ТОП-10 (16 апреля)

МВФ может принять решение о кредите Украине 25-26 апреля

Всемирный банк увеличит размер первого транша Украине до $750 млн

Словакия предлагает Украине недостаточные возможности для реверса газа - СМИ

Розничная торговля в Украине за квартал выросла почти на 8%

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 99 копеек

Украина в марте сократила потребление газа на четверть

Эксперт назвал условия, при которых курс гривни быстро стабилизируется

Минагропрод создает Всеукраинский аграрный совет

Украина начала поставки газа через Польшу с максимальных объемов

Эксперты ожидают притока инвестиций в Украину уже через 2-3 месяца

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МВФ может принять решение о кредите Украине 25-26 апреля

Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении кредита Украине 25-26 апреля на заседании совета фонда.

Об этом во вторник заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в ходе встречи со студентами в Киево-Могилянской академии.

«Я надеюсь, что завершение (переговоров – УНИАН) будет в конце этого месяца, позитивное завершение. Притом что это уже решение совета фонда, которое должно быть между 25 и 26 апреля», - сказал Шеремета.

По его словам, все основные решения уже приняты и на сегодня осталось решить лишь некоторые незначительные вопросы.

Также министр сообщил, что подходят к завершению переговоры о предоставлении кредитов Всемирным банком. «Деньги почти выделены», - сказал Шеремета.

Он напомнил, что Всемирный банк решил увеличить объем финансирования проектов в Украине в 6 раз, и правительство работает над программой, которая позволит использовать эти средства в самых эффективных проектах.

Как сообщал УНИАН, сотрудничество МВФ с Украиной является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также для возможности выхода Украины на внешние рынки заимствований.

С 10 по 13 апреля в Вашингтоне находилась делегация украинского правительства, цель работы которой заключалась в проведении переговоров с руководством МВФ по программе кредитования украинской экономики.

15 апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что совет директоров МВФ рассмотрит возможность подписания двухлетней программы сотрудничества с Украиной в объеме 14-18 млрд долл. в ближайшие недели. При этом Лагард подчеркнула, что программа будет одобрена и выполнена, потому что МВФ не видит опасности провала или невыполнения программы.

С 1 апреля вступил в силу Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года. Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.

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Всемирный банк увеличит размер первого транша Украине до $750 млн

Всемирный банк увеличит размер первого транша в рамках предоставления кредита для бюджетной поддержки Украины до 750 млн долл. с 500 млн долл., который Украина рассчитывает получить в мае текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины по итогам встречи представителей украинской делегации с директором-распорядителем Всемирного банка Шри Мульяни Индравати.

«Результатом договоренностей стало решение по ускорению реализации проектов банка прямой бюджетной поддержки (многосекторный заем на политику развития и заем на политику развития финансового сектора). В частности, принято решение об увеличении первого транша многосекторного проекта бюджетной поддержки с 500 млн долл. США до 750 млн долл. США, который Украина рассчитывает получить уже в мае этого года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в мае правительство Японии может предоставить софинансирование этого проекта.

«На сегодня активно проводится работа по реализации инвестиционных проектов в других секторах экономики Украины на общую сумму 1,6 млрд долл. США. В мае текущего года ожидается получение инвестиционного займа на повышение энергоэффективности и теплоснабжения в размере 382 млн долл. США», - отмечается в сообщении.

Также министерство сообщает о готовности Международной финансовой корпорации (МФК) инвестировать в наиболее приоритетные проекты в Украине до 400 млн долл.

«Корпорация рассматривает возможность предоставления кредитных линий для коммерческих банков для кредитования украинской экономики, развития предпринимательства, а также с целью повышения энергоэффективности в стране», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что объемы лимитов могут быть существенно увеличены за счет финансирования МФК инвестиционных программ кредитоспособных муниципалитетов Украины, которые могут включать развитие инфраструктуры, повышение энергоэффективности, а также другие капитальные расходы.

Министерство отмечает, что такое финансирование не потребует предоставления государственных гарантий.

Кроме того, по результатам встречи украинской делегации с руководством Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA), которое является одной из организаций Группы Всемирного банка, была достигнута договоренность о том, что агентство поддерживает свой портфель в Украине по обеспечению политических рисков для иностранных банков на уровне более 700 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития сообщило о том, что Украина сможет получить на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка в мае, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,5 млрд долл. Остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014-го и январе-феврале 2015 года.

11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране. Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл. США) и оказания технической и консультативной поддержки.

Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении кредита Украине 25-26 апреля. 15 апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что совет директоров МВФ рассмотрит возможность подписания двухлетней программы сотрудничества с Украиной в объеме 14-18 млрд долл.

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Словакия предлагает Украине недостаточные возможности для реверса газа - СМИ

Словакия на переговорах в Братиславе 15 апреля предложила украинцам использовать для транзита газа из Европы небольшой газопровод вместо одного из магистральных, который хотела бы использовать Украина и который бы сделал возможными поставки в нужных для украинцев объемах.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на информацию Reuters.

Словаки предлагают использовать газопровод, который пролегает от словацкого села Вояны до газового хранилища в Ужгороде, и использование этого маршрута требует дополнительных инвестиций для строительства необходимой инфраструктуры.

"Однако Словакия не согласилась на реверс, которого добивается Киев, через один из четырех главных международных газопроводов, по которым поставляется российский газ. Это позволило бы транспортировать "голубое топливо" в обратном направлении непосредственно в Украину", - отмечает агентство со ссылкой на словацкого министра экономики Томаша Малатинского.

Словаки объясняют свой отказ тем, что они боятся, что это может нарушить договоренности с российским "Газпромом".

По данным агентства, первый вариант точно не будет нарушать договоренности с россиянами, потому что тогда газ будет браться со словацкой территории и продаваться клиентам уже в Словакии.

Малатинский сказал журналистам о необходимости дополнительных консультаций с украинской стороной, а пресс-секретарь министерства отметил, что стороны договорились подписать соответствующий меморандум 28 апреля.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, в свою очередь, сказал, что такое решение не удовлетворяет Украину.

"Подготовка меморандума является определенным шагом в направлении к реверсу из ЕС, но откровенно говорю, что в нынешней ситуации - чрезвычайно исключительной - нам будет нужно значительно больше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Словакия имеет больше всего технических возможностей для самых больших поставок газа из Европы среди всех стран - ближайших западных соседей Украины, через которых планируются такие поставки.

Продан ранее заявлял, что украинская власть рассчитывает транспортировать через словацкую территорию до 10 млрд кубометров газа и отмечал, что власть уже договорилась о поставках через Польшу и Венгрию в объеме 20 млн кубометров в сутки (около 7,3 млрд кубометров в год).

Вчеранемецкая RWE объявила о возобновлении поставок газа через Польшу, через которую Украина максимально может в год прокачать около 1,5 млрд кубометров газа.

В начале апреля Продан оценивал возможный импорт газа Украиной в этом году на уровне 27-33 млрд кубометров.

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Розничная торговля в Украине за квартал выросла почти на 8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2014 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 204,909 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Черниговской области – на 14,2%, до 4,003 млрд грн, в Ривненской области – на 13,7%, до 3,948 млрд грн, а также в Черновицкой и Винницкой областях – на 12% и 10,6%, до 2,718 млрд грн и 5,645 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-марте 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 7% – до 27,804 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2014 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 130,619 млрд грн

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.

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Нацбанк повысил официальный курс гривни на 99 копеек

Национальный банк Украины сегодня повысил официальный курс гривни к доллару.

На 16 апреля курс установили на отметке 1139.6110 грн за 100 долларов (на 15 апреля - 1238.5561 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1573.0051 грн за 100 евро (на 15 апреля - 1712.5515 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.1688 грн за 10 рублей (на 15 апреля - 3.4415 грн за 10 рублей).

Напомним, 11 апреля Нацбанк повысил официальный курс гривни к доллару, после понижения в течение трех недель, до 1256.9123 грн за 100 долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,7000/12,0500 грн/долл., к 12:00 цены упали 11,2000/11,4000 грн/долл.

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Украина в марте сократила потребление газа на четверть

Украина, которая стремится найти альтернативные российскому пути поставок газа из-за резкого повышения цен "Газпромом", в марте 2014 года сократила потребление природного газа по сравнению с мартом 2013 года на 22,9% - до 4,962 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, потребление газа в марте текущего года по сравнению с февралем 2014 года сократилось на 17,2%.

Кроме того, Госстат сообщает, что потребление угля в марте 2014 года сократилось по сравнению с мартом 2013 года на 15,6% - до 5,3 млн тонн, а по сравнению с февралем 2014 года - на 1,2%.

Как сообщал УНИАН, импорт российского газа в марте текущего года составил 1,9 млрд куб. м, что на 15% меньше марта прошлого года.

В 2013 году Украина сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

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Эксперт назвал условия, при которых курс гривни быстро стабилизируется

События на юго-востоке Украины являются ключевым фактором, стабилизации обменного курса гривни, сообщил управляющий партнер компании «Капитал Таймс» Эрик Найман на пресс-конференции.

«В курс гривни сейчас заложено процентов 10-20 избыточной военной премии, поэтому если удастся прекратить военные действия на юго-востоке Украины, то курс гривни достаточно быстро стабилизируется на гораздо более низких величинах, чем он сейчас есть», - сказал Найман.

По его словам, политические факторы сегодня стали ключевыми для экономической стабилизации Украины, а кредит МВФ выступает дополнительным фактором, который при спокойной военно-политической обстановке моментально ускорит восстановление отечественной экономики.

«Получение кредита МВФ автоматически вернет достаточно много долларов, которые сегодня выведены из денежного обращения, из банковской системы и вернет курс до 10-10,50 гривен за доллар», - считает Найман.

С такой точкой зрения согласен также проектный менеджер «Лиги финансового развития» Андрей Блинов. По его мнению, при сохранении нынешних политических условий торговый баланс Украины достигнет равновесия при обменном курсе 10,8 за доллар.

Он отметил, что в условиях военной агрессии России и административного ограничения поставки украинских товаров на российский рынок, курс национальной валюты не может быть выше цифры 10,8 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, в феврале Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года курс гривни к доллару США снизился более чем на 50%, достигнув 11 апреля на межбанковском валютном рынке пика в 13,80 грн/долл. После этого национальная валюта начала постепенное укрепление и к 15 апреля курс достиг отметки в 12,25 грн/долл. При этом официальный курс НБУ установил на уровне 12,38 грн/долл. В среду, 16 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,2000/11,4000 грн/долл.

После аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами предприняли попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России. 12-13 апреля российские вооруженные боевики стали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать административные здания.

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Минагропрод создает Всеукраинский аграрный совет

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) совместно с представителями агропромышленного комплекса страны приняло решение о создании общенационального объединения Всеукраинский аграрный совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Минагропрода Игорь Швайка.

«Решение, которое сегодня у нас принято – это создание Всеукраинского аграрного совета, который будет формулировать проекты решений, предлагать и обсуждать их», - сказал Швайка.

По его словам, необходимость создания совета продиктована потребностью аграриев в едином представительском органе, который мог бы нарабатывать необходимые для них решения и реализовывать их совместно с властями.

«Для министерства важно, чтобы в аграрном секторе была институция, которая занималась бы наработкой решений и подавала бы их для совместной реализации с министерством, правительством и Верховной Радой», - пояснил министр.

При этом Швайка уточнил, что на сегодняшней встрече с аграриями, на которой и было принято указанное решение, не присутствовали представители президиума Третьего Всеукраинского аграрного форума (главы ассоциаций «Клуб аграрного бизнеса», «Союз птицеводов Украины», «Аграрного союза Украины», а также Украинской аграрной конфедерации и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины). Глава Минагропрода также подчеркнул, что работа действующих аграрных ассоциаций, по мнению министерства, является неэффективной.

«Что касается тех ассоциаций, которые действуют на сегодняшний день, то уровень их предложений, оформление их экспертных выводов и проектных решений не удовлетворяет потребности министерства», - резюмировал Швайка.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Третий Всеукраинский аграрный форум, который объединил более 500 сельхозтоваропроизводителей, принял резолюции и большинством голосов выразил недоверие министру аграрной политики и продовольствия Украины Игорю Швайке за его бездействие в вопросах решения проблем отрасли. По словам участников форума, на сегодняшний день существенно ограничены возможности привлечения инвестиций и кредитов в отрасль, не хватает финансирования для проведения весенней посевной кампании, не работает система регистрации прав аренды сельхозугодий, а хозяйственная деятельность крайне зарегулирована, но министерство не осуществляет эффективных шагов в решении этих вопросов.

Особое возмущение аграриев, присутствовавших на форуме, вызвал отказ министра принять в нем участие и выслушать замечания сельхозпроизводителей. Кроме того, аграрии создали забастовочный комитет, который, по их словам, приступит к «решительным действиям», если в течение двух недель с момента его создания требования сельхозпроизводителей не будут услышаны.

Минагропрод, в свою очередь, объяснил занятостью отсутствие министра на аграрном форуме: во время его проведения Швайка находился в Верховной Раде, а после проводил запланированные заранее встречи.

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Украина начала поставки газа через Польшу с максимальных объемов

Национальная компания "Нафтогаз Украины" за первый день возобновленных поставок газа из Европы через территорию Польши (15 апреля) импортировала около 3,9 млн кубометров газа, что составляет почти максимально возможные объемы (4 млн кубометров газа), которые можно прокачивать по существующей инфраструктуре.

Об этом свидетельствуют данные польской компании Gaz System, которыми располагает УНИАН.

Согласно данным, заявка на сегодня и завтра составляет приблизительно такие же объемы газа.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля немецкая RWE объявила о начале поставок газа через Польшу по контракту с "Нафтогазом", в рамках которого может поставить Украину до 10 млрд кубометров "голубого топлива".

Украинские власти хотят купить в Европе до 25 млрд кубометров газа, которые намерены импортировать также через Венгрию и Словакию.

В апреле министр энергетики Украины Юрий Продан оценивал объем импорта газа в этом году на уровне 27-33 млрд кубометров.

Госкомпания Gaz System, которая управляет польской газотранспортной системой, ранее отмечала, что не может обеспечить стабильность поставок через единственно возможный для этой цели пункт "Хермановице", и поэтому фактический объем по итогам года может быть меньшим из-за того, что в некоторые дни поставки будут невозможны.

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Эксперты ожидают притока инвестиций в Украину уже через 2-3 месяца

Иностранные инвестиции могут прийти в Украину уже через 2-3 месяца, сообщил на пресс-конференции директор Центра международной экономики и международных отношений Олег Устенко.

«Сейчас вы не поднимете ни одного доллара на то, чтобы инвестировать в Украину, но я вас уверяю, что ситуация начнет резко меняться буквально через пару-тройку месяцев по Украине», - сказал Устенко.

Он объяснил, что резко подешевевшие активы всегда вызывают интерес у инвесторов, а учитывая стремительную девальвацию гривни в последние несколько недель, активы в Украине, потеряв в цене в долларовом выражении, становятся привлекательными для некоторых иностранных инвесторов.

«Мы сами уже сейчас проводим встречи с инвесторами, которые потенциально прощупывают почву в некоторых отраслях, куда бы они хотели вложиться», - сообщил Устенко.

Как сообщал УНИАН, экономика Украины переживает серьезнейший кризис, связанный с многолетним разворовыванием бюджетных средств, тотальной коррупции и нелегальный вывод средств в оффшоры, объем которых, по данным премьер-министра Арсения Яценюка, за годы правления Януковича составил 70 млрд долл.

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики Украины в 2014 году на 3% и постепенный рост в 2015 году. Кроме того, ВБ спрогнозировал инфляцию в Украине в 2014 году на уровне 15%, и в 2015 году – на уровне 10,5%. Кабинет министров Украины также ухудшил макропрогнозы на 2014 год. В частности, номинальный ВВП уменьшен с первоначально прогнозируемого показателя в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн.

С начала текущего года курс гривни к доллару США снизился более чем на 50%, достигнув 11 апреля на межбанковском валютном рынке пика в 13,80 грн/долл. После этого национальная валюта начала постепенное укрепление и к 15 апреля курс достиг отметки в 12,25 грн/долл. При этом официальный курс НБУ установил на уровне 12,38 грн/долл.

В среду, 16 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,2000/11,4000 грн/долл.

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета неоднократно заявлял, что привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику является одним из приоритетов правительства наряду с общей дерегуляцией и развитием человеческого капитала.