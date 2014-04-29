Анонс на 30 мая

* Круглый стол, во время которого представители власти, фармацевтического бизнеса и пациентских организаций договорятся между собой, как не допустить критического дефицита лекарств для программ лечения в Украине, которые финансируются за средства государственного бюджета. Участники: министр здравоохранения Олег Мусий, представители и руководители около 50 международных и отечественных фармацевтических компаний, представители пациентских организаций. Представители власти и пациенты обратятся к фармацевтическому бизнесу с призывом выйти в этом году на тендеры с гуманитарными ценами или оказать гуманитарную помощь Украине в виде бесплатных лекарств. Организаторы: БФ «Пациенты Украины (ЮКАБ)» и Министерство здравоохранения Украины.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Газовая война: аргументы Украины в Стокгольме". Участники: Владимир Василенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества, Станислав Батрин, директор юридической компании Lions Litigate, Даниил Курдильчук, президент Украинской иностранной юридической коллегии "Укринюрколлегия". Разговор будет посвящен инициативе Украины начать судебное разбирательство газового спора с Россией в Стокгольмском арбитраже. Будет предоставлена аргументация по отстаиванию Украины цены на газ в размере 268 долларов США и перспективы изменения контракта на поставку газа от 2009 года. Участники приведут примеры успешного отстаивания интересов компаниями стран ЕС и спрогнозируют перспективы спора между Украиной и Россией (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: «Как избавиться от российского газа». Вопросы: Перспективы реверсной поставки газа в Украину из Словакии и других стран ЕС. Украинская добыча, в том числе сланцевого газа. Энергоэффективность и уменьшение использования газа. Газозамещение. Перспективы украинского биотоплива. Участники: Александр Харченко, ген.директор Центра исследований энергетики (EIRCenter.com); Геннадий Зубко , первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ и региональной политики; Вадим Улида, зам.министра энергетики и угольной промышленности Украины (приглашен); Елена Малежик, начальник Управления коммунальной теплоэнергетики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и др. Модератор: Дмитрий Васильев, замгендиректора Центра исследований энергетики (EIRCenter.com) по внешним связям.

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