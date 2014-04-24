Остановка «Краснодонугля» чревата социальными и экономическими проблемами для Донбасса – эксперт

«Остановка производства на «Краснодонугле» приведет к недополучению налогов в местный и областной бюджет, невыплатам по заработным платам, срыву программ социального партнерства с городом и областью», - сказал он.

По оценкам Луганской облгосадминистрации, ежемесячно предприятие перечисляет в бюджеты города и района 9 млн грн. Из 10 гривен, которые приходят в бюджеты Краснодонского региона, 8 гривен – это деньги «Краснодонугля». Бюджет Пенсионного фонда на 70% наполняется шахтами угольного объединения.

Как известно, 22 апреля после митинга за федерализацию и проведение референдума на юго-востоке Украины лица спортивного телосложения заблокировали работу административного здания «Краснодонугля». В результате несколько сотен человек из многотысячного коллектива не дают руководству и шахтерам возможности работать в штатном режиме на шахтах и структурных подразделениях.

Участники акции требуют повышения заработной платы в два раза. «Но это нереально, учитывая падение цен и спроса на уголь», - отметил Волынец. По его мнению, в условиях низкого спроса и невысоких цен на уголь, когда государственные шахты закрываются, «Краснодонуголь» и так выполняет социальные обязательства перед работниками.

ПАО «Краснодонуголь» - одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок "Ж" и "К". Объединяет семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения.