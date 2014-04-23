ТОП-10 (23 апреля)

ЕС открыл свои рынки для украинских товаров

Первый этап модернизации украинской ГТС потребует $3-4 млрд

Украина предложила России договориться о газе по $268,5

В Чернобыльской зоне построят хранилище отработанного ядерного топлива

Четырехсторонние газовые переговоры по Украине не состоятся

Минюст на следующей неделе назовет сумму убытков от аннексии Крыма

Кабмин начал переговоры со Всемирным банком по кредиту на $350 млн

Кабмин одобрил проект реконструкции Бортнической станции за 10,5 млрд гривень

Украина готовит жалобу в ВТО на Россию из-за ограничения экспорта

Аграрный фонд хочет выпустить облигации на 5 млрд гривень

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ЕС открыл свои рынки для украинских товаров

Европейский союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Соответствующее решение Европейского парламента было опубликовано в официальном журнале ЕС 22 апреля.

“Правила вступают в силу на следующий день после их опубликования в официальном журнале Европейского союза”, - говорится тексте документа.

Преференциальный режим торговли предусматривает снижения ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Действовать режим будет до 1 ноября этого года, либо до подписания экономической части соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на своем пленарном заседании Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о внедрении пакета автономных торговых преференций ЕС относительно Украины, в рамках которых Европейский Союз в одностороннем порядке распространит на украинский экспорт в ЕС таможенные льготы, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части Зоны свободной торговли Украина-ЕС.

При этом Европейский Союз не будет применять автономные преференции, для товаров, произведенных в Крыму.

По оценкам министерства экономического развития и торговли Украины вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом позволит увеличить ежегодные объемы отечественного экспорта на треть.

Общий экономический эффект от торговых преференций ЕС для украинской экономики может составить 497 млн евро и будет включать в себя 340 млн евро - от увеличения экспорта агропродукции.

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Первый этап модернизации украинской ГТС потребует $3-4 млрд

Модернизация украинской Газотранспортной системы на первом этапе потребует интенсивных вложений инвестиций в объеме не менее 3-4 млрд долл., и вопрос об этом может быть поднят на четырехсторонней встрече министров энергетики России, Словакии, Украины и еврокомиссара ЕС в четверг в Братиславе, заявил журналистам перед заседанием правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Мы готовы модернизировать и отдать в общую эксплуатацию украинскую ГТС. С соответствующими предложениями мы уже обратились к американским компаниям», - сказал Продан.

«Для того, чтобы ГТС работала в нормальном режиме на первом этапе нужно порядка 3-4 млрд долл.», - уточнил он.

При этом Продан отметил, что вопрос объединения компаний в рамках модернизации украинской ГТС еще не проработан и не выписан. Формы возможного консорциума находятся в стадии обсуждения.

«Официальные переговоры мы пока не проводили», - сказал Продан.

В то же время министр подчеркнул, что предложение относительно участия российской стороны в консорциуме по модернизации и эксплуатации украинской ГТС пока нет.

«Таких предложений (от российской стороны — УНИАН) нет. Мы пока не общаемся на эту тему, и я не уверен, что мы готовы говорить по этому вопросу с российской стороной», - сказал Продан.

Отвечая на вопрос журналистов о планируемых визитах в Москву, в том числе относительно переговоров по ГТС, Продан ответил: «Есть предложение от российской и европейской стороны трехсторонние или четырехсторонние встречи. Сегодня рассматривается вопрос встречи еврокомиссара, министра энергетики Словакии, России и Украины в четверг в Братиславе. Но пока точного подтверждения, что встреча состоится, нет», - сказал Продан.

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Украина предложила России договориться о газе по $268,5

Украина не оставляет попыток договориться с российской стороной об установлении закупочной цены на импортированный из России газ на уровне 268,5 долл. за тыс. кубометров, соответствующее предложение находится в “Газпроме”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

“Мы направили наше предложение по цене 268,5 долл. Соответствующие протоколы позволяют нам иметь соответствующую цену. Пока ответа нет, - сказал Продан. - Мы хотим договориться с российской стороной по принципам, которые были введены с 1 января 2014 года”.

Он не уточнил, оплачивает ли Украина сейчас поставки газа.

“Мы берем газ на нужды страны. Это примерно 40-60 млн куб. (в сутки — УНИАН)”, - сказал Продан. “По поводу оплаты лучше спросить “Нафтогаз”. Мы на сегодня ждем предложений по цене”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Однако «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на газ для Украины, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за прежние поставки «голубого топлива». В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. в 1-м квартале.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

При этом «Нафтогаз Украины» заявляет о готовности полностью погасить долги импортированный газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

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В Чернобыльской зоне построят хранилище отработанного ядерного топлива

Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, заявил в ходе брифинга в Кабмине президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Кабинет министров принял решение, которое позволит сделать еще один шаг на пути энергетической независимости страны. Речь идет о строительстве Центрального хранилища отработанного ядерного топлива. Сегодня рассматривался вопрос выделения земельного участка в зоне отчуждения ЧАЭС общей площадью 45 га», - сказал Недашковский.

По его словам, проектные работы по пусковому комплексу должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.

«Строительством хранилища будет заниматься американская компания Holtec International. Тендер был проведен в 2004 году, и в конце 2005 года был подписан контракт с компанией. Она под ключ будет сооружать это хранилище, - сказал Недашковский. – Компания будет строить до момента сдачи пускового комплекса, а затем по мере передачи технологии строительство будут осуществлять украинские предприятия. Эксплуатировать хранилище будет «Энергоатом». Стоимость проекта по ТЭО на весь этап заполнения топливом – 3,7 млрд грн, стоимость пускового комплекса – 1,2 млрд грн», - пояснил Недашковский.

Он также уточнил, что хранилище будет использоваться для топлива Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

«На сегодня в Украине работают 15 блоков, которые вырабатывают половину потребляемой страной электроэнергии. Ежегодно из этих блоков выводят ядерное топливо, которое после 5-7-летнего хранения в бассейнах реакторной выдержки должно куда-то дальше идти – на временное хранение или на хранение и переработку», - сказал глава «Энергоатома».

По его словам, Запорожская АЭС с шестью блоками имеет свое пристанционное хранилище, а с остальных трех станций – Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской - отработанное топливо отправляется на временное хранение и возвращение в Россию. «Украина платит значительные деньги за такие услуги – порядка 150-200 млн долл. ежегодно. Создание ЦХОЯТ позволит эти средства экономить», - сказал Недашковский, добавив, что это также избавит Украину от фактически монопольной зависимости от России по хранению отработанного ядерного топлива.

Как сообщал УНИАН, в феврале-марте 2012 года Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал Закон «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций». В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Согласно закону, ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Позднее, в марте 2012 года, «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

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Четырехсторонние газовые переговоры по Украине не состоятся

Четырехсторонняя встреча министров энергетики Украины, России, Словакии при участии Еврокомиссара по вопросам энергетики, запланированная в четверг в Братиславе (Словакия), вероятно, не состоится, поскольку участники встречи так и не подтвердили свой приезд в столицу Словакии, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«На вчерашний вечер у нас была информация от словацкой стороны о проведении этой встречи, но сейчас свое участие в ней не подтвердили (ни ЕС, ни Россия - УНИАН). Пока нет смысла ехать туда (в Братиславу – УНИАН)», - сказал Продан.

Ранее он сообщал, что в четырехстороннем формате стороны планировали обсудить перспективы использования украинской ГТС, а также провести двухстороннюю украинско-российскую встречу по вопросам ценообразования на импортируемый в Украину газ.

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Минюст на следующей неделе назовет сумму убытков от аннексии Крыма

На следующей неделе будет обнародована экспертная оценка убытков, нанесенных аннексией Российской Федерацией территории украинского полуострова Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Будет подписан закон об оккупированных территориях, он предусматривает механизмы подачи исков. Мы хотим подать документы и иски, а затем озвучить уже как результат (сумму). Закон будет подписан до конца этой недели, на следующей неделе я вам озвучу (сумму убытков) вместе с теми исками, которые мы подали", - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Петренко сказал, что Минюст практически завершил предварительный подсчет убытков, нанесенных Украине Россией в результате аннексии Крыма.

"У нас практически завершен блок вопросов о предварительной оценке убытков по определенной части объектов, по определенной части министерств, которые имели свое имущество на территории Крыма. Мы их внесем на рассмотрение правительства и СНБО, и фактически после этого мы объявим те юридические механизмы и те судебные инстанции, куда Украина обращается с иском", - отметил министр.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% участвовавших в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

После аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенная власть объявила о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность. Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма.

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Кабмин начал переговоры со Всемирным банком по кредиту на $350 млн

Кабинет министров Украины начинает переговорный процесс со Всемирным банком по второму пакету инфраструктурных проектов, в частности, по организации водоснабжения и поведения с твердыми бытовыми отходами, общим объемом финансирования 350 млн долл., заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы сейчас запускаем переговорный процесс со Всемирным банком по второму пакету проектов модернизации инфраструктуры. Это 350 млрд долл. (кредитных средств - УНИАН), которые будут направлены на модернизацию системы водоснабжения и поведения с твердыми бытовыми отходами», - сказал Гройсман.

По его словам, сейчас ведутся документальные согласования, но уже известно, что проект по организации водоснабжения будет реализован в Киеве, Донецке, Краматорске, Кировограде, Житомире, Ивано-Франковске и Коломые. По отходам - в Харькове.

«Есть 9 участников этой программы. Потом будет процесс обсуждения. Процент по этим заимствованиям будет 0,7%. Чрезвычайно выгодный ресурс», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, первый пакет инфраструктурных проектов предполагает привлечение Украиной 382 млн долл. кредитных средств Всемирного банка на проекты энергоэффективности в 10 городах. Пакет проектов уже согласован, и, по словам вице-премьера Гройсмана, его реализация начнется в ближайшее время.

В начале апреля Всемирный банк заявлял о планах провести переговоры с правительством Украины о первом миллиарде долларов финансирования в рамках дополнительного финансирования в объеме 3 млрд долл. В частности, средства планировалось направить на предоставление около 380 млн долл. на улучшение теплоснабжения, 350 млн долл. – на водоснабжение и 300 млн долл. – на систему социальной защиты.

11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране.

Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл.), а также оказания технической и консультативной поддержки.

Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 млрд. долл. США. Основная задача вложений – улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.

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Кабмин одобрил проект реконструкции Бортнической станции за 10,5 млрд гривень

Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил проект реконструкции Бортнической станции аэрации, предполагающий привлечение кредитных ресурсов в объеме 10,5 млрд грн, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман.

«Правительство одобрило проект реконструкции Бортнической станции аэрации, проектно-сметную документацию, которая предполагает порядка 10,5 млрд (грн – УНИАН) финансирования. Правительство Японии дает кредитные ресурсы под этот проект под 0,1% на 40 лет», - сказал Гройсман.

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По его словам, сегодня есть все возможности эти ресурсы эффективно использовать. «Несколько лет велись лишь разговоры об этом проекте. Но сегодня утром была встреча с представителями японской стороны. И вот первые шаги по реализации проекта уже предприняты правительством», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около 1,5 млрд долл., в рамках которой будет предоставлен кредит с объеме 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации (БСА) в Киеве.

Проект комплексной реконструкции сооружений очистки сточных вод и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков на Бортнической станции аэрации был разработан Минрегионом совместно с Киевской горгосадминистрацией. Срок реализации проекта – 8 лет. Предполагается, что проект будет реализован в две очереди, а его общая стоимость составит 10,47 млрд грн.

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Украина готовит жалобу в ВТО на Россию из-за ограничения экспорта

Украина рассматривает возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу ограничения поставок украинских товаров в Российскую Федерацию.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Мы изучаем вопрос, подадим, как только будем готовы», - сказал он.

По словам Шереметы, для подачи жалобы нужны не только государственные решение, но и жалобы бизнеса. При этом он отметил, что такие жалобы уже есть, но не назвал, от кого конкретно.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее отмечал, что фактическое свертывание двустороннего экономического сотрудничества с Российской Федерацией является серьезным вызовом для украинской экономики. При этом Украина готова торговать с Россией на равных, но испытывает жесткое давление со стороны российских властей, ограничивающих украинский экспорт в Россию. По словам Яценюка, украинские товары должны легко пересекать границу и торговаться в России, но нам не дают возможности это делать.

Кроме того, глава правительства заявлял, что Украина будет защищать свое право на свободную торговлю с Россией, в том числе через Всемирную торговую организацию.

В апреле Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) выразила обеспокоенность результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредила о возможности введения ограничений на экспорт их продукции в РФ. Позже временные ограничения были введены на поставку в Российскую Федерацию мясной продукции производства компании «Элитекс» (Донецкая обл.). Такие же ограничения коснулись сыров и кондитерских изделий.

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Аграрный фонд хочет выпустить облигации на 5 млрд гривень

Аграрный фонд планирует осуществить частное размещение облигаций серий A – E на общую сумму 5 млрд грн, говорится в сообщении фонда в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Аграрный фонд намерен выпустить 50 тыс. именных процентных обычных облигаций номинальной стоимостью 100 тыс. грн за штуку.

Основной целью привлечения средств является предоставление финансовой поддержки сельхозпроизводителям в период проведения полевых работ и обеспечение продовольственной безопасности страны. При этом полученные от размещения облигаций средства в полном объеме будут направлены на закупку зерна.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

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Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.

Аграрный фонд провел форвардные закупки зерна урожая 2013 года и приступил к форвардной программе-2014.

УНИАН