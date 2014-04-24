ТОП-10 (24 апреля)

"Газпром" выставил Украине счет на $11,4 млрд за недобор газа

«Нафтогаз» в 2013 году вдвое сократил закупки российского газа

МВФ может выделить Украине $17 млрд - СМИ

Кабмин готовит документы для получения от Всемирного банка $750 млн

Товарооборот Украины с Россией снизился на четверть

МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной 30 апреля

Нацбанк ожидает сокращения дефицита текущего счета до 4,5%

Активы банков Украины за месяц выросли на 26 млрд гривень

В Украине выросла задолженность по банковским кредитам

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Интербанке»

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"Газпром" выставил Украине счет на $11,4 млрд за недобор газа

Суммарный долг "Нафтогаза Украины" перед "Газпромом" за невыборку газа по контракту на условиях take or pay ("бери или плати") составляет около $18,5 млрд, сообщил журналистам зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

По его словам, "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет за невыборку газа в 2013 году в размере $11,388 млрд, передает ИТАР-ТАСС.

В соответствии с условиями контракта, "Нафтогаз" должен был выбрать 41,6 млрд кубометров, а отобрал лишь 12,9 млрд кубометров.

По словам Медведева, у украинской стороны накопилась огромная задолженность по контракту на условиях take or pay. "Газпром" предлагает украинской стороне перейти на систему предоплаты, но при этом не намерен перекрывать поставки газа Украине, несмотря на задолженность.

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"За 2012 год она составила $7,1 млрд, за 2013 год сумма достигла $11,4 млрд, - сказал Медведев. - В мире действует практика, что если в течение 30 дней не производится оплата, то поставщик имеет право прекратить поставки. Мы этого делать не собираемся, но понятно, что Украина самостоятельно этого решить не сможет, поскольку ее экономика находится в состоянии, близком к коллапсу".

Говоря о ситуации с выплатами Украины по газу, Медведев напомнил, что только с января 2014 года у Киева накопился долг в размере $2,2 млрд. "В середине мая, когда должен состояться следующий платеж, долг уже составит $3,5 млрд", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

15 апреля НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м, говорится в сообщении НАКа.

Ранее, 8 апреля, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина может обратиться в Стокгольмский суд, если Россия будет ограничивать или останавливать поставки газа.

"…Наша позиция является четкой - Украина готова покупать газ по цене, согласно тем договорами, которые являются действующими, в том числе и договорам, связанными с пребыванием Черноморского флота" (в Крыму), - отметил Петренко.

По его словам, в случае "возникновения соответствующих претензий со стороны РФ относительно уплаты цены на газ, эти дела будут рассматривать в соответствующих международных арбитражах". "Если Россия считает, что должна получать от нас высшую цену, она должна самостоятельно обращаться в суд и доказывать свою юридическую позицию", - отметил Петренко.

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«Нафтогаз» в 2013 году вдвое сократил закупки российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2013 года сократила закупку природного газа у российской компании «Газпром» по сравнению с 2012 годом в 2 раза — до 12,9 млрд кубометров вместо предусмотренных условиями контракта минимальных 33 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

В среду, 23 апреля, «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет за недобор газа по условиям контракта take-or-pay на сумму 11,388 млрд долл.

В «Нафтогазе» данную сумму не комментируют.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» уже выставлял в начале 2013 года счет на 7 млрд долл. за газ, который Украина не закупала в 2012 году. Украина так и не оплатила его.

Тогда позиция «Нафтогаза» заключалась в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

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Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины» в 2012 году закупил около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

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МВФ может выделить Украине $17 млрд - СМИ

Объем программы кредитования экономики Украины со стороны МВФ может составить 17 млрд долл.Предположительный объем кредитования экономики Украины, которое может быть предоставлено в рамках двухлетней программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, составляет порядка 17 млрд долл., говорится в сообщении агентства Bloomberg.

«Миссия МВФ рекомендовала выделить Украине порядка 17 млрд долл. с целью помочь правительству страны выполнить свои финансовые обязательства, которые отягощаются предположительным спадом экономики на 5% по итогам текущего года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно процедурам работы Фонда, такая рекомендация была оформлена в виде доклада миссии МВФ, который был представлен на рассмотрение Совета директоров. При этом заседание Совета директоров, по информации Bloomberg, запланировано на 30 апреля.

Как сообщил УНИАН источник на банковском рынке, ссылаясь на информацию от представителя МВФ, первый транш в рамках новой программы с Фондом в размере 3 млрд долл. может поступить уже в ближайшие дни. «Первые 3 млрд должны поступить уже в ближайшие дни», - сказал собеседник.

Ранее информацию о том, что решение по кредитованию экономики Украины может быть вынесено уже на следующей неделе в комментарии УНИАН подтвердил министр финансов Украины Александр Шлапак. Он также отметил, что дата заседания Фонда по Украине будет известна в течение «двух дней».

В то же время на текущий момент в расписании заседаний Совета директоров Фонда, размещенном на сайте организации, дата заседания по Украине не обозначена.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина уже подала формальную заявку на предоставление кредитования и ждет решения Совета директоров в течение ближайших 10 дней.

В марте на уровне работы миссии МВФ было достигнуто предварительное решение о предоставлении нашей стране двухлетней кредитной программы стенд-бай в объеме 14-18 млрд долл. Как ожидается, эта программа откроет для Украины пакет дополнительной финансовой помощи. В течение двух лет сотрудничество с МВФ позволит Украине получить макрофинансовую помощь от США, стран ЕС и Японии в общем объеме порядка 27 млрд долл.

С 10 по 13 апреля в Вашингтоне находилась делегация украинского правительства, цель работы которой заключалась в проведении переговоров с руководством МВФ по программе кредитования украинской экономики. По окончании работы делегации директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила о том, что МВФ готов рассмотреть программу сотрудничества с Украиной и не допускает возможностей провала этой программы.

Первый транш, который Украина рассчитывает получить в рамках программы кредитования, составляет 3 млрд долл. Средства будут направлены на пополнение золотовалютных резервов и покрытие дефицита бюджета. Получение Украиной средств МВФ позволит стабилизировать курс национальной валюты.

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Кабмин готовит документы для получения от Всемирного банка $750 млн

Кабинет министров принял распоряжение о подготовке документов для получения в мае кредита в размере 750 млн долл. от Всемирного банка, который будет направлен на финансирование государственного бюджета и поддержание реформ правительства, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По мнению министра экономразвития Павла Шереметы, слова которого приводит пресс-служба, это распоряжение позволит создать правовую базу для подготовки и реализации нового многосекторального системного проекта «Заем на политику развития». А одобрение и последующее подписание распоряжения президентом Украины позволит провести официальные переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), который является основным кредитным учреждением Всемирного банка, относительно заключения соглашения о займе.

Этот проект будет разработан правительством совместно с МБРР. Совет директоров банка должен окончательно утвердить заем по результатам переговоров, которые запланированы на следующей неделе.

Проект предусматривает поддержку реформ в сфере обеспечения надлежащего управления, прозрачности и подотчетности в государственном секторе, дерегуляции и снижения затрат на ведение бизнеса, а также реформирования системы неэффективных энергетических субсидий и повышения защиты малообеспеченных слоев населения.

Как сообщал УНИАН, изначально планировалось, что Украина сможет получить на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка в мае, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,5 млрд долл. Остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014-го и январе-феврале 2015 года.

16 апреля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что Всемирный банк увеличит размер первого транша в рамках предоставления кредита для бюджетной поддержки Украины до 750 млн долл.

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Товарооборот Украины с Россией снизился на четверть

Товарооборот между Украиной и Российской Федерацией в январе-феврале текущего года сократился примерно на четверть, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в ходе брифинга в Кабинете министров.

«Первые два месяца года – на четверть (упал товарооборот – УНИАН). Мы считаем, что это серьезно. Но мы считаем, что это не по нашей вине, – сказал Шеремета. – Мы понимаем, что торговля взаимовыгодна, а то, что сейчас происходит, – это взаимно невыгодно».

При этом Шеремета отметил, что замещение российских рынков представляется непростым, хотя и возможным. «Есть другие привлекательные рынки. Например, Китай – страна номер два. Но его надо завоевывать. И тут должна быть также инициатива предприятий, должна быть в хорошем смысле амбициозность бизнеса», – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Шеремета отмечал, что Украина рассматривает возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу ограничения поставок украинских товаров в Российскую Федерацию.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2014 года составил 267,4 млн долл., что на 1,029 млрд долл., или в 4,9 раза, меньше дефицита по итогам января-февраля 2013 года. При этом дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины – Россией составил 1,116 млрд долл., что на 3,8%, меньше, чем в январе-феврале 2013 года.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что фактическое свертывание двустороннего экономического сотрудничества с Российской Федерацией является серьезным вызовом для украинской экономики. При этом Украина готова торговать с Россией на равных, но испытывает жесткое давление со стороны российских властей, ограничивающих украинский экспорт в Россию. По словам Яценюка, украинские товары должны легко пересекать границу и торговаться в России, но нам не дают возможности это делать.

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МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной 30 апреля

Совет директоров Международного валютного фонда намерен рассмотреть программу сотрудничества с Украиной, предполагающую предоставление нашей стране кредит в объеме 14-18 млрд долл. в течение двух лет, на своем заседании 30 апреля. Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил руководитель департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Мы находимся в процессе завершения всех согласований по программе сотрудничества. Решение будет принято на заседании Совета директоров, запланированном на 30 апреля. Мы говорим о двухлетней программе сотрудничества с объемом кредитования 14-18 млрд долл., которая также откроет Украине доступ к дополнительному финансированию от других партнеров», - сказал Райс.

При этом Райс подчеркнул, что МВФ получил все необходимые документы от правительства Украины и на текущий момент занимается анализом имеющихся данных. «Мы получили все документы от украинской стороны, включая отчет правительства о первостепенных мерах по (стабилизации - УНИАН) экономики, мы проверяем детали», - сказал Райс.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияет ли политическая ситуация в Украине на решение Совета директоров, Райс отметил, что фонд не вмешивается в политические события и не комментирует их. «Вместе с тем, Крым и восточные регионы Украины включены в наш экономический мониторинг по Украине, с которым мы работаем», - сказал Райс.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отмечал, что Кабинет министров Украины ожидает окончательного решения Совета директоров Международного валютного фонда относительно программы сотрудничества с Украиной до конца апреля. Кроме того, информационное агентство Bloomberg сообщило, что предположительный объем финансирования может составить 17 млрд долл. При этом министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что первый транш кредита в случае подписания программы сотрудничества может составить 3 млрд долл.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В марте на уровне работы миссии МВФ было достигнуто предварительное решение о предоставлении нашей стране двухлетней кредитной программы стенд-бай в объеме 14-18 млрд долл. Как ожидается, эта программа откроет для Украины пакет дополнительной финансовой помощи. В течение двух лет сотрудничество с МВФ позволит Украине получить макрофинансовую помощь от США, стран ЕС и Японии в общем объеме порядка 27 млрд долл.

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Нацбанк ожидает сокращения дефицита текущего счета до 4,5%

Дефицит текущего счета платежного баланса по итогам 2014 года может сократится до 4-4,5% ВВП по сравнению с дефицитом в 2013 году в размере 9% ВПП, сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины (НБУ) Елена Щербакова на пресс-конференции.

"Текущий счет к ВВП – конечно, будет улучшение. Наши оценки – в пределах 4-4,5% к ВВП", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, дефицит текущего счета платежного баланса в 2013 году составил 16,1 млрд долл., что на 1,8 млрд долл. превышает показатель за 2012 год.

По прогнозам Всемирного банка, дефицит текущего счета платежного баланса составит 6,5% ВВП в 2014 году, 4,3% в 2015 году и 2,6% в 2016 году.

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Активы банков Украины за месяц выросли на 26 млрд гривень

Активы банков Украины в марте по сравнению с февралем 2014 года выросли на 26 млрд грн или на 2% - до 1,316 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в январе-марте активы банков Украины выросли на 37,814 млрд грн или на 3%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в марте по сравнению с февралем 2014 года выросли на 30 млрд грн или на 2,1% - до 1,463 трлн грн. С начала года общие активы выросли на 55 млрд грн или на 3,9%.

Обязательства банков в марте выросли на 24 млрд грн или на 2,2% - до 1,133 трлн грн, с начала года – на 48 млрд грн или на 4,4%.

Капитал банков в марте вырос на 825 млн грн или на 0,5% - до 182,504 млрд грн, в то время как с начала года – снизился на 10,095 млрд грн или на 5,2%.

По состоянию на 1 апреля 2014 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в феврале 2014 года по сравнению с январем выросли на 70 млрд грн, или на 5,74%, - до 1,29 трлн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.

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В Украине выросла задолженность по банковским кредитам

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в марте по сравнению с февралем 2014 года выросла на 0,9 п.п. - до 9,3%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-марте, доля просроченной задолженности выросла на 1,6 п.п.

По данным НБУ, в марте банки нарастили объем предоставленных кредитов на 20,835 млрд грн или на 2,1% - до 1,009 трлн грн, с начала год рост кредитов составил 97,244 млрд грн или 10,7%.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в феврале 2014 года по сравнению с январем выросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, объем предоставленных кредитов - на 8,18% или на 74,731 млрд грн - до 987,791 млрд грн.

В 2013 году доля просроченной задолженности по кредитам снизилась на 1,2 п.п. - до 7,7%, в то время как объем предоставленных банками кредитов вырос на 11,78% - до 911,402 млрд грн.

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Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Интербанке»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о введении временной администрации в «Интербанке» сроком на 3 месяца - с 24 апреля по 23 июля 2014 года, руководствуясь решением Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Фонд гарантирования назначил уполномоченным лицом на осуществление временной администрации в «Интербанке» Вадима Кононца. В течение действия временной администрации вкладчики банка смогут получить свои средства по вкладам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, в размере вклада с процентами, начисленными на дату признания банка неплатежеспособным, но не более 200 тыс. грн. Время и порядок выплат фонд сообщит дополнительно. Подавать заявление в фонд для получения средств указанным категориям вкладчиков не нужно, поскольку выплата средств будет проводится по спискам вкладчиков, сформированным уполномоченным лицом фонда.

Таким образом, «Интербанк» стал шестым банком в Украине с начала текущего года, где введена временная администрация.

Напомним, что с 14 марта временные администрации работают в банках «Форум» и «Меркурий», с 3 марта - в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке». Также временная администрация с 17 января работала в банке «Даниэль», а с 16 апреля фонд начал процедуру ликвидации этого банка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 23 апреля признал «Интербанк» неплатежеспособным «в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков».

«Интербанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По информации на сайте Национального банка, никто из акционеров банка не является владельцем существенной доли его капитала (10% и более).

12 февраля 2014 г. акционеры «Интербанка» приняли решение увеличить уставный капитал банка на 300 млн грн, или в 8,3 раза, - до 336,05 млн грн.

УНИАН