В Краснодоне снова появились блок-посты – на них дежурят журналисты российских каналов

Об этом сообщает с места событий корреспондент «Схид-инфо».

На дорогах города и подъездах к шахтам неизвестные группы лиц сформировали блок-посты, которые не пропускают рабочие автобусы. При этом они провоцируют шахтеров, вплоть до угроз. Что примечательно, на постах стоят журналисты исключительно российских каналов. Украинские СМИ туда категорически не подпускают.

Источники на шахтах оценивают вероятность выхода горняков на вторую и третью смену, как крайне низкую.

На площади возле административного здания ПАО «Краснодонуголь» также орудуют провокаторы. С самого утра группа неизвестных людей призывала протестующих шахтеров почтить минутой молчания память о погибших в Славянске. В микрофон провокаторы говорили: «Там ребята за нас стояли и погибли». Более того, эти люди принесли на площадь ящики со спиртными напитками и призывали горняков поехать к управлению СБУ в Луганской области.

На эти призывы шахтеры не пошли и попросили провокаторов покинуть площадь. Члены инициативной группы шахтерского коллектива напомнили митингующим, что они преследуют исключительно экономические цели и попросили не поддаваться на провокации.

Напомним, что по состоянию на утро, 25 апреля, сотрудники ПАО «Краснодонуголь», работающие в первую смену, смогли попасть на свои рабочие места. Восстановлена добыча на девяти из одиннадцати действующих очистных забоев. Всего к выполнению своих должностных обязанностей приступило более 2100 человек.