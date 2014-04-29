Анонс на 29 апреля

* Круглый стол на тему : «Упрощение процедур международной торговли: мировая практика и Украина». Мероприятие проводится Министерством экономического развития и торговли Украины, Институтом экономических исследований и политических консультаций в сотрудничестве с Торгово-Промышленной Палатой Украины при поддержке Правительства Швеции. В церемонии открытия примут участие: Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли Украины; Виктор Яновский, вице-президент ТПП Украины, Игорь Бураковский, председатель Правления Института экономических исследований и политических консультаций.

* Круглый стол на тему: "Как уберечься от афер в строительстве". Участники: Лев Парцхаладзе, президент КСУ; Алексей Гончарук, президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам»; Игорь Лысов, первый вице -президент КСУ; Александр Ротов, вице-президент КСУ; Юрий Сербин, вице-президент КСУ; Григорий Перерва, директор IBI-Rating.

* Состоится акция "Хлеб и вода - водительская еда?", во время которой процессия водителей и кондукторов киевского транспорта отправится от ст.м. Крещатик к Шевченковской РГА, где рабочие КП "Киевпастранс" на вышитом рушнике вручат символическую буханку черствого хлеба председателю КГГА Бондаренко. Таким образом активисты Свободного профсоюза железнодорожников Украины пытаются обратить внимание городских властей на хроническую задержку заработной платы работникам КП " Киевпастранс".

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «В столице выселяют жителей общежитий: кто ответит за нарушение закона?». Речь пойдет о вопиющей ситуации в Киеве вокруг выселения жителей общежития по ул.Вышгородская, 23-А. Почему жителей заставляют платить за виртуальные квадратные метры и подписывать коммерческие договоры на аренду жилья, в котором они зарегистрированы? В чьем уставном фонде находится общежитие? Кто хочет оставить людей без крыши над головой? Почему чиновники продолжают безнаказанно нарушать закон и не позволяют приватизировать жилые помещения? На какие действия готовы жители общежитий, чтобы защитить свои законные права? Информация и документы будут предоставлены во время пресс-конференции. Участники: юрисконсульт Наталья Полтавская, жители общежития - Александр Сычук, Оксана Майструк, Елена Бурлака, Наталия Пипчук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097 356 53 14. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг первого зам.министра экономического развития и торговли Украины Анатолия Максюты на тему: «Макроэкономические показатели за I квартал 2014 года».

* Состоится брифинг председателя Государственной исполнительной службы Украины Дмитрия Сторожука на тему: «1 мая - запуск пилотного проекта «Система электронных торгов арестованным имуществом»: порядок проведения и основные правила участия в торгах, особенности ведения базы данных Системы, преимущества онлайн-аукционов над традиционными публичными. Визуальная презентация Системы».

* Круглый стол с участием министра экономического развития и торговли Павла Шереметы. Организатор - Франко-украинская торговая палата. Вопросы: Предусмотрен ли план стабилизации гривни? Возможно ли восстановление уровня потребления? Что возможно предусмотреть в экономической сфере во втором семестре? Как решить проблему с возмещением НДС? Какие весомые аргументы в настоящее время существуют чтобы убедить наши предприятия инвестировать в Украину? Какие меры должны предпринимать наши предприятия, которые находятся в Крыму? и др.

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