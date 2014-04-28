ТОП-10 (28 апреля)

Украина существенно сократила экспорт металла в Россию

Украина предлагает Словакии объединить газотранспортные системы

Эксперты не ожидают дефолта Украины в этом году

Милиция и СБУ проводят следствие в компании «Укргазвыдобування»

Эксперты прогнозируют падение ВВП Украины на 6,5%

Украина и Словакия договорились о реверсе 8 млрд кубов газа в год

Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в 950 млрд гривень

Яценюк: Украина подаст в суд, если «Газпром» не согласится на условия Киева

Электроэнергия для промышленности подорожает почти на 5%

Правительство готовит инвестпрограмму для развития восточных регионов

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Украина существенно сократила экспорт металла в Россию

Украинские металлурги в первом квартале 2014 года сократили экспорт продукции в Россию на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 350 млн долларов.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела анализа рынков черной металлургии Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) Александр Шейко.

Он отметил, что поставки нашей металлопродукции существенно сократились и на рынки других стран СНГ, где падение составило 37%, при этом вырос экспорт в страны Европейского Союза, а также незначительно увеличился объем поставок в страны Ближнего Востока, которые являются традиционным рынком сбыта для украинских металлургов.

«Удастся ли за счет ЕС и стран Ближнего Востока компенсировать падение на рынке стран СНГ? Думаю, что нет. По крайней мере, в краткосрочной перспективе», - сказал Шейко.

По его словам, самое серьезное сокращение поставок в РФ отмечалось в экспорте сортового проката, горячекатаного плоского проката и арматуры, поставки которой сократились в первом квартале 2014 года на 70%.

По мнению Шейко, сокращение экспорта металлургической продукции в Россию будет продолжаться до стабилизации военно-политической обстановки.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2013 года сократила экспорт черных металлов в денежном выражении на 6,4% по сравнению с 2012 годом - до 14,3 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 22,6%. Импорт черных металлов сократился на 3,1% - до 2,230 млрд долл.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

По оценкам экспертов, либерализация торгового режима с ЕС может принести Украине около 500 млн долл. уже в первый год, из которых большая часть приходится на сельское хозяйство.

Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) - ведущий информационно-аналитический и экспертный центр Украины в сфере внешней торговли, созданный Министерством внешнеэкономических связей и торговли Украины в 1996 году.

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Украина предлагает Словакии объединить газотранспортные системы

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор украинской газотранспортной системы, предложила оператору ГТС Словакии компании Eustream подписать операторское соглашение об объединении соседних газотранспортных систем.

«Такое соглашение соответствует требованиям Европейского энергетического сообщества, полноправными членами которого являются обе страны», - говорится в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины», которая владеет 100% акций «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, до сегодняшнего дня Eustream отказывалась подписывать такое соглашение.

Кроме того, в ответ на информацию, распространенную Eustream 24 апреля, «Нафтогаз Украины» сообщает, что «Газпром экспорт», дочерняя компания российского «Газпрома», не осуществляет функций оператора газотранспортной системы Украины и что соответствующий договор не был подписан между российской компанией и «Укртрансгазом».

Как известно, 28 апреля 2014 года в столице Словакии Братиславе «Укратрансгаз» и Eustream намерены подписать соглашение о реверсных поставках газа.

Согласно сообщению Eustream, делегация словацкой компании посетила Киев 25 апреля, где обсудила с представителями “Укртрансгаза” и НАК "Нафтогаз Украины" «незначительные изменения в текст меморандума».

После подписания документа Eustream в сжатые сроки изучит технические варианты транспортировки газа по газопроводу Вояны-Ужгород, чтобы ускорить запуск обратного потока и увеличить первоначально запланированный объем поставок.

Украина на протяжении последних двух лет не может договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести до минимума энергозависимость от «Газпрома».

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Эксперты не ожидают дефолта Украины в этом году

Эксперты не ожидают дефолта Украины в текущем году, поскольку объем золотовалютных резервов Национального банка Украины достаточный для погашения внешних обязательств, даже без средств Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не ожидаем дефолта в этом году», - сказал эксперт.

Свое мнение он обосновал тем, что по внешним обязательствам Украина должна заплатить в текущем году около 7 млрд долл., в то время как резервы НБУ вдвое больше этой суммы и составляют 15 млрд долл.

«На сегодня резервов хватает даже без средств МВФ», - добавил эксперт, и отметил, что речь идет о текущем, 2014 годе.

Что касается внутренних обязательств, то, по словам эксперта, структура внутреннего долга предполагает, что правительству просто невыгодно объявлять дефолт по внутренним обязательствам.

«Внутренний долг на 60% принадлежит НБУ, остальные 30% принадлежат банкам, подавляющее большинство из этих 30% - государственные банки. Государство само себе не будет делать дефолт», - подчеркнул эксперт, и отметил, что доход по облигациям внутреннего госзайма является основным доходом для Национального банка.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).

Как заявил в апреле министр финансов Украины Александр Шлапак, Украина до конца текущего года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством, и эти средства Кабинет министров намерен привлечь на внешних рынках.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,086 млрд долл.

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Милиция и СБУ проводят следствие в компании «Укргазвыдобування»

Сотрудники МВД и СБУ 28 апреля проводят следственные действия в помещении центрального офиса крупнейшего в Украине газодобытчика государственной компании «Укргазвыдобування», говорится в сообщении компании.

"В данный момент в помещении ПАО «Укргазвыдобування» по адресу ул. Кудрявская, 26/28 проводятся следственные действия с участием сотрудников МВД Украины и СБУ. Следственные действия проводятся на основании постановления суда о выемке документов", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что работа "Укргазвыдобування" проходит в штатном режиме.

Как ранее сообщал УНИАН, на прошлой неделе следственные действия проводились в госкомпании "Укртрансгаз", оператора украинской газотранспортной системы.

«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

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Эксперты прогнозируют падение ВВП Украины на 6,5%

Эксперты прогнозируют падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5% при условии, что не будет дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и дальнейших военных действий.

Такой прогноз высказал на пресс-конференции в УНИАН старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Василий Поворозник.

«Наш прогноз - в 2014 году ВВП упадет на 6,5%», - сказал эксперт и отметил, что прогноз составлен с учетом данных по Крыму, но доля Крыма в структуре ВВП Украины незначительная и составляет 3,6-3,7%.

Как отметил Поворозник, прогноз основан на предположении, что не будет дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и дальнейших военных действий. «Прогноз будем еще пересматривать», - добавил он.

Поворозник также перечислил факторы, которые будут определяющими для экономики Украины в текущем году. В частности, это падение в сельском хозяйстве на 5%, в торговле на 9%, в транспорте на 5%, а также усиление спада промышленности.

Кроме того, как отметил эксперт, немаловажную роль в снижении ВВП играет падение внутреннего спроса в результате снижения реальных доходов населения из-за замораживания социальных выплат.

Помимо этого, эксперт прогнозирует снижение внешнего спроса в результате ухудшения отношений с Россией, что повлечет двустороннее сокращение внешней торговли в ближайшие два квартала. В то же время, прогнозируемое снижение экспорта на 14% и импорта на 18%, по словам Поворозника, положительно повлияет на платежный баланс Украины, но по итогам года он останется дефицитным.

Также эксперт отметил, что ожидаемое повышение цен на газ приведет к росту себестоимости украинской продукции, но в то же время есть позитивные ожидания, что предприятия начнут внедрять энергосберегающие технологии.

Критическим фактором, по мнению Поворозника, является обострение ситуации на востоке Украины, что помимо прямых убытков влияет на ожидания населения и бизнеса.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь, нынешнее состояние экономики Украины – это результат ошибочной политики нескольких правительств в течение многих лет. «Та политика, которая была в предыдущие годы, и отсутствие стратегических реформ создали ту ситуацию, которую мы имеем сейчас. А ситуация на востоке и в Крыму оказывает дополнительное влияние», - сказал он и напомнил, что к моменту начала гражданских противостояний в Киеве экономика находилась в состоянии спада уже пять кварталов подряд.

Жолудь отметил, что состояние экономики уже отразилось на потребительских ценах, спровоцировав их рост. «Это не окончательный уровень цен, будет и дальнейший рост. И мы получим рост цен декабрь к декабрю на уровне 15,8%», - сказал он.

Эксперт пояснил, что ускорение потребительской инфляции обусловлено девальвацией гривни, удорожанием импорта, в особенности топлива, и товаров, имеющих существенную импортную составляющую в себестоимости. В качестве примера он привел хлеб, в себестоимости которого топливная составляющая занимает большую долю, чем зерно. Другой фактор роста цен, по словам эксперта, - это повышение административно регулируемых тарифов на газ и электроэнергию.

Рост цен, как отметил Жолудь, способствовал оттоку средств с банковских депозитов, которые осели «на руках» у населения и могут быть использованы для покупки товаров или валюты, что будет способствовать дальнейшему росту цен и девальвации гривни. В то же время, эксперт подчеркнул, что население уже не снимает средства так активно, як ранее, и отток депозитов приостановился.

«Мы считаем, что после кредита МВФ будет некоторое усиление гривни. Хотя на конец года курс будет 12 грн за доллар», - сказал Жолудь. Он пояснил, что курс на уровне 10 грн/долл. приведет к росту импорта и росту дефицита внешней торговли, что обусловит отток валюты из Украины, а этого нельзя допустить в нынешних условиях. «Мы не можем позволить высокий отток средств и вынуждены удерживать низкий курс гривни», - сказал эксперт.

«Правильно ли действовал Нацбанк сейчас? По мнению нашего центра, была альтернатива, которую стоило бы применить, - мораторий на досрочное снятие депозитов», - сказал эксперт и напомнил, что в 2004 году Национальный банк установил мораторий на досрочное изъятие депозитов, чем остановил отток вкладов из банков без излишних трат на их рефинансирование и повышенного давления на валютный рынок.

В свою очередь, почетный президент Международного центра перспективных исследований Вера Нанивская отметила, что для стабилизации ситуации в экономике Украины необходимо решить три основных вопроса: привести административную структуру в соответствие с экономической системой, установить общественный контроль государственных ресурсов и разработать эффективное антикоррупционное законодательство, предполагающее четкое определение наказаний и их увязку с нарушениями законодательства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Согласно оценкам советника главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого,ВВП Украины в первом квартале 2014 года сократился на 1% и экономика Украины вошла в техническую рецессию. По его мнению, существует перспектива перехода к полной рецессии во втором квартале текущего года, которая может завершиться в третьем квартале, а в четвертом - возможен начальный рост экономики.

Напомним, что, согласно уточненным данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.

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Украина и Словакия договорились о реверсе 8 млрд кубов газа в год

Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа в объеме 8 млрд кубометров в год, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает механизм реверсных поставок газа, - сказал он. – Мы по этому меморандуму можем получить 8 млрд кубометров газа в год».

По словам Яценюка, сумма поставки может быть увеличена. «Но этот меморандум – это большое достижение», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению оператора ГТС Словакии компании Eustream, делегация словацкой компании посетила Киев 25 апреля, где обсудила с представителями “Укртрансгаза” и НАК "Нафтогаз Украины" «незначительные изменения в текст меморандума».

После подписания документа Eustream в сжатые сроки изучит технические варианты транспортировки газа по газопроводу Вояны-Ужгород, чтобы ускорить запуск обратного потока и увеличить первоначально запланированный объем поставок.

Украина на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести до минимума энергозависимость от «Газпрома».

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Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в 950 млрд гривень

Украина оценивает ущерб от оккупации Крыма без учета упущенной выгоды в 950 млрд грн, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Минюст систематизировал информацию от наших министерств и ведомств по тем убыткам, которые были причинены оккупацией Крыма. Сумма составляет 950 млрд грн, - сказал Петренко. – Эти убытки не включают упущенную выгоду, которая будет насчитана дополнительно. Они не учитывают стоимость полезных ископаемых».

По словам Петренко, в связи с принятием и вступлением в силу закона об оккупированных территориях, Украина получила дополнительные механизмы по защите интересов страны в споре с оккупационными силами, в том числе, привлечения к ответственности за военные преступления и преступления против целостности Украины иностранных граждан, включая высокопоставленных чиновников. «Кроме того устанавливаются механизмы компенсации потерь через процедуру ареста и конфискацию имущества», - добавил Петренко.

По его словам, Совет национальной безопасности и обороны уже поручил правоохранительным органам, в первую очередь Генпрокуратуре, отработать механизмы привлечения к ответственности, открыть уголовные дела и привлечь соучастников, причастных к преступлениям, «включая должностных лиц России РФ, принимавших решение о вводе войск». «Украина не признает оккупации, Крым является неотъемлемой часть Украины», - заявил Петренко.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% участвовавших в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

После аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенная власть объявила о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность. Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма.

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Яценюк: Украина подаст в суд, если «Газпром» не согласится на условия Киева

Украина готова платить за российский газ не более 268 долл. за тысячу кубометров и готова отстаивать свою позицию в суде, если российский газовый монополист не согласится на предложенные Киевом условия. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Хочу еще раз официально напомнить позицию НАК «Нафтогаз Украины», которая является государственной компанией и отражает позицию Украины. Мы послали несколько сообщений «Газпрому» относительно того, что Украина готова платить за российский природный газ цену, которую Украине предоставили в начале 2014 года. А именно, Украина готова платить 268 долл. за тысячу кубометров, - сказал глава правительства. - Если «Газпром» даст положительный ответ на продолжение переговоров и установление цены и подпишет соглашение, то Украина незамедлительно погасит долг в размере 2,2 млрд долл. США, который был сформирован предыдущим правительством».

По его словам, Украина ждет ответа российской стороны, но уже приняла решение о начале процедуры судебного рассмотрения спора. «Правительство и компания НАК «Нафтогаз» приняли решения о начале процедуры подачи в суд на «Газпром». Сегодня российскому монополисту направили предарбитражную ноту. В течение 30 дней по условиям контракта российский монополист должен дать четкий ответ по некоторым вопросам», - сказал Яценюк.

Он отметил, что речь идет о вопросе цены, на которой настаивает Украина, и по некоторым другим аспектам газовых контрактов, которые должны быть «немедленно пересмотрены».

«Мы предлагаем российскому «Газпрому» встретиться на нейтральной территории – не в Москве, а в Лондоне - для обсуждения предарбитражной претензии украинской стороны. Если в течение 30 дней договоренностей не будет, это означает, что мы переходим в судебное рассмотрение спора. Мы считаем нашу позицию законной и сильной. Мы будем бороться за наши права и интересы всеми законными способами. Основной законный метод – суд в Стокгольме», - подчеркнул глава правительства.

При этом он считает, что шанс избежать арбитража – есть. «Мы ждем от российского монополиста ответа на ноту и надеемся, что российский монополист может избежать рассмотрения спора в Стокгольме, если пойдет на условия, высказанные НАК «Нафтогаз», - сказал Яценюк.

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Электроэнергия для промышленности подорожает почти на 5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на май на 4,8%.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭ от 25 апреля 2014 года.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в мае увеличится до 85 коп. за кВт/ч с 81,11 коп. в апреле, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — до 108,2 коп. за кВт/ч с 103,24 коп.

Справка УНИАН. Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в апреле 2013 года составили 77,97 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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Правительство готовит инвестпрограмму для развития восточных регионов

Кабинет министров разрабатывает инвестиционную программу для развития восточных регионов, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Павел Шеремета на презентации Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Украины.

«Мы готовим ряд инвестиционных предложений также для мирового сообщества, в первую очередь по промышленным предприятиям на Востоке. Это такой инвестиционный план, инвестиционная программа", - сказал Шеремета.

Он уточнил, что программа коснется около десяти отраслей, включая металлургию, угольную и пищевую отрасли.

Деталей программы министр не сообщил, сославшись на то, что она пока находится в стадии подготовки, но пообещал предоставить ее проект для публичного обсуждения уже в мае.

В то же время Шеремета напомнил об экономическом потенциале, который дают открытые внешне рынки, в частности рынки Евросоюза.

«Это один из главных проектов. Другие проекты, которые есть, - это проекты технической помощи, направленной на то, чтобы как раз использовать эту возможность», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремета неоднократно заявлял, что привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику является одним из приоритетов правительства наряду с общей дерегуляцией и развитием человеческого капитала.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.

УНИАН