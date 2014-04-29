ТОП-10 (29 апреля)

Deutsche Bank: Россия заплатит очень высокую цену за действия против Украины

«Газпром» признал, что из-за санкций может потерять доверие инвесторов

Керри: США готовы ввести санкции против целых секторов экономики России

«Газпром» уже недоволен Молдовой и Беларусью

Доллар на межбанке снизился до 11,60 грн

Аграрный фонд начнет интервенции на рынке сахара для снижения цен

Кабмин готовит для Крыма специальный налоговый режим

Кабмин сократит перечень товаров, подлежащих лицензированию

Дефицит платежного баланса Украины в марте составил $203 млн

США выделят Украине $2,5 млн на возвращение похищенных активов

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Deutsche Bank: Россия заплатит очень высокую цену за действия против Украины

Главный экономист Deutsche Bank Давид Фолькертс-Ландау считает, что России придется заплатить весьма высокую экономическую цену за свои действия в отношении Украины.

Как пишет Deutsche Welle, в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 28 апреля, Фолькертс-Ландау заявил, что взгляд на Россию международных инвесторов "коренным образом изменится".

"Из-за своих действий в отношении Украины, больше напоминающих стереотипы мышления 19 века, Россия стала менее предсказуемой. Поэтому ей не стоит удивляться, если впредь ее не будут воспринимать как надежное место для иностранных инвестиций", - подчеркнул 64-летний эксперт. Отныне всем, кто вкладывает деньги в российские ценные бумаги или напрямую в бизнес, придется исходить из значительно более высоких рисков, связанных с Россией, убежден он.

Помимо прочего среди западных инвесторов обострится осознание структурных проблем страны. "Россия упустила возможность создать функционирующую экономику, обладающую международной конкурентоспособностью", - отметил Фолькертс-Ландау.

Указав на такие издержки российской "экономической монокультуры" как командно-административные методы управления, коррупция, недостаточная правовая защищенность, а также на "вызывающее беспокойство демографическое развитие", он сделал вывод: "Иностранцы сильно переоценивают экономический потенциал России".

Но постепенно они начнут это понимать, что в среденесрочной перспективе отрицательно скажется на экономических связях с Россией, убежден главный экономист Deutsche Bank, который, как напоминает газета Die Welt, крайне редко высказывается публично и предпочитает напрямую работать с крупными клиентами банка.

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«Газпром» признал, что из-за санкций может потерять доверие инвесторов

В «Газпроме» признали, что из-за санкций Запада компания не сможет привлекать займы на международных рынках.

Об этом говорится в отчете руководства «Газпрома», текстом которого располагает УНИАН.

«Возникновение новых очагов напряженности или эскалация уже существующего конфликта в отношениях между Россией и другими странами, включая эскалацию кризиса в Украине, а также введение международных санкций в ответ на обострение конфликта могут негативно повлиять на экономику региона, включая российскую экономику. В свою очередь, это может привести к потере доверия международных инвесторов к экономике региона и к инвестициям в Россию в целом. Результатом отсутствия доверия может стать снижение ликвидности, нестабильность торговой деятельности и существенное снижение цен на котируемые ценные бумаги компаний, ведущих деятельность в России, включая АДР ОАО «Газпром», а также невозможность для Группы "Газпром" привлекать заемный или акционерный капитал на международных рынках капитала», - говорится в документе.

Подчеркивается, что ухудшение отношений России с другими странами может негативно повлиять на российскую экономику и экономику близлежащих регионов, а также вызвать перебои в поставках газа в Европу.

Отмечается, что в последние несколько лет Россия была вовлечена в конфликты с участием других стран-членов СНГ. В ряде случаев это привело к ухудшению отношений России с другими членами международного сообщества, включая Соединенные Штаты Америки и различные страны Европы. Во многих из этих стран зарегистрированы финансовые организации и компании, имеющие крупные инвестиции в России.

«Конфликты и ухудшение отношений России с соседними странами могут оказать негативное влияние на инвестиционные стратегии и инвестиционные решения таких организаций и компаний», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.

17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД Украины, США, ЕС и РФ для поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, захватившие правительственные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия. Однако Россия не выполняет эти договоренности.

24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в пограничных с Украиной районах.

По информации представителя Украины в Совете безопасности ООН Юрия Сергеева, во время военных учений на границе с Украиной Россия сосредоточила артиллерию, установки "Град" и около 200 танков.

24 апреля президент США Барак Обама обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине и прибавил, что США могут "ввести дополнительные санкции против России", если она продолжит "пренебрегать договоренностями". По его словам, США намерены продолжать добиваться дипломатического урегулирования кризиса в Украине.

28 апреля США ввели санкции против 7 граждан РФ и 17 компаний.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джей Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. «С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса», - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины.

Государственный секретарь США Джон Керри подтвердил, что власти США находятся лишь в шаге от введения санкций в отношении целых секторов российской экономики, в том числе энергетического, финансового и оборонного.

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Керри: США готовы ввести санкции против целых секторов экономики России

Государственный секретарь США Джон Керри подтвердил, что власти США находятся лишь в шаге от введения санкций в отношении целых секторов российской экономики, в том числе энергетического, финансового и оборонного. Об этом госсекретарь США заявил в ходе интервью после того, как администрация президента США Барака Обамы объявила о введении новых санкций в отношении России, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы очень близки к этому. Если они (Россия, - ред.) продолжат идти тем же путем, именно к этому решению мы и придем", - заявил Керри, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения санкций в отношении целых секторов экономики России, передает РБК-Украина.

Напомним, накануне власти США наложили санкции на семь российских должностных лиц и 17 компаний, связанных с высшим политическим руководством РФ. Отдел по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина внес в санкционный список новые имена: полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева, генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, вице-премьера Дмитрия Козака, директора Федеральной службы охраны Евгения Мурова, председателя комитета по международным делам Госдумы Алексея Пушкова, президента "Роснефти" Игоря Сечина, заместителя главы администрации президента РФ Вячеслава Володина.

Добавленные в санкционный список юрлица - это многочисленные компании, подконтрольные бизнесмену Геннадию Тимченко, - ООО "Акваника" (производитель минеральной воды), "Авиа Групп" и "Авиа Групп Норд", "Сахатранс", пять компаний группы "Стройтрансгаз", железнодорожный оператор "Трансойл" и холдинг Volga Group; компании, подконтрольные братьям Ротенбергам, - СМП банк и Инвесткапиталбанк, "Стройгазмонтаж", а также дочерние структуры банка "Россия" - Собинбанк, лизинговая компания "Зест" и инвестиционная компания "Аброс".

По словам пресс-секретаря Белого дома Джей Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. «С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса», - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины.

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«Газпром» уже недоволен Молдовой и Беларусью

Российский газовый монополист компания "Газпром" заявляет о существовании рисков транзита российского газа в Европу через Украину, Молдову и Беларусь.

Об этом говорится в отчете руководства «Газпрома», текстом которого располагает УНИАН.

«В настоящее время существенная часть поставок группой "Газпром" природного газа потребителям Европы зависит от трубопроводной системы, проходящей по территории Украины, Беларуси и Молдовы. Может сложиться ситуация, когда «Газпром» не сможет предотвратить потенциальный сбой в транзите газа группы через территорию этих стран», - говорится в документе.

Отмечается, что были случаи, когда поставки газа, предназначавшиеся для европейских потребителей, были перенаправлены из-за разногласий со странами, через территорию которых проходит транзит газа. Любой сбой в транзите через территорию Украины, Беларуси и Молдовы, включая потенциальный отбор газа, поставляемого в Европу, может привести к тому, что «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа европейским потребителям.

"Продолжающийся политический и экономический кризис в Украине усиливает опасения в отношении того, что украинский контрагент ОАО «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по транзиту газа и прибегнет к отбору газа, предназначенного для потребителей Европы, что может негативно повлиять на результаты деятельности и наше финансовое положение", - говорится в отчете компании.

Отмечается, что для снижения зависимости от транзитных стран «Газпром» постепенно осуществляет переход на общепринятые в мировом газовом бизнесе принципы и механизмы рыночного ценообразования на импортируемый странами газ и на оказываемые ими услуги по его транзиту; реализует газотранспортные проекты, нацеленные на диверсификацию экспортных маршрутов (введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Северный поток» и продолжаются работы по проекту «Южный поток»), расширяет возможности по использованию ПХГ за рубежом, а также развивает торговлю СПГ.

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Доллар на межбанке снизился до 11,60 грн

Во вторник, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,8500, к 12:00 цены понизились до 11,5000/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,4000/11,6000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0230/16,4420, к 12:00 цены ушли вниз до 15,9450/16,3670. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,7690/16,0515.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3235/0,3319, к 12:00 цены снизились до 0,3221/0,3305. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,3180/0,3250.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,5505 (-0.3790).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3850/1,3875.

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Аграрный фонд начнет интервенции на рынке сахара для снижения цен

В мае Аграрный фонд начнет интервенции на рынке сахара. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Сегодня розничная цена за 1кг сахара составляет 11-13 грн. Аграрный фонд предлагает 8,7-8,9 грн, то есть по 9 грн на выходе. Это тот сахар, который мы можем продавать частями, влияя на ценовую ситуацию на рынке сахара в течение мая, июня, июля. В настоящий момент запасы сахара в Аграрном фонде для проведения таких интервенций достаточны»,и- отметил глава Минагропрода.

По словам Швайки, в ближайшее время на заседании Кабинета министров будет обсужден вопрос о проведении интервенций на рынке сахара.

Также он заявил, что со стороны правительства будет сделано «все, чтобы балансировать цены на рынке овощей. Министр отметил, что на подорожание овощей в Украине, кроме сезонного фактора, повлияли рост курса доллара и «возможное неадекватное поведение собственников торговый сетей». Также Швайка сообщил, что «есть отдельный вопрос по закону о внутренней торговле» и влияние на политическую стабильность в Украине со стороны Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН,18 апреля Швайка заявил, что Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает провести дополнительные продажи сахара из запасов Аграрного фонда по сниженной цене для стабилизации цены на него.

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Кабмин готовит для Крыма специальный налоговый режим

Правительство Украины рассматривает возможность введения специальных условий налогообложения в Крыму с целью создания благоприятных условий для развития региона, сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Анатолий Максюта на брифинге в Кабинете министров.

Максюта напомнил об уже принятом законе о временно оккупированных территориях и решении осуществлять все расходы из бюджета Крыма в пределах поступлений.

«Разумеется, возник вопрос по уплате налогов плательщиками со специальным статусом. Сейчас правительство принимает решение, я не хочу анонсировать, но такое решение предвидится относительно специальных условий налогообложения деятельности в Крыму, чтобы территория могла развиваться, а плательщики могли платить налоги», - сказал Максюта и уточнил, что речь идет о создании приемлемых условий для развития региона.

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Кабмин сократит перечень товаров, подлежащих лицензированию

Кабинет министров Украины планирует сократить перечень товаров, операции по экспорту и импорту которых подлежат лицензированию.

Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

“Принятие постановления позволит упростить и ускорить процедуру осуществления внешнеэкономических операций отдельных видов продукции, что будет способствовать увеличению объемов экспорта продукции с таможенной территории Украины”, - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления предусматривает, в частности, отмену режима лицензирования экспорта и импорта отдельных печатных красок с защитными свойствами, экспорта некоторых товаров с содержанием легированных черных металлов, цветных металлов и их сплавов.

По мнению авторов проекта, принятие данного постановления станет очередным шагом в комплексе правительственных инициатив по общей дерегуляции экономики, облегчению ведения бизнеса и устранению избыточного государственного регулирования.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Министерство экономического развития и торговли Украины подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов относительно дерегуляции экономики.

Ранее министр экономразвития Павел Шеремета заявил, что одной их ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса. Для этого Минэкономразвития намерено в ближайшие несколько месяцев предпринять активные шаги по дерегуляции экономики, максимально используя опыт ведущих стран рейтинга Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия и др.

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Дефицит платежного баланса Украины в марте составил $203 млн

Сводный платежный баланс Украины в январе-марте 2014 года сведен с дефицитом в 4,276 млрд долл. США против профицита в 1,821 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в марте 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 203 млн долл. и, таким образом, значительно сократился по сравнению с первыми месяцами 2014 года (2,138 млрд долл. в феврале и 1,935 млрд долл. – в январе), что было обусловлено восстановлением притока средств по финансовому счету.

Дефицит текущего счета в январе-марте составил 602 млн грн, что в пять раз меньше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года, в том числе в марте дефицит составил 238 млн долл. Нацбанк объясняет низкий уровень дефицита третий месяц подряд резким сокращением импорта вследствие снижения экономической активности и девальвации национальной валюты.

Импорт товаров снизился на 23% в годовом выражении, до 5,5 млрд долл., в том числе энергетический импорт - на 27,5% из-за снижения импорта природного газа и нефти, неэнергетический - на 21,6% из-за снижения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Поставки продукции машиностроения сократились на 41,1%, продовольственных товаров - на 17,8%, промышленных изделий - на 30,8%.

Экспорт товаров за данный период остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года (снизился на 0,6% - до 5,2 млрд долл., что обусловлено падением экспорта металлургической продукции на 12,8% и продукции машиностроения на 10,2% преимущественно за счет сокращения поставок на рынки Российской Федерации, что компенсировалось ростом экспорта по другим товарным группам, в том числе продовольственных товаров - на 15,3% благодаря увеличению экспорта зерновых, и минеральных продуктов - на 16,2% в результате роста поставок руды и шлаков, а также изделий химической промышленности).

Нацбанк подчеркивает, что в отличие от первых двух месяцев, в марте финансовый счет был сведен с профицитом в 35 млн долл., что обусловлено прежде всего ростом заимствований частным сектором. В то же время по итогам января-марта финансовый счет остается дефицитным, и дефицит составил 3,674 млрд долл., в то время как за аналогичный период пришлого года был профицит в 4,955 млрд долл.

Также сообщается, что чистый отток прямых иностранных инвестиций в первом квартале составил 543 млн долл., в том числе в марте - 359 млн долл., в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован приток инвестиций в объеме 821 млн долл. и 346 млн долл. соответственно.

В марте было проведено очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 193 млн долл., при этом в результате постепенного перехода к гибкому курсообразованию резервные активы сократились лишь на 0,4 млрд долл. по сравнению с 2,5 млрд долл. в феврале, и по состоянию на 1 апреля объем резервов составил 15,1 млрд долл., что соответствует уровню финансирования импорта будущего периода в течение двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-феврале 2014 года сведен с дефицитом в 4,1 млрд долл. США против профицита в 1,7 млрд долл. США годом ранее, в том числе в феврале дефицит составил 2,2 млрд долл.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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США выделят Украине $2,5 млн на возвращение похищенных активов

Соединенные Штаты Америки поддерживают активизацию борьбы с коррупцией в Украине. С этой целью будет выделено 2,5 млн долл. на техническую помощь для возвращения активов, похищенных бывшими высокопоставленными должностными лицами-коррупционерами.

Об этом заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер во время встречи с исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Олегом Махницким и министром юстиции Павлом Петренко на Украинском Форуме по вопросам возвращения активов в Лондоне, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, в ходе встречи речь шла о том, что Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время создаст специальное следственное подразделение для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, одновременно с этим Министерство юстиции Украины создаст отдельный департамент для возвращения похищенных средств.

По словам Махницкого, реорганизация в ведомстве коснется всех следственных подразделений. Целью этого является не только борьба с коррупционными явлениями прошлого, но также и предотвращение подобных уголовных правонарушений в будущем.

Холдер также пригласил Махницкого и Петренко посетить Вашингтон с рабочим визитом для активизации сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

Как отметили в пресс-службе, в работе Украинского форума по вопросам возвращения активов принимают участие представители 35 юрисдикций мира, которые готовы сотрудничать с Украиной в решении вопроса о возвращении похищенных средств. Россия официально участия в форуме не принимает.