Анонс на 25 апреля

* Пресс-конференция на тему: «Атомная энергетика в Украине: актуальные угрозы и альтернативы». Участники: президент Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» , президент Международной организации «Союз Чернобыль» Юрий Андреев; директор по информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная; председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Результаты «Реформы «БТИ». Будут обсуждаться вопросы: На сколько увеличилась стоимость услуг на переоформление права собственности на объекты недвижимого имущества? Почему растут очереди в регистрационных службах? Защищен ли государственный реестр права собственности от несанкционированного вмешательства и какие существуют гарантии, что имуществом граждан не завладеют мошенники? Что происходит с рынком недвижимости в Крыму и на востоке Украины? Почему реформа БТИ положительно не повлияла на коррупционные схемы, а только лишила рабочих мест высококвалифицированных специалистов? Что предусматривала реформа БТИ, а чтополучили на самом деле? Каков выход из ситуации? и др. Участники: Александр Черноморов, председатель Украинской ассоциации бюро технической инвентаризации «Укртехинвентаризация»; Светлана Калищук, заместитель председателя Украинской ассоциации бюро технической инвентаризации «Укртехинвентаризация»; Василий Сенчук, начальник коммунального предприятия Киевское городское бюро технической инвентаризации; Николай Петровский, начальник Стрыйского городского бюро технической инвентаризации (ул.Крещатик,4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

*12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кому на самом деле принадлежит коммунальная собственность Киева - общине или чиновникам?". Экономический потенциал Киева позволяет конкурировать с ведущими городами мира, однако из-за коррупции и безответственности чиновничества развитие Киева тормозится, а киевляне становятся заложниками интересов бизнес- монополий, которые распоряжаются коммунальной собственностью. Непрозрачность начисления тарифов, некачественные услуги в сфере ЖКХ и многомиллионные потери муниципального бюджета стали уже обычной практикой, что отрицательно влияет на качество жизни жителей города. Социально- экономические реформы в городе должны начаться с внедрения новых подходов к управлению собственностью города. В рамках пресс-конференции будут предложены механизмы эффективного управления объектами коммунальной собственности, формы контроля со стороны общества и примеры нарушения имущественных прав киевлян. Участники пресс-конференции: председатель Совета ОО «Киевская муниципальная ассамблея», председатель президиума Территориальной Общины Киева Иван Салий, эксперт по вопросам землеустройства «Киевского городского центра земельного кадастра и приватизации земли» Владимир Гончар, эксперт по вопросам экономической политики Валерий Гайдук, эксперт по вопросам местного самоуправления Вячеслав Зозолюк (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон : +38097 985 76 98.

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