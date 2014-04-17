Анонс на 18 апреля

* Пленарное заседание Верховной Рады. Выступит представитель Минфина.

* Заседание правления Украинского союза промышленников и предпринимателей, где будет обсуждаться Программа сотрудничества УСПП с парламентом и правительством по преодолению социально-экономического кризиса в Украине. К участию приглашены президент УСПП А.Кинах, народные депутаты, руководители региональных отделений УСПП, отраслевых объединений, общественных организаций, члены экономического совета УСПП, представители бизнеса и эксперты. Ожидается также участие главы Национального банка Украины С.Кубива и первого заместителя министра доходов и сборов Украины И.Билоуса.

* Пресс-конференция на тему: «Будут ли доступны лекарства после подорожания?». Участники: Владислав Онищенко, глава правления Союза потребителей медицинских услуг, Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, Оксана Гуленко, глава «Аптечной профессиональной ассоциации».

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63