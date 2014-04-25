«Краснодонуголь» возобновил производственную деятельность

Восстановлена добыча на девяти из одиннадцати действующих очистных забоев. Всего к выполнению своих должностных обязанностей приступило более 2100 человек, сообщили в компании.

В административном здании ПАО «Краснодонуголь» продолжаются переговоры между администрацией и инициативной группой. Найдено взаимопонимание по 15 из 16-ти спорных вопросов. Кроме того все стороны поддержали мнение о недопустимости блокировки транспортного сообщения между шахтами. Компромисс по ключевому требованию – повышению заработной платы пока не найден. Часть митингующих продолжает настаивать на двукратном увеличении, что полностью противоречит экономическим реалиям.

На площади под объединением подходят участники протестной акции. Они официально регистрируются и собирают подписи за возвращение старой редакции коллективного договора. Настрой митингующих конструктивный, жестко пресекаются провокации, вандализм и появление лиц в нетрезвом состоянии.