ТОП (17 апреля)

Болгария демонтировала трубы "Южного потока"

Спад промпроизводства в марте ускорился почти до 7%

Путин: готовы «терпеть» долг Украины за газ еще месяц, потом введем предоплату

Зона свободной торговли с ЕС полноценно заработает с 1 ноября

Баррозу написал Путину: ЕС против предоплаты Украиной за газ

Гривня укрепится в ближайшие 2-3 недели – Кубив

Министр здравоохранения прогнозирует подорожание лекарств на 50-60%

Европарламент принял резолюцию об остановке строительства «Южного потока»

Япония даст Украине $1,1 млрд кредита на модернизацию Бортнической станции

Бюджет-2015 года будет базироваться на гибком курсе гривни

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Болгария демонтировала трубы "Южного потока"

Болгария демонтировала на своей территории трубы нефтепровода "Южный поток" с первым сварным швом. Об этом сообщает болгарское издание "Биволъ", передает РБК-Украина.

"Это произошло после того, как Европарламент решил, что проект "Южный поток" не должен реализовываться", - отмечает издание и выкладывает фотографии, как было до и стало после демонтажа труб.

Первый сварной шов как символ начала строительства российского газопровода через территорию Болгарии был сделан в октябре 2013 года при участии представителей российской компании "Газпром".

17 апреля Европарламент собирается рассмотреть резолюцию, которая предусматривает прекращение реализации проекта "Южный поток". Ее подготовили представители Европейской народной партии, европейских социалистов, либералов, зеленых и консерваторов.

"Южный поток" (South Stream) - российско-итальяно-французско-немецкий проект газопровода, который должен был пройти по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 г. и по плану должны были закончиться в 2015 г.

Планируемая мощность "Южного потока" - 63 млрд кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта - 16 млрд евро.

"Южный поток" создавался для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. "Южный поток" считался конкурентным проектом планируемого газопровода "Набукко", который должен пройти прямо в Европу южнее России и который поддерживают Евросоюз и США.

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Спад промпроизводства в марте ускорился почти до 7%

Спад промышленного производства в Украине в марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 года ускорился до 6,8% с 3,7%, зафиксированных в феврале 2014 года по сравнению с февралем 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.за месяц

По информации Госстата, в марте по сравнению с февралем 2014 года зафиксирован рост промпроизводства на 7,4%, в то время как в феврале по сравнению с январем был зафиксирован рост всего на 0,3%.

В январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого годаспад промпроизводства ускорился до 5% с 4,2%, зафиксированных в январе-феврале.

Рост производства в марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 года зафиксирован только в производстве фармацевтических продуктов — на 1,8%.

Остальные отрасли за указанный период показали падение, причем наибольший спад зафиксирован в машиностроении - на 17,4%, а также в металлургическом производстве - на 11,1%, добыче угля — на 9,9%, поставках электроэнергии и газа — на 8,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 6,6%, производстве мебели — на 5,5%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в феврале 2014 года в годовом выражении составил 3,7%, по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован рост на 0,3%, в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - спад на 4,2%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Путин: готовы «терпеть» долг Украины за газ еще месяц, потом введем предоплату

Россия готова «терпеть» еще месяц неоплату Украиной долгов за российский газ, потом будет введена предоплата.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«В разговорах с нашими западными партнерами, в том числе с нашими партнерами в ФРГ я сказал, хорошо, мы не настаиваем на немедленных платежах, мы понимаем трудности Украины, но мы просим вас включиться в эту работу и принять участие в спасении украинской экономики», - сказал Путин.

«Мы готовы еще потерпеть, мы будет терпеть месяц, если и за месяц никаких платежей не будем, мы в соответствии с контрактом перейдем на так называемую предоплату», - сказал Путин.

По его словам, это означает, что Украина должна будет заплатить за месяц вперед какую-то сумму и ей поставят газа именно на эту сумму.

«Это очень тяжелый способ расчетов, он может привести к сбоям в транзите нашего газа европейским потребителям, именно поэтому мы проявляем такую корпоративность, такую договороспособность и терпение», - заявил Путин.

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Зона свободной торговли с ЕС полноценно заработает с 1 ноября

Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом должна заработать с 1 ноября текущего года, заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на встрече украинского правительства с деловыми кругами.

«С 1 ноября будет работать зона свободной торговли по тем же принципам, по которым сейчас открывается для Украины европейский рынок. Украинским производителям будет дана возможность подготовиться и улучшить свои возможности на европейском рынке, и украинский рынок будет постепенно открываться для европейских товаров», - сказал Томбинский.

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Баррозу написал Путину: ЕС против предоплаты Украиной за газ

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу отверг идею предоплаты Украиной поставок за российский газ как таковую, которая может негативно повлиять на безопасность российского газового транзита по украинской территории в Европу, и призвал к большей прозрачности газовых отношений Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в письме-ответе Баррозу на имя президента России Владимира Путина, который предупредил о проблемах в газовых отношениях с Киевом в письме от 10 апреля, направленном лидерам 18 стран ЕС.

"Сотрудничество между Европейским Союзом и Российской Федерацией в энергетической отрасли основывается на общих интересах... Контрактная надежность Российской Федерации как поставщика газа на кону в этом деле. В вашем письме вы указываете на непогашенные долги "Нафтогаза Украины" как причину для «Газпрома» перейти на режим предоплаты, который может - в случае отсутствия оплаты – побуждать «Газпром» к частичному или полному прекращению поставок газа Украине", - пишет Баррозу.

"Такое развитие является причиной серьезной обеспокоенности, поскольку оно принесет перебои поставок Европейскому Союзу и другим странам-партнерам и будет касаться закачивания газа в хранилища в Украине на ближайшую зиму. Что касается поставок в Европу, то хочу напомнить о контрактах между европейскими компаниями и «Газпромом». Поэтому это обязанность «Газпрома» убедиться, что обусловленные объемы газа поставляются согласно контрактам", - добавляет президент Еврокомиссии.

Баррозу напомнил, что поставки газа Евросоюзу и Украине тесно переплетены, и отметил, что ЕС готов обсуждать, как выполняются контракты, со всеми сторонами на основе рыночных цен, международных норм и правил с тем, чтобы убедиться, что транзит через украинскую территорию, закачивание газа в хранилища Украины и поставки газа Украине осуществляются прозрачным и надежным образом.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине, пояснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутых договоренностей по погашению задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до почти 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн. долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

Путин на прошлой неделе направил письма 18 странам ЕС - главным образом клиентам "Газпрома", предупреждая об украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.

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Гривня укрепится в ближайшие 2-3 недели – Кубив

Укрепление национальной валюты состоится в ближайшие 2-3 недели после стартапрограммы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Национального банка Украины Степан Кубив.

«Укрепление национальной валюты, как я уже отмечал, состоится в ближайшие 2-3 недели, после старта программы сотрудничества между Украиной и МВФ, когда поступят первые средства от Фонда», - написал глава НБУ.

Кубив подчеркнул, что Нацбанк не планирует выходить с интервенциями на межбанковский рынок, поскольку золотовалютных резервов достаточно по международным стандартам, но недостаточно для поддержки гривни. По его словам, аудит золотовалютных резервов НБУ будет завершен 1 мая.

Также глава НБУ сообщил, что в следующем году уровень инфляции будет не выше 3-5%. «Гривня должна соответствовать уровню инфляции, который, по прогнозам, в этом году достигнет 12-14%. Однако уже в следующем году ее уровень будет не выше 3-5%», - написал он.

Кубив напомнил, что Нацбанк начал борьбу со спекулянтами. «Как вы уже знаете, 14 банков отключены от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. Сейчас проводится проверка. Не исключено, что часть банков будет лишена лицензий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., в результате чего с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%.

После этого гривня планомерно укрепляется, и по итогам вчерашнего дня, 16 апреля, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке составил 11,3961 грн/долл.

Банкиры ожидают дальнейшего укрепления гривни к доллару и евро в ближайшее время благодаря поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии и других международных организаций, а также благодаря активным действиям Национального банка Украины против валютных спекулянтов и банков, занимающихся отмыванием денег.

Напомним, что Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале текущего года, а также принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы, предоставляя рефинансирование банкам, испытывающим отток вкладов.

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Министр здравоохранения прогнозирует подорожание лекарств на 50-60%

Министр здравоохранения Олег Мусий прогнозирует рост цен на лекарства на 50-60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По словам министра, около 70% лекарств на украинском рынке - иностранные, и цена на них связана с курсом валют.

"По состоянию на сегодня это 30% рост курса валюты, плюс 7% НДС, который был введен на лекарства, плюс ожидание рынка и нестабильность порождает еще дополнительные несколько десятков процентов. Так, по моим подсчетам, рост цен на лекарства в пределах 50-60% на сегодняшний день произойдет ", - сказал Мусий.

По словам Мусия, если курс доллара снизится и будет стабильность в государстве, то лекарства смогут формально подорожать не более чем на 10%.

"Мало того, с введением НДС, по расчетам некоторых аналитических фирм, цена на лекарства может быть уменьшена из-за того, что будут декларировать честную цену на таможне. Поживем-увидим", - прибавил министр.

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Европарламент принял резолюцию об остановке строительства «Южного потока»

Европарламент решил поставить крест на строительстве российского газопровода "Южный поток" и призвал ЕС помочь Украине решить газовые споры с РФ, сообщает ТСН.

Согласно резолюции, проголосованной сегодня в Страсбурге, существует "настоятельная необходимость прочной совместной политики в сфере энергетической безопасности с целью снижения зависимости ЕС от российских нефти и газа, в том числе, посредством диверсификации источников поставки энергоносителей, полной реализации третьего энергетического пакета и возможности приостановки, при необходимости, импорта газа".

"Европарламент считает, что газопровод "Южный поток" не должен быть построен, и что должны быть доступны другие источники поставок", - говорится в резолюции.

Кроме того, европарламентарии считают, что помощь ЕС Украине в обеспечении реверса газа и эффективные взаимосвязи с Евросоюзом обезопасят Киев от политического и экономического давления.

Напомним, Болгария демонтировала на своей территории трубы нефтепровода "Южный поток" с первым сварным швом. Это произошло после того, как Европарламент решил, что проект "Южный поток" не должен реализовываться.

Первый сварной шов как символ начала строительства российского газопровода через территорию Болгарии был сделан в октябре 2013 года при участии представителей российской компании "Газпром".

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Япония даст Украине $1,1 млрд кредита на модернизацию Бортнической станции

Правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около 1,5 млрд долл., в рамках которой будет предоставлен кредит объемом 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации (БСА) в Киеве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на посла Японии в Украине Сакату Тоичи.

«Исходя из ситуации, которая сложилась в Украине, правительство Японии приняло решение оказать помощь на сумму до 150 млрд японских йен – около 1,5 млрд долл. США – на ряд программ», – цитирует Тоичи пресс-служба Минрегиона.

В Минрегионе уточнили, что одной из наиболее значимых среди этих программ является кредит в 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве. Согласно сообщению министерства, проект комплексной реконструкции сооружений очистки сточных вод и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков на Бортнической станции аэрации был разработан Минрегионом совместно с Киевской горгосадминистрацией (КГГА). Срок реализации проекта – 8 лет. Предполагается, что проект будет реализован в 2 очереди, а его общая стоимость составит 10,47 млрд грн.

Пресс-служба Минрегиона также отметила, что глава министерства – вице-премьер министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с послом Японии выразил надежду, что украинское правительство в ближайшее время поддержит постановление относительно утверждения проектной документации по реконструкции БСА.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года КГГА обратилась в Посольство Японии в Украине с просьбой рассмотреть возможность привлечения кредитных средств японского правительства по льготному кредитованию по программе официальной помощи «Иеновый кредит» с отсрочкой уплаты процентов и основной суммы долга для реализации проекта реконструкции БСА.

В мае 2013 года Александр Попов, на то время занимавший пост председателя КГГА, обсудил с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) вопросы инвестиционного сотрудничества в рамках реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации.

Попов отметил, что БСА нуждается в срочной модернизации и реконструкции как наиболее приоритетный объект не только Киева, но и Украины в целом.

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Бюджет-2015 года будет базироваться на гибком курсе гривни

Министерство финансов Украины будет руководствоваться для расчета бюджетных показателей 2015 года предположением, что официальный обменный курс гривни к доллару США будет гибким и будет формироваться на базе курса межбанковского валютного рынка Украины, говорится в проекте основных направлений бюджетной политики на 2015 год, опубликованном на сайте министерства.

«Для расчета бюджетных показателей будет использоваться предположение относительно официального обменного курса гривни к доллару США в среднем на год и на конец года, исходя из политики гибкого обменного курса, который будет формироваться на межбанковском валютном рынке Украины, что будет способствовать сохранению международных резервов государства и повышению прозрачности и эффективности валютной политики Национального банка», - говорится в проекте.

Напомним, что Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале текущего года, а также принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Решение регулятора было обусловлено требованиями Международного валютного фонда, а также дестабилизацией валютного рынка под влиянием политических событий в стране и отсутствием положительного эффекта от применения валютных интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы, предоставляя рефинансирование банкам, испытывающим отток вкладов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., в результате чего с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%.

После этого гривня планомерно укрепляется, и по итогам вчерашнего дня, 16 апреля, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке составил 11,3961 грн/долл. Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 апреля Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 1125.2078 за 100 долл.

Банкиры ожидают дальнейшего укрепления гривни к доллару и евро в ближайшее время благодаря поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии и других международных организаций, а также, благодаря активным действиям Национального банка Украины против валютных спекулянтов и банков, занимающихся отмыванием денег.

УНИАН