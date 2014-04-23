"Метинвест" наращивает инвестиции в природоохранные мероприятия

"В 2013 году инвестиции в природоохранные мероприятия превысили 3,7 млрд гривен, что на на 220 млн гривен больше прошлогодних показателей. Если в 2014 году будет реализован в полном объеме утвержденный план, то в текущем году капитальные и текущие инвестиции однозначно превысят эти показатели", - сообщил он.

По его словам, со дня своего основания "Метинвест" идет по пути системного управления вопросами охраны окружающей среды. "Стратегический подход состоит в постеленном снижении объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ путем совершенствования технологических процессов, оптимизации работы оборудования и внедрения более современных технологий", - отметил Белоус.

"Метинвест" был основан в 2006 году. На сегодняшний день объединяет крупнейшие предприятия горно-металлургического комплекса Украины, включая Мариупольский меткомбинат им. Ильича, "Азовсталь" и Енакиевский меткомбина, Авдеевский коксохим и Харцызский трубный завод, а также Ингулецкий, Северный и Центральный ГОКи, "Краснодонуголь" и Комсомольское рудоуправление.

В 2013 году "Метинвест" произвел 12,4 млн т стали. Выручка холдинга составила $12,8 млрд, EBITDA - $2,29 млрд, чистая прибыль - $392 млн.