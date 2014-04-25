Анонс на 28 апреля

* Брифинг на тему "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: заместитель начальника Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации В.Демчук, директор Украинского гидрометеорологического центра Н.Кульбида.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Международного центра перспективных исследований на тему: «Избежит ли Украина дефолта: экономический прогноз Международного центра перспективных исследований». В частности, речь пойдет об: основных макроэкономических показателях украинской экономики; угрозах и положительных факторах развития украинской экономики; государственном долге; динамике ВВП и прогнозе инфляции; денежно-кредитной политике и валютном рынке; об ожидаемых действиях Правительства в сложившейся ситуации. Участники: Николай Георгиев, руководитель миссии ВМФ в Украине, Василий Поворозник, старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований, Вера Нанивская, Почетный президент Международного центра перспективных исследований (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция: "Защита инвестиций и бизнеса - обязанность власти и общества". Организатор - ВОО "Украинский союз промышленников и предпринимателей". Участники: Сергей Худобин, директор департамента по корпоративной безопасности УСПП; Александр Дичек, председатель комиссии УСПП по вопросам экономической безопасности субъектов хозяйствования и защиты инвестиций. На мероприятие также приглашены народные депутаты, представители бизнеса, представители от общественных организаций в Украине, эксперты, руководители комиссий УСПП.

* Пресс-конференция на тему: «Почему цены на бензин не снижаются?». Участники: Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического Центра «Психея», Леонид Косянчук, президент «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины».

* Презентация на тему "Исследование рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Украины-2014". Организаторы - Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и украинское представительство PwC. Участники: глава Госинвестпроекта С.Евтушенко, министр экономического развития и торговли Украины П.Шеремета, директор по развитию бизнеса PwC Украина Энди Кузич, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций И.Бураковский, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации А.Деревянко, руководитель операций IFC в Украине Е.Волошина, президент Американской торговой палаты в Украине Бернард Кейси, делегат немецкой экономики в Украине А.Маркус.

* Пресс-конференция на тему: "Качество и польза молока". Организатор - Научно-исследовательский Центр независимых потребительских еспертиз "ТЕСТ". Участники: Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз "ТЕСТ"; Ирина Романчук, зам.директора по науке Института продовольственных ресурсов. На мероприятие приглашены представители молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации и представитель компании Тетра-пак.

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