Анонс на 22 апреля

* Встреча вице-президента США Дж.Байдена и премьер-министра Украины А.Яценюка. Предполагается совместное заявление для прессы.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, начальник Отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Пресс-конференция на тему: «Какие потери ждут молочников в связи с закрытием российского рынка?». Участники: Всеволод Степанюк, экономист, Владимир Коновальчук, экономист, эксперт по вопросам АПК, Алина Жарко, эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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