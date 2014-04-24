В Украине продолжают работать нелегальные букмекеры

Они действуют вне правового поля и не платят налоги. Единственным легальным видом такой деятельности являются только лотереи от лицензированных государственные операторов. Среди активных действующих всего три: предприятие со 100% иностранными инвестициями «Украинская Национальная Лотерея» (инвесторы из Австрии, Швейцарии, Великобритании и Франции), МСЛ (инвесторы – российский «Альфа-банк»), «Патриот» (владелец – российский миллиардер олигарх О. Бойко). Но, на практике, криминальные букмекерские схемы продолжают работать, - сообщает Газета по–украински.

Генеральный директор «Украинской Национальной Лотереи» Андрей Бочковский считает, что игроки участвующие в нелегальных ставках часто становятся жертвами мошенников и не получают выигрыши, поскольку не существует действующего механизма контроля. Деятельность же легальных операторов лотерей строго регламентирована государством.

«Призовой фонд лицензированного оператора застрахован согласно законодательству в страховой компании, а в Государственном казначействе и Минфине, установлено оборудование, которые в режиме он-лайн получают информацию о продажах лотерейных билетов со всех терминалов. В постоянном режиме мы передаем сотни отчетов о нашей деятельности в Министерство финансов. Государство имеет полный доступ с возможностью контроля коммерческой деятельности оператора, - сообщает Генеральный директор «Украинской Национальной Лотереи» Андрей Бочковский.

В первом квартале 2014 года обороты легальных операторов «просели» примерно на 30%. Кроме теневых букмекеров на легальный лотерейный рынок резко повлияло сокращение продажи лотерей на территории Крыма и на Востоке Украины. Участники рынка ищут новые возможные для диверсификации рисков.

«Мы считаем, что пережить кризисные времена нам помогут украинские болельщики. Накануне ЧМ по футболу в Бразилии, мы запускаем на рынок новую спортивную лотерею «Фаворит Спорт». Это, по сути, ставки не результат спортивных событий. Конечно, успех возможен только в случае, когда государство наведет порядок на этом рынке. Тем более, что в конце 2012 года принят закона «О лотерее», - комментирует Генеральный директор «Украинской Национальной Лотереи» Андрей Бочковский (активная ссылка на статью).

Механизмов влияния на участников игрового рынка множество, один их самых эффективных – контроль используемого программного обеспечения. Нелегальные букмекеры часто используют самодельные программы, в которых можно изменить результаты, и которые абсолютно не контролируются государством.

«Есть мировые гиганты, лидеры мирового рынка, которые уже давно придумали софт, гарантирующий права игрока и обеспечивающий контроль государства. Например, мы используем программное обеспечение и оборудование американской корпорации «ДжиТек», которая обслуживает 65% всего лотерейного рынка мира. Американский «софт», зашитый в наших терминалах исключает права стороннего доступа к этому программному обеспечению», - комментирует Генеральный директор «Украинской Национальной Лотереи» Андрей Бочковский.

Пока же в Украине работают как лицензированные операторы, продающие спортивные лотереи так и серые букмекеры. Насколько быстро получиться навести порядок на игровом рынке, а соответственно и наполнить бюджет новыми поступлениями, зависит от порядка в данном сегменте рынка, - считает Бочковский.