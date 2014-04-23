Анонс на 24 апреля

* Круглый стол на тему: «Работа банковского сектора в Украине: новые вызовы». Соорганизатор - Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) . На открытие мероприятия приглашены: министр юстиции Украины Павел Петренко, председатель Национального банка Украины Степан Кубив. Ожидаются выступления руководства НАБУ, судей Верховного, Высшего хозяйственного и Высшего административного судов Украины, руководителей департаментов Министерства юстиции Украины и НБУ.

* Состоится VI ежегодная Международная научно-техническая конференция "Ключевые вопросы развития электрометаллургической отрасли". Организаторы - Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) и Общественное объединение “ИНФАКОН XIV”.

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция заемщиков украинских банков на тему: «Поиск трехсторонних компромиссных решений для заемщиков, банков и государства во избежание банковской катастрофы». Представители инициативной группы ГО «Правдива країна» расскажут о создании объединения активных граждан-заемщиков по валютным кредитам из всех регионов Украины. Будет презентован проект и методы его реализации по решению трехсторонних проблем заемщик-банк-государство: для заемщиков - катастрофическая девальвация гривни означает утраченную возможность по погашению валютных кредитов, для банков непогашение кредитов грозит банкротством, для государства - невозможность защитить интересы как заемщиков, так и банков. Участники обнародуют Обращение к главе НБУ Степану Кубиву и премьер-министру Украины Арсению Яценюку, анонсируют проведение масштабного мирного митинга заемщиков под стенами НБУ и КМУ, а также озвучат основные предложения и требования. Участники: модератор , общественный активист Татьяна Руденко; глава ОО "Правдива Країна" Ярослава Авраменко; представитель инициативной группы г. Запорожье Юрий Шевченко, представитель инициативной группы г.Ивано-Франковск Андрей Воспаленко; заемщик Наталья Нестерчук (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится Конференция по вопросам децентрализации власти в Украине и внедрения реформы местного самоуправления. Планируется обсуждение изменений в Конституцию Украины о местном самоуправлении . Организатор - Минрегион совместно с Посольством Швейцарии в Украине. Участники: вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, посол Швейцарии в Украине Кристиан Шененбергер, посол Польши в Украине Генрик Литвин, послы других европейских стран, европейские и украинские эксперты по вопросам местного самоуправления, депутаты Верховной Рады , представители городских и областных властей, ассоциаций органов местного самоуправления.

* Дискуссия на тему "Валютный курс и финансовая стабильность: чего ожидать украинцам от власти?". Организатор - ОО "Лига финансового развития" при поддержке еженедельника "Зеркало недели. Украина". Участники: министр финансов Украины А.Шлапак (или уполномоченное лицо), глава Национального банка Украины С.Кубив (или уполномоченное лицо), глава совета НАБУ, старший советник ПАО "Альфа-Банк" Р.Шпек, глава правления ПАО "Укргазбанк" С.Мамедов, глава правления АО "Райффайзен банк Аваль" В.Лавренчук, член наблюдательного совета "Platinum Bank" Ю.Блащук, экс-и.о. министра финансов Украины И.Уманский, директор ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" В.Геец, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций И.Бураковский, директор Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ О.Устенко.

* Состоится брифинг министра инфраструктуры Максима Бурбака на тему: «Состояние и перспективы развития авиационной отрасли Украины».

* Брифинг министра экономики Шереметы в Кабмине.

* Пресс-конференция "Госвнешинформа" на тему: "Металлургия Украины - текущее состояние и энергоэффективность". Будет проанализирована ситуация, сложившаяся на рынке металлургии Украины, представлены итоговые показатели отрасли за первый квартал 2014 года, обозначены тенденции и перспективы данного направления.

* Круглый стол на тему: «Изменение тарифов - упорядочение тарифообразования или выполнение требований МВФ?». Организатор - ВОО «Украинская стратегия» при поддержке МФ «Возрождение» и при содействии ТО «Славута». Приглашены: Юрий Продан, министр энергетики и угольной промышленности; Александр Мирный, зам.председателя Комитета ВР по вопросам ТЭК ; Сергей Титенко, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики; Валерий Саратов, председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг; Виктор Иванкевич, зам.министра социальной политики; Сергей Павлуша, советник министра энергетики и угольной промышленности; Элла Либанова, директор института демографии и социальных исследований НАНУ и др.

* 16-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Официальное заявление руководства ЧАО «Индар» о скандальной ситуации, сложившейся вокруг единственного в Украине завода по производству инсулина». Речь пойдет о попытке смены руководства завода "Индар"- единственного в Украине завода, где осуществляется полный цикл производства инсулина. В чьих интересах на заводе появились люди спортивного телосложения, которые незаконно пытались поменять руководство на заводе? Какова официальная позиция Министерства здравоохранения Украины по ситуации с заводом «Индар»? Какие угрозы для завода и для потребителей, а также для медицинской отрасли в целом несут кадровые изменения и способы их осуществления? Официальная позиция руководства завода будет озвучена во время пресс-конференции. Участники: Любовь Вишневская, председатель Правления ЧАО «Индар»; глава юридической службы ЧАО «Индар». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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