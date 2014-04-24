На «Краснодонугле» переговорный процесс восстановлен – совместно стороны ищут компромисс

На данный момент в переговорах также принимают участие профсоюзные организации и представители городской власти Краснодона.

В процессе переговоров стороны определяют пути выхода из сложившейся ситуации. По некоторым направлениям уже найден компромисс. Одна из ключевых задач на данный час – стабилизировать транспортное сообщение между структурными подразделениями, чтобы следующие смены могли работать в штатном режиме.

На 12:30 на площади возле административного здания ПАО «Краснодонуголь» находится около 200 человек. В основном это шахтеры, которых не пустили во вторую смену митингующие. Как и ранее автобусы на выезде были заблокированы, а людей пригласили на площадь. В тоже время нужно отметить, что те сотрудники, которых просят выйти из автобусов настаивают на том, что необходимо выйти на смену, чтобы не срывать производство. Возле админздания предприятия, по согласованию с переговорной группой, фиксируют всех присутствующих, с целью определить их принадлежность к структурным подразделениям. Также проводятся мероприятия по недопущению к митингу лиц в нетрезвом состоянии и провокаторов.

Напомним, 22 апреля на митинг протеста к зданию ПАО «Краснодонуголь» вышли около 300 сотрудников предприятия, которые выдвинули политические и экономические требования. Всего на предприятии работает 14 тыс. человек.