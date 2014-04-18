ТОП-10 (18 апреля)

Яценюк готовит бизнесу налоговую амнистию

Шлапак рассказал, где Украина возьмет деньги для выплат по внешним долгам

Глава "Нафтогаза": прокачку газа на словацкой территории контролирует «Газпром»

Крым может отказаться от гривни уже к маю - Аксенов

Министр финансов признал, что лекарства подорожали на 60-70%

Украина не может закачивать в хранилища газ для Европы по $500 - глава "Нафтогаза"

Кабмин определил, как будет расти цена на газ для населения до 2017 года

Доллар поднялся до 11,80 гривень

Турчинов подписал закон об отмене утилизационного сбора

Экспорт агропродукции в ЕС может принести Украине 340 млн евро в год

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Яценюк готовит бизнесу налоговую амнистию

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде и бизнесу проработать решение об объявлении налогового компромисса или налоговой амнистии, заявил в ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы не исключаем того, что нам надо будет принять решение о налоговом компромиссе между субъектами предпринимательской деятельности и государством. Кто-то это называет налоговой амнистией, я это называю налоговым компромиссом, - сказал Яценюк. – Это делается для того, чтобы люди знали, что перевернута страница, они заплатили за это – подчеркиваю: заплатили стране, - и никто их за это не будет преследовать».

При этом Яценюк подчеркнул, что одновременно в стране упраздняется институт налоговой милиции и создается единая служба финансовых расследований. «У нас подготовлен проект закона о создании службы финансовых расследований. Цель закона в том, чтобы из семи контролирующих органов, которые ходят к предпринимателям как за святой водой с целью вытянуть из предпринимательского кармана взятку, сделать одну службу, которая получит право проверки экономической и финансовой деятельности предприятия»,- сказал Яценюк, добавив, что это тот опыт, который есть в Европе и США.

Такая структура, как отметил глава правительства, будет осуществлять исключительно безвыездной надзор и выезжать на предприятие только в случае расхождений в отчетности.

Глава правительства также напомнил, что на текущий момент налоговая милиция закрыла порядка 700 уголовных дел, целью которых было не расследовать финансовые правонарушения, а отобрать бизнес – «чистый рэкет под прикрытием госорганов».

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины и создав единую службу финансовых расследований. Позднее, в конце марта, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что необходимо ликвидировать налоговую милицию и создать единый для всей страны орган, в компетенцию которого входил бы комплекс мер по расследованию финансовых, в первую очередь налоговых, преступлений.

В апреле Кабинет министров уволил Андрея Головача с должности первого заместителя главы Государственной налоговой службы Украины – начальника налоговой милиции в связи с ликвидацией этой службы.

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Шлапак рассказал, где Украина возьмет деньги для выплат по внешним долгам

Украина до конца года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством и эти средства Кабмин намерен привлечь на внешних рынках, заявил в ходе выступления в парламенте министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Нам до конца года надо выплатить порядка 9 млрд долл. И эти средства нам нужно привлечь на внешних рынках, чтобы не оказывать давления на золотовалютные резервы", - сказал Шлапак.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 апреля 2014 года составили 15,080 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл. меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл.

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Глава "Нафтогаза": прокачку газа на словацкой территории контролирует «Газпром»

Направление прокачки газа на украинско-словацкой границе неформально контролирует российский газовый монополист «Газпром» через дочернюю структуру «Газпромэкспорт», сообщил на брифинге в Киеве глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Коболев.

«После долгих переговоров (со словацкой стороной – УНИАН) мы формально получили ответ, что этот участок – между украино-словацкой границей и газоизмерительной станцией на словацкой стороне — виртуально контролирует «Газпромэкспорт». И «Газпромэкспорт» решает, в каком направлении качается газ: в Европу или в Украину», - сказал Коболев.

При этом он подчеркнул, что на данный момент со стороны Словакии существует возможность прокачки до 30 млрд кубометров газа в год, однако по факту мощности используются на 60%. «Со стороны Словакии можно прокачивать до 30 млрд кубометров в год... есть свободная мощность. Эта мощность может быть использована для разного газа. Газа, который заходит в Словакию со стороны Украины, а также газа, который может прокачиваться из Европы через Словакию в Украину. Разницы нет. Есть труба, она пустая и ее можно использовать, - сказал глава "Нафтогаза". – Но словацкий маршрут используется («Газпромом» - УНИАН) максимально на 60%».

В то же время он подчеркнул, что у словацкой стороны есть другая позиция в отношении реверса газа в Украину. Словакия предлагает достроить дополнительную трубу, через которую объем поставок газа составит до 3 млрд кубометров в год.

Как сообщал УНИАН, Словакия имеет больше всего технических возможностей для самых крупных поставок газа из Европы среди всех стран – ближайших западных соседей Украины, через которых планируются такие поставки. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что украинская власть рассчитывает транспортировать через словацкую территорию до 10 млрд кубометров газа.

Вместе с тем, Словакия на переговорах в Братиславе 15 апреля предложила украинцам использовать для транзита газа из Европы небольшой газопровод вместо одного из магистральных, который хотела бы использовать Украина и который бы сделал возможными поставки в нужных для украинцев объемах. Более того, по предложению словацкой стороны реверс газа возможен не ранее ноября, в то время как украинская сторона настаивает на открытии реверса уже летом.

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Крым может отказаться от гривни уже к маю - Аксенов

Нелегитимный глава правительства Крыма Сергей Аксенов допускает отказ от украинской гривни и переход региона исключительно в рублевую зону уже в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аксенов заявил на пресс-конференции в пятницу.

«Мы хотим уйти от гривни в максимально короткий период. Думаю, в течение двух-трех недель мы этот процесс завершим… Профильные министерства говорят, что планирует это сделать буквально до первого мая», - сказал Аксенов.

По его словам, процесс ускорят, так как Киев ставит Крыму «палки в колеса».

«Мы хотим уйти от зависимости от Киева. Если бы была работа банковских структур в штатном режиме, с гривной не было бы проблем, с доставкой материка и наоборот, все это (отказ от гривни) было бы (сделано) в спокойном режиме, но, к сожалению, любые наши действия пытаются заблокировать в Киеве», - сказал Аксенов.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Самопровоглашенное правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях по курсу.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.

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Министр финансов признал, что лекарства подорожали на 60-70%

Министр финансов Александр Шлапак признал, что цены на лекарства в Украине возросли на 60-70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

По словам Шлапака, “наше участие, то есть введение НДС, это 5,5% на импортные лекарства и 3% - на отечественные. А, к сожалению, 56% - это курс (речь идет о курсе гривни к доллару - УНИАН)”.

Он отметил, что ведутся постоянно переговоры с национальными производителями лекарств относительно налоговой нагрузки, и в этом вопросе “мы сможем контролировать ситуацию”.

При этом министр подчеркнул, что “на сегодняшний день, фактически, рынок лекарств и медицинских средств стал одним из основных теневых рынков в нашем государстве, учитывая льготное налогообложение. А всегда так было, что если было льготное налогообложение, то ищи проблемы”.

Шлапак отметил, что нередко цены на лекарства, которые ввозятся в Украину, завышаются даже на 400% с целью “вывоза капитала за границу”.

По словам Шлапака, введение даже такого налога, как 7%, на лекарства даст возможность снять эту теневую составляющую.

Он отметил, что введение НДС было нужно, в частности, и потому, что нулевая ставка ставила в привилегированное положение именно импортные лекарства, потому что украинские производители платили этот НДС при производстве лекарств.

Как отметил министр, введение 7% ставки НДС на лекарства “уравнивает нас, и таким образом, наконец, возможно, начнется более масштабное производство лекарств в Украине”.

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Украина не может закачивать в хранилища газ для Европы по $500 - глава "Нафтогаза"

Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать вподземные хранилища дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита, заявил на брифинге в Киеве глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Нафтогаз» не может покупать газ по 500 долл., чтобы закачивать в подземные хранилища газа для поддержания транзита… Нам необходимо закачать газ в подземку, чтобы покрывать пиковость потребления газа в Европе… Все это понимают. Это объективная реальность», - сказал Коболев. - «Необходимо найти простое и быстрое решение, как дать нам доступ к газу по рыночным ценам», - сказал руководитель «Нафтогаза».

По словам Коболева, Украина не просит каких-либо льгот. «В Европе сейчас эти цены приблизительно на уровне 350 долл. даже ниже», - добавил он.

По словам главы «Нафтогаза» для покрытия пикового потребления газа в Европе Украина поднимает из своих ПХГ почти вдвое больше газа, чем для покрытия собственных пиков.

На сегодня в ПХГ Украины находится около 7 млрд кубометров природного газа, из которых реально поднять можно около двух.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на газ для Украины, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за прежние поставки «голубого топлива». В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. в 1-м квартале.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, ежегодно закупает природный газ для собственных нужд. Так, в конце прошлого года «Укртрансгаз» закупил у НАК «Нафтогаз Украины» 3 млрд куб. м природного газа на сумму 12,7 млрд грн.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Кабмин определил, как будет расти цена на газ для населения до 2017 года

Кабинет министров утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 17 апреля 2014 года.

Согласно документу, Кабмин предлагает установить в течение 2015-2017 гг. дифференцированные розничные цены на природный газ, используемый для нужд населения, в зависимости от годового объема и видов потребления.

В частности, предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%.

Одновременно правительство предлагает следующий график повышения цен на газ, используемый предприятиями теплокоммунэнерго для выработки тепла для населения: с 1 мая 2015 г. - не менее чем на 40%; с 1 мая 2016 г. - не менее чем на 20%; с 1 мая 2017 г. - не менее чем на 20%.

Как отмечено в документе, тарифы на тепло для населения должны быть пересмотрены вслед за повышением цены на газ для ТКЭ по аналогичному графику.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) в начале апреля 2014 года приняла решение с 1 мая 2014 года повысить минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

Согласно принятому решению, минимальный тариф на газ устанавливается для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 2 500 кубометров, при наличии газовых счетчиков. В случае отсутствия газового счетчика тариф на газ составит 1 197 грн за тыс. кубометров.

Кроме того, НКРЭ приняла решение с 1 мая повысить тариф на газ для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 6 тыс. кубометров, до 1 788 грн за тыс. куб. м с 1 090,8 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или до 1 965 грн за тыс. куб. м с 1 200,78 грн за тыс. куб. м при отсутствии счетчика.

Для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления превышает 6 тыс. кубометров, тариф на газ с 1 мая устанавливается в размере 3 645 грн за тыс. кубометров вместо 2 240,82 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или 4 011 грн за тыс. кубометров вместо 2 470,32 грн за тыс. кубометров при отсутствии счетчика.

Тарифы на природный газ для населения в Украине не менялись с июля 2010 года.

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Доллар поднялся до 11,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,5000, к 12:00 сузился спрэд до 11,3500/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,3500/11,8000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3151/0,3235, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3190/0,3233. К закрытию торгов цены выросли до 0,3233/0,3344. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,5645 (-0.2055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3810/1,3820. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 15,4750/15,8920, к 12:00 цены повысились до 15,6805/15,8935. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,6815/16,3095.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 апреля снова повысил официальный курс гривни к доллару - 1125.2078 грн за 100 долларов (на 16 апреля - 1139.6110 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1557.2876 грн за 100 евро (на 16 апреля - 1573.0051 грн за 100 евро).

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Турчинов подписал закон об отмене утилизационного сбора

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 апреля приняла изменения в Налоговый кодекс относительно отмены утилизационного сбора и акциза на переоборудование автомобиля.

Законом предусмотрено освобождение от налогообложения акцизным налогом операции по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль и отмену уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.

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Экспорт агропродукции в ЕС может принести Украине 340 млн евро в год

Увеличение экспорта продукции сельского хозяйства в рамках либерализации торгового режима с Европейским Союзом принесет Украине 340 млн евро в год, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли по итогам встречи представителей украинского правительства с бизнесом.

“Общий экономический эффект от торговых преференций ЕС для украинской экономики может составить 497 млн евро и будет включать в себя 340 млн евро - от увеличения экспорта агропродукции», - приводит пресс-служба слова правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции Валерия Пятницкого.

Он отметил, что в текущем году объемы квот на поставку товаров по сниженным пошлинам будут предоставлены Украине в полном годовом объеме, несмотря на то, что с января по май преференции не действовали. Это дает отечественным производителям дополнительные преимущества.

Кроме того, Пятницкий напомнил, что система распределения квот будет абсолютно прозрачной.

“Коррупционная составляющая отсутствует. То есть, никакие квоты делиться в Украине не будут. Базовый принцип: это «первый пришел - первый получил». Таможня ЕС фактически в режиме онлайн будет осуществлять контроль за поставками”, - сказал Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на своем пленарном заседании Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о внедрении пакета автономных торговых преференций ЕС относительно Украины, в рамках которых Европейский Союз в одностороннем порядке распространит на украинский экспорт в ЕС таможенные льготы, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части Зоны свободной торговли Украина-ЕС.

В соответствии с процедурой, пакет автономных торговых преференций ЕС для Украины вступит в силу после его одобрения Советом министров Европейского Союза, соответствующее решение которого ожидается уже в ближайшее время. Положительный экономический эффект для украинских экспортеров в связи с отменой или снижением таможенных тарифов ЕС в рамках этого решения оценивается на уровне 487 млн евро в год.

При этом Европейский Союз не будет применять автономные преференции, для товаров, произведенных в Крыму.

УНИАН