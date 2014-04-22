ТОП-10 (22 апреля)

Российские фабрики Roshen полностью возобновили работу

Кабмин прогнозирует рост экономики в следующем году до 1,7%

Украина может эксплуатировать ГТС вместе с США и Европой - Яценюк

Гривня на межбанке "отвоевала" у доллара 1 копейку

Банки Украины в первом квартале потеряли почти 2 млрд гривень

США помогут Украине получить многомиллиардный кредит МВФ - Байден

Россия отказывается продавать газ Европе на границе с Украиной

Украинские акции на Варшавской бирже подешевели за неделю на 7%

Доходы общего фонда бюджета выросли на 6,5 млрд гривень

Минфин привлек в госбюджет 4 млрд грн на плановом ОВГЗ-аукционе

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Российские фабрики Roshen полностью возобновили работу

Крупнейшая кондитерская корпорация в Украине Roshen, счета которой в Российской Федерации арестованы, возобновила работу производственных площадок в Липецкой области (Россия), сообщила пресс-служба компании.

«Корпорация Roshen информирует о том, что, начиная с апреля 2014 года, возобновлена работа на российских предприятиях компании. На сегодняшний день две площадки в Липецке и Липецкой области осуществляют производство кондитерских изделий в обычном режиме», - сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что фабрики в Липецке будут продолжать свою деятельность в соответствии с установленным производственным планом на текущий год.

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen, в связи с чем производство было приостановлено. После этого 21 марта Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ, где ей принадлежит три производственных площадки.

Продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Кременчугская и Мариупольская (на сегодняшний день закрыта) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

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Кабмин прогнозирует рост экономики в следующем году до 1,7%

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2015 год, согласно которому правительство прогнозирует рост реального ВВП на уровне 1,7% при годовой инфляции 5,4%.

Об этом говорится в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2015 год, зарегистрированном на сайте Верховной Рады 22 апреля (№4749).

Согласно проекту, определяя основные направления бюджетной политики на 2015 год, правительство учитывает прогнозный показатель темпов роста реального ВВП на уровне 1,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю) на уровне 5,4% и рост цен производителей (декабрь к декабрю) на 7,3%.

Правительство прогнозирует номинальный ВВП на уровне 1,742 трлн грн по стандарту системы национальных счетов 2008 года, 1,687 трлн грн - по стандарту системы национальных счетов 1993 года.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 - 70 лет, определенный по методологии Международной организации труда, в следующем году составит 7,8%.

Согласно проекту, основные задачи бюджетной политики на 2015 год нацелены на дальнейшую стабилизацию госфинансов и предполагают удержание предельного объема дефицита госбюджета в пределах 3% ВВП, а также удержание объема госдолга на экономически безопасном уровне, но не более 55% ВВП.

Минфин планирует с учетом налогового законодательства сохранить долю перераспределения ВВП через сводный бюджет на уровне не выше 30%.

Финансирование дефицита спецфонда госбюджета планируется за счет займов от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, в то время как дефицит общего фонда госбюджета будет финансироваться преимущественно за счет внутренних заимствований.

Предельный объем госгарантий предполагается на уровне не более 5% доходов общего фонда госбюджета по решениям Кабинета министров Украины или на основании международных договоров Украины для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, имеющих общегосударственное значение.

Для расчета бюджетных показателей 2015 года правительство будет руководствоваться предположением, что официальный обменный курс гривни к доллару США будет гибким.

В проекте указано, что показатели являются предварительными и могут быть уточнены после публикации статистической информации за 2013 год, оперативных данных о текущем состоянии экономики в 2014 году, принятия правительством соответствующего решения, а также в силу ряда рисков, связанных с недружественными действиями со стороны Российской Федерации, возможным замедлением темпов развития мировой экономики, экономической и политической нестабильностью в Украине.

Правительство подчеркивает, что бюджетная политика на 2015 год разработана с учетом выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Напомним, что правительство прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Госбюджет на текущий год предполагает дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

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Украина может эксплуатировать ГТС вместе с США и Европой - Яценюк

Украина готова рассматривать вопрос совместной модернизации и эксплуатацииукраинской газотранспортной системы (ГТС) с американскими и европейскими партнерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время совместного с вице-президентом США Джо Байденом заявления для прессы сегодня в Киеве.

Говоря о сотрудничестве в энергосекторе, Яценюк подчеркнул, что "лучшим ответом на энергетическую зависимость Украины от России будет присутствие здесь европейских и американских инвесторов".

"В том числе, мы готовы рассматривать вопрос совместной эксплуатации и модернизации украинской газотранспортной системы", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 4 марта комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что украинская газотранспортная система требует модернизации, и Европейский Союз готов финансово помочь в этом процессе.

Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в дву- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.

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Гривня на межбанке "отвоевала" у доллара 1 копейку

Во вторник, 22 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,5000/11,6900, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,5920/16,1500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 15,8820/16,1505.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3165/0,3275. К закрытию торгов цены понизились до 0,3202/0,3258.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,7230 (+0.0520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3785/1,3820.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,3500/11,8000.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.

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Банки Украины в первом квартале потеряли почти 2 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам первого квартала 2014 года получила 1,993 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 3,126 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в марте банки получили 649 млн грн прибыли.

Согласно сообщению, доходы банков в первом квартале 2014 года выросли на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 50,473 млрд грн, расходы - на 50,4%, до 52,466 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-февраля 2014 года получила 2,6 млрд грн убытков против 788 млн грн прибыли, полученной по итогам января-февраля 2013 года.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

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США помогут Украине получить многомиллиардный кредит МВФ - Байден

Соединенные Штаты Америки готовы способствовать получению Украиной большого пакета кредитования со стороны Международного валютного фонда, который также откроет многомиллиардный пакет международной финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент США Джо Байден на встрече с украинским премьер-министром Арсением Яценюком.

«США будут движущей силой в получении Украиной программы кредитования с тем, чтобы Украина могла решить существующие экономические проблемы. Переговорный процесс (о получении кредита МВФ - УНИАН) в завершающей стадии, и мы приветствуем те реформы, которые реализует правительство», - сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, сотрудничество МВФ с Украиной является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также для возможности выхода Украины на внешние рынки заимствований.

С 10 по 13 апреля в Вашингтоне находилась делегация украинского правительства, цель работы которой заключалась в проведении переговоров с руководством МВФ по программе кредитования украинской экономики.

15 апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что совет директоров МВФ рассмотрит возможность подписания двухлетней программы сотрудничества с Украиной в объеме 14-18 млрд долл. в ближайшие недели. При этом Лагард подчеркнула, что программа будет одобрена и выполнена, потому что МВФ не видит опасности провала или невыполнения программы.

С 1 апреля вступил в силу Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года. Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.

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Россия отказывается продавать газ Европе на границе с Украиной

Россия не намерена продавать газ Европе на границе Украины и РФ, так как подписаны долгосрочные контакты со странами Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в ходе выступления в Госдуме, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Алексея Диденко, как он относится к инициативе продавать газ на украинско-российской границе, тем самым переложив ответственность за транзит на Украину.

«В отношении возможности рассчитываться на границе и использовать другую соответствующую модель базиса поставок, конечно, мы можем проанализировать и этот вариант, но я напомню, что рынок газа устроен таким образом, что поставляется уже законтрактованный газ по системе take or pay, и долгосрочные контракты являются главной базовой основой для нашего газового сотрудничества с Европой. Они ценны тем, что там уже сформированы условия поставок на длительный период. Эти контракты для нас выгодны, и мы не заинтересованы в том, чтобы их взламывать, мы заинтересованы в том, чтобы они исполнялись», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россия как никогда ранее заинтересована в диверсификации поставок газа и нефти, в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Хотел бы еще раз подтвердить, мы действительно хорошо торгуем с Европой, у нас есть полноценные контракты с Европой, но мы заинтересованы в диверсификации поставок. И сегодня, как никогда раньше, мы реализуем все решения по поставкам газа и нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в Китай, прежде всего, в Японию и другие государства, и считаем для нашей страны это выгодным. Но здесь, как в любой экономической теме, очень важен вопрос цены», - сказал Медведев.

По его словам, если российский газ покупают в Европе и на других рынках, нужно сделать все, чтобы сохранить эти рынки.

«Для этого нужно вкладывать деньги в расширение трубопроводных мощностей», - сказал Медведев.

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Украинские акции на Варшавской бирже подешевели за неделю на 7%

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже на прошлой неделе продолжили дешеветь на фоне негативной динамики основных индексов, что привело к падению WIG-Ukraine еще на 6,77% после снижения на 3% за предыдущую неделю.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил последний день торгов прошлой недели (четверг в связи с пасхальными праздниками) на уровне, близком к минимальному за последние четыре сессии – 329,84 пункта.

На прошлой неделе подорожали акции только двух из 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке ВФБ: IMC (+3,5%) и KDM Shipping (+1,5%).

Лидером падения стали спекулятивные бумаги Agroton и Coal Energy, которые потеряли почти 20% и 16% соответственно своей стоимости, а также два крупнейших украинских эмитента на польской бирже: Kernel и Astarta, подешевевшие на 8% и 10% соответственно.

Бумаги входящего в "голубые фишки" Kernela снова стоили меньше 30 злотых, а Astarta - менее 40 злотых (1 долл. – 3 злотых).

Индикатор всего польского рынка WIG потерял за неделю 1,7% на фоне снижения на 1,3% индекса самых ликвидных компаний рынка WIG30.

Как сообщал УНИАН, обновивший в середине марта свой исторический минимум на уровне 295,17 пункта WIG-Ukraine к началу апреля поднялся на 25%, после чего снова начал снижаться.

Справка УНИАН. На Варшавской фондовой бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Остальные входят в созданный в мае 2011 года индекс WIG-Ukraine, запущенный с базовых тысячи пунктов.

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Доходы общего фонда бюджета выросли на 6,5 млрд гривень

Поступления в общий фонд госбюджета в первом квартале текущего года составили 78,376 млрд грн, что на 6,493 млрд грн, или на 9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

«В январе - марте 2014 года в общий фонд государственного бюджета Украины зачислено 78,376 млрд грн или 100% по отношению к плановым показателям на январь - март 2014 года, что на 6,493 млрд грн, или на 9%, больше аналогичного показателя 2013 года», - говорится в сообщении.

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Минфин привлек в госбюджет 4 млрд грн на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 22 апреля, привлекло в госбюджет 4 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций в национальной валюте сроком обращения 3 года под 15% годовых, удовлетворив 4 поданные заявки инвесторов.

Минфин также сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 15 апреля привлек в госбюджет 587,664 млн грн, 9 апреля - 391,044 млн грн, 8 апреля - 103,663 млн грн, 1 апреля - 282,066 млн грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще один плановый аукциона 29 апреля.

По оперативным данным Госказначейства на 22 апреля, с начала года в госбюджет поступило 25,4178 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 17,784 млрд грн, на обслуживание госдолга - 10,666 млрд грн.

По состоянию на 22 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 283,554 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 172,147 млрд грн, в собственности банков - 84,984 млрд грн, нерезидентов - 15,673 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.