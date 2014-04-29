"Киевгорстрой" работает в штатном режиме, все обязательства перед населением будут выполнены - Кушнир

Кушнир отметил , что несмотря на всевозможные препятствия компания работает в штатном режиме.

"Я не допущу , чтобы скорые на руку дельцы превратили "Киевгорстрой" в новую "Элита- Центр". Мы два года восстанавливали все , что успела была вывести из активов компании "молодая команда Черновецкого". И теперь , когда удалось вернуть почти все предприятия , когда холдинг наконец заработал на полную мощность, находятся "великие строители", которые знают лучше профессионалов, как строить. Не выйдет!

Митинг состоялся и мы благодарим всех , кто нашел время и силы прийти на него и высказать свое мнение за беспристрастную и аполитичную работу компании. Это должно стать показательным примером для любой власти, и она должна понимать , что в случае вмешательства в работу Холдинга , ее сотрудники будут отстаивать свои права. Я хочу подчеркнуть , что самое главное для нас это то , что мы строим для людей , первым нашим приоритетом в любое время являются киевляне. Ответственно заявляю , что мы не подведем и выполним все наши обязательства качест венно и в срок. Люди , которые вкладывают в наше строительство прекрасно знают , что " Киевгорстрой" - это надежность, качество, долговечность. И, в первую очередь , забота об инвесторах , которых мы уважаем и ценим . Я искренне благодарен им за поддержку и понимание , еще раз подчеркиваю - мы не подведем!" , - сказал И.Кушнир .