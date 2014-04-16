Канада бойкотирует заседание Арктического совета в Москве

Министр по вопросам окружающей среды Канады Леона Аглукка заявила, что ее страна решила бойкотировать намеченное на этой неделе в Москве заседание Арктического совета, пишут "Ведомости" со ссылкой на CTV News.

Это решение - знак протеста Оттавы против вмешательства Москвы в события в Украине.

«В результате незаконной оккупации России территории Украины и ее длительных провокаций в Крыму Канада не будет посещать встречи рабочей группы в Москве», — говорится в заявлении министра. При этом Канада «продолжит поддерживать важную работу Арктического совета».

Арктический совет создан в 1996 г. В него входят Россия, Канада, США, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия. Среди стран-наблюдателей - Китай, Индия, Япония, Сингапур, Южная Корея и Италия.

Ранее Канада присоединилась к санкциям США и ЕС в отношении высокопоставленных российских политиков.



