрощении ведения бизнеса разрабатывался в течение нескольких лет и был первоначально подан в Верховную Раду в июне 2013 года. После первого чтения документ был доработан и передан на повторное обсуждение в парламент. Верховная Рада приняла закон сегодня, 15 апреля.

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ЕС намерен вложить в украинский бизнес 100 млн евро

Европейский Союз намерен в 2015 году направить 100 млн евро в рамках проекта поддержки развития бизнеса в Украине, в частности, на внедрение энергосберегающих и прочих технологий.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский в ходе официального вручения Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) Украины выписок из реестра индустриальных парков мэрам пяти украинских городов.

"В 2015 году будет запущен проект стоимостью около 100 млн евро, который в этом плане сможет многое изменить. Это не просто инвестиции, это поддержка инвестиций и создания новых предприятий", - сказал Томбинский.

По его словам, проект предусматривает использование новых технологий, энергетической эффективности, применение ноу-хау из научного мира.

При этом Томбинский отметил, что зарубежные инвестиции придут только после создания благоприятного климата для внутренних инвестиций. По его мнению, одним из важнейших факторов для прихода инвесторов является уверенность в стабильности законодательной базы.

В то же время, Томбинский подчеркнул, что отсутствие коррупции также положительно скажется на привлечении иностранного капитала. По его словам, украинский бизнес умеет работать в условиях коррупции, но в перспективе это не приведёт ни к чему хорошему.

"В долгосрочной перспективе это будет убивать экономику, потому что люди будут пытаться не строить длительных планов, так как будут вовлечены в коррупционные схемы", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития и торговли приняла решение включить в реестр индустриальных парков два новых парка - «Коростень» и «Центральный».

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Минфин привлек в госбюджет 587,7 млн грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 15 апреля, привлекло в госбюджет 587,664 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 77 дней под 9,95% годовых, удовлетворив единственную поданную заявку инвестора.

Минфин также сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 9 апреля привлек в госбюджет 391,044 млн грн, 8 апреля - 103,663 млн грн, 1 апреля - 282,066 млн грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще два плановых ОВГЗ-аукциона - 22 и 29 апреля.

По оперативным данным Госказначейства на 14 апреля, с начала года в госбюджет поступило 24,829 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 17,306 млрд грн, на обслуживание госдолга — 9,380 млрд грн.

По состоянию на 15 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 292,861 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,693 млрд грн, в собственности банков - 93,519 млрд грн, нерезидентов - 17,653 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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«Нафтогаз» готов погасить долг перед «Газпромом» при сохранении цены в $268,5

НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м, говорится в сообщении НАКа.

«НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил ОАО «Газпром» свое предложение о немедленном расчете за импортированный газ в полном объеме в случае согласования цены на российский газ на уровне 268,5 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

«Украинская компания уже выступала с аналогичным предложением 4 апреля 2014 года, но до сих пор не получила ответа на нее», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.