Общемировые расходы на армию за год составили $1,75 трлн

Объем средств, которые государства и правительства выделяли на военные нужды в 2013 году, снизился на 1,9% по сравнению с 2012 годом и составил 1,75 трлн долл., говорится в исследовании Международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно исследованию, значительнее всего военные бюджеты урезали развитые страны мира во главе с США. Вашингтон в 2013 году снизил военные расходы сразу на 7,8% на фоне вывода войск из Ирака и решения Конгресса об общем сокращении расходов.

В то же время развивающиеся страны, в частности Китай, Россия и Саудовская Аравия, наоборот, увеличили военные расходы. Эти государства традиционно входят в перечень стран, которые постоянно наращивают расходы на вооружение и оборону и военный бюджет которых с 2004 года вырос вдвое.

Как подчеркнул директор программы военных расходов SIPRI Сэм Перло-Фриман, увеличение военных расходов в развивающихся странах нередко является результатом экономического роста или реальной потребностью в обеспечении безопасности страны. Однако, по мнению специалиста, некоторые страны неоправданно увеличивают военные бюджеты за счёт доходов от природных ресурсов и в силу возникающей региональной гонки вооружений.

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Справка УНИАН. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) — независимый международный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего вопросов контроля над вооружениями и разоружения.