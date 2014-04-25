ТОП-10 (25 апреля)

ВВП Украины в первом квартале сократился на 1%

Словакия готова в понедельник подписать соглашение об ограниченном реверсе газа в Украину

Турчинов подписал закон об отмене более ста разрешительных документов

Кабин хочет ликвидировать Госзембанк

В мае водительские права и техпаспорта подешевеют почти вдвое

В Украине хотят ограничить роль государства в разработке стандартов

США готовы дать отпор манипуляциям России с ценами на газ

Турчинов позволил Крыму и Севастополю забирать в бюджет все налоги

Средняя зарплата в Украине увеличилась до 3244 гривень

Украина и Россия готовятся к "молочным" переговорам

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ВВП Украины в первом квартале сократился на 1%

ВВП Украины в первом квартале 2014 года сократился на 1%, согласно оценкам советника главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого.

«В первом квартале экономика вошла в рецессию. Пока еще техническую (три месяца). ВВП сократился, по моим оценкам, до 1%», - сказал Литвицкий.

По его мнению, существует перспектива перехода к полной рецессии во втором квартале текущего года, которая может завершиться в третьем квартале, а в четвертом - возможен начальный рост экономики. При этом Литвицкий прогнозирует спад экономики по итогам года в целом, не уточняя показатель спада. «По итогам года, впервые с 2009 года, будем иметь спад ВВП», - добавил он.

Литвицкий напомнил, что в прошлые годы ценовая и курсовая стабильность была сохранена, но в результате произошел «зажим» экономики, опасный для сохранения финансовой стабильности в последующие годы.

«Расплата пожаловала в Украину в 2014 году. Она зацепила курс, цены, ликвидность. То есть, сегодняшний вынужденный переход к большей «свободе» движения курса - это реакция на его предыдущую квазификсацию. А инфляция преимущественно спровоцирована девальвацией, частично накручена налогами, спадом и, наконец, «накаркана» говорливыми», - сказал Литвицкий, и отметил, что не взвешенные, опасные и преждевременные заявления относительно обменного курса, цен, экономической активности накручивают негативные ожидания рынка.

Советник напомнил, что Нацбанк в текущем месяце повысил учетную ставку и рабочие ставки по предоставлению ликвидности банкам, подчеркивая, что это временная мера, призванная снизить инфляцию и способствовать укреплению финансовой базы банков, а в дальнейшем Нацбанк снова снизит ставки. «Если бы в 2011-2013 годах своевременно снижали ставки, то текущее их повышение не было бы резким», - отметил Литвицкий. По его словам, готовятся меры по снижению инфляции, ориентированные на ужесточение монетарной политики, однако их эффективность будет зависеть от успешного решения бюджетных проблем.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Напомним, что по уточненным данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.

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Словакия готова в понедельник подписать соглашение об ограниченном реверсе газа в Украину



Словакия готова в понедельник подписать соглашение об ограниченном реверсе газа в Украину

Министр экономики Словакии Томаш Малатинский сообщил, что в понедельник может быть подписан меморандум о поставках газа в Украину из Словакии, сообщает Украинская служба ВВС.

Для больших реверсных поставок газа нужны переговоры с Россией, сказал господин Малатинский после встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом и комиссаром ЕС по энергетике Гюнтером Оттингером.

Господин Оттингер, который поддержал эту сделку, сказал, что благодаря ограниченным реверсным поставкам из Словакии Украина может получать 10 млрд кубометров газа в год.

Как сообщал УНИАН, Словакия на переговорах в Братиславе 15 апреля предложила украинцам использовать для транзита газа из Европы небольшой газопровод вместо одного из четырех главных международных газопроводов, которым хотела бы воспользоваться Украина. В Словакии объясняют свой отказ тем, что они боятся, что это может нарушить договоренности с российским "Газпромом".

Украина в течение последних двух лет не может договориться со Словакией о поставках газа по ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести к минимуму энергозависимость от «Газпрома».

«После долгих переговоров (со словацкой стороной - УНИАН) мы формально получили ответ, что этот участок - между украинско-словацкой границей и газоизмерительной станцией на словацкой стороне - виртуально контролирует «Газпромэкспорт». И «Газпромэкспорт» решает, в каком направлении качается газ: в Европу или в Украину», - сказал Коболев.

В то же время, «Газпром» называет реверсные поставки газа в Украину незаконными. Европейская комиссия заявила, что реверсные поставки газа из Словакии в Украину, о которых в настоящее время ведутся переговоры, являются законными, отбросив, таким образом, упреки со стороны России.

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Турчинов подписал закон об отмене более ста разрешительных документов

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон № 1193-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении количества документов разрешительного характера».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. президента.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 9 апреля. Как сказала на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александра Кужель, законом вносятся изменения в 38 законодательных актов, 4 кодекса и один декрет Кабинета министров. «Отменяем существование 113 разрешительных документов и разрешительных процедур», - сказала Кужель.

Она подчеркнула, что законом предусмотрена отмена значительной части документов разрешительного характера, которые включены в Перечень документов разрешительного характера, который утвержден законодательно.

В соответствии с принятым законом, запрещается требовать от субъектов хозяйствования получение документов разрешительного характера, которые не внесены в Перечень документов разрешительного характера.

Предусмотрено, что исключительно к компетенции административного суда относится возможность принятия решений об аннулировании документа разрешительного характера по основанию установления факта предоставления в заявлении о выдаче документа разрешительного характера и в прилагаемых к заявлению документах недостоверной информации, а также если субъект хозяйствования нарушает требования законодательства.

Законопроект в свое время был внесен на рассмотрение Верховной Рады тогдашним президентом Виктором Януковичем.

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Кабин хочет ликвидировать Госзембанк

Кабинет министров Украины одобрил проект закона Министерства финансов о ликвидации Государственного земельного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр Кабинета министров Остап Семерак после заседания правительства.

"Мы поддержали предложение Министерства финансов и одобрили проект закона, который направляется в Верховную Раду, - о ликвидации Государственного земельного банка”, - проинформировал министр.

Справка УНИАН. Кабинет министров своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава. Госзембанк начал работу в октябре 2013 года.

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В мае водительские права и техпаспорта подешевеют почти вдвое

В мае водители Украины получат новые водительские удостоверения и техпаспорта на автомобили по сниженной цене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, новые документы будут стоить почти вдвое дешевле. До этого цена и удостоверения водителя, и свидетельства о регистрации транспортного средства составляла 198 гривень 50 коп., теперь – 108 грн.

«Благодаря тому, что отныне печатать бланки будет Государственное предприятие «Полиграфкомбинат «Украина», удалось существенно уменьшить стоимость продукции. Думаю, это станет приятным сюрпризом для водителей», – сказал начальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко.

По его словам, в последующем в корне изменится сам процесс получения или обмена удостоверений водителя. В частности, для получения водительского удостоверения фотографироваться необходимо будет лишь непосредственно в центре предоставления услуг ГАИ (по аналогии получению заграничного паспорта).

Пока длится переходный период, Департамент ГАИ постоянно принимает меры для пропорционального перераспределения остатков бланочной продукции предыдущего образца между областями таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности всех регионов.

Первую партию бланков нового образца центры предоставления услуг ГАИ, ориентировочно, получат уже в первой декаде мая, отмечается в сообщении.

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В Украине хотят ограничить роль государства в разработке стандартов

Кабинет министров Украины инициирует создание единого негосударственного органа стандартизации.

Текст соответствующего проекта закона "О стандартизации" опубликован на сайте Верховной Рады.

“Предложения о создании национального органа стандартизации, не являющегося органом государственной власти, основаны на анализе функционирования европейской и украинской систем стандартизации, учитывают выводы по реформированию национальной системы стандартизации, предоставленные европейскими экспертами”, - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, к полномочиям национального органа стандартизации передаются, в частности, принятие и отмена национальных стандартов и представление интересов Украины в международных и региональных организациях стандартизации и сотрудничество с национальными органами стандартизации других государств.

В настоящее время указанные функции выполняет Минэкономразвития, а в сфере строительства - Минрегион (кроме международного сотрудничества).

Законопроект предусматривает участие в управлении национальным органом стандартизации как государственных органов, так и научных учреждений, общественных объединений субъектов хозяйствования и других общественных объединений и профессиональных союзов.

Кроме того, законопроектом предусмотрена отмена отраслевой стандартизации и переход на двухуровневую систему, которая будет включать в себя национальные стандарты, принятые национальным органом стандартизации, а также стандарты и технические условия предприятий, которые будут принимать сами предприятия.

Роль государства при разработке стандартов будет существенно ограничена. В частности, не допускается согласование национальных стандартов с государственными органами, а государственная регистрация технических условий предприятий отменяется.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение парламента очередной пакет законопроектов, направленных на гармонизацию принципов ведения бизнеса с общемировой практикой в части упрощения разрешительных процедур и соответствия производственных стандартов Украины стандартам Европейского Союза.

Представленные законы направлены на то, чтобы помочь украинским предприятиям синхронизировать стандарты с ЕС.

Ранее Павел Шеремета заявлял, что формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, является одной их ключевых задач Министерства экономического развития и торговли Украины, а при разработке законов по дерегуляции украинской экономики будет учитываться опыт ведущих стран рейтинга по легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка – Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия.

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США готовы дать отпор манипуляциям России с ценами на газ

Соединенные Штаты Америки готовы дать отпор манипуляциям России с ценами на энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сенатор США от штата Мичиган, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Карл Левин во время брифинга в Киеве.

«Мы должны дать отпор манипуляции России с ценами на энергоносители, это запугивает не только Украину, а многих соседей России. Мы должны положить конец энергетическому вымогательству России, это вымогательство должно закончиться и прекратиться, Россия пользуется энергетикой как оружием. Мы должны не дать возможности ей воспользоваться этим оружием», - заявил он.

Также Левин отметил: «Мы должны многое сделать для диверсификации энергоносителей, и должна быть надлежащая цена за эти усилия. Мы можем уплатить большую цену как следствие наших действий против злоупотребления энергетикой в России».

При этом он заметил, что США «готовы заплатить большую цену за энергетику, за диверсификацию, за альтернативные источники, чем видеть войну». По словам сенатора, «Путин понимает, что мы будем действовать решительно для того, чтобы положить конец вымогательству России».

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Турчинов позволил Крыму и Севастополю забирать в бюджет все налоги

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон № 1210-VII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Об этом сообщает президентский сайт.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно повышения финансовой самостоятельности АРК и города Севастополь)”.

По словам первого заместителя министра финансов Анатолия Мярковского, законом предусмотрено, что “в полном объеме входят все налоги и сборы в бюджет АРК”. Речь идет о 59 видов поступлений, в том числе НДС, налог на прибыль, акцизы, рентные платежи.

Кроме того, законом предусмотрено предоставление права местным властям определять расходы и кредитование бюджета в пределах поступлений без применения механизма выравнивания, т.е. без вмешательства государства в процесс формирования бюджетов Крыма и Севастополя.

Также предусмотрена возможность осуществления распределения межбюджетных трансфертов между бюджетом АРК, городским бюджетом Севастополя и соответствующими местными бюджетами в порядке, утвержденном Советом министров АРК.

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Средняя зарплата в Украине увеличилась до 3244 гривень

Средняя заработная плата одного штатного работника в Украине в январе-марте 2014 года увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 5,3% - до 3244 грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в марте 2014 года увеличилась на 5,8% по сравнению с февралем текущего года — до 3586 грн.

Самая высокая средняя зарплата в первом квартале зафиксирована в Киев — 5026 грн, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а самая низкая — в Тернопольской области в размере 2277 грн.

По данным Госстата, наивысший уровень зарплат в первом квартале 2014 года зафиксирован в авиационном транспорте – 9920 грн, а самый низкий — в сфере почтовой связи и курьерской деятельности – 1856 грн.

Зарплаты выше средней в первом квартале зафиксированы в сфере финансов и страхования – 6663 грн, в научно-технической деятельности – 4858 грн, в сфере информации и телекоммуникаций – 4668 грн. Зарплаты в бюджетной сфере традиционно оказались существенно ниже среднего показателя. В частности, средняя зарплата в сфере здравоохранения в январе-марте составила 2283 грн, в сфере образования – 2535 грн.

Количество наемных работников в марте текущего года по сравнению с февралем осталось на том же уровне, что и в феврале, - 9,97 млн человек. В среднем один штатный работник в марте отработал 136 часов.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в феврале 2014 года увеличилась по сравнению с январем на 1,3%, а по сравнению с февралем 2013 года на 4,8% - до 3189 грн.

Реальный доход одного украинца в 2013 году составил 26,2 тыс. грн, что на 8% больше аналогичного показателя 2012 года, составлявшего 23,9 тыс. грн.

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Украина и Россия готовятся к "молочным" переговорам

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк может встретиться с главным ветеринарным инспектором Российской Федерации Евгением Непоклоновым для обсуждения вопросов качества украинской молочной продукции, к которой у российского ветеринарного ведомства возникли претензии, 27-29 апреля, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, встреча может состояться в рамках заседания Специальной рабочей группы Региональной комиссии МЭБ по Европе Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в Белграде (Сербия).

Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор обратился к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с предложением провести переговоры в связи с участившимися случаями выявления антибиотиков в украинской животноводческой продукции.

На переговорах российское ветеринарное ведомство также намерено обсудить с украинскими коллегами условия возобновления транзита через территорию России товаров, следующих в Украину из третьих стран, а также поставок готовых мясных продуктов, содержащих свинину, которые были ограничены из-за вспышек африканской чумы свиней в Луганской области.

УНИАН