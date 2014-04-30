ТОП-10 (30 апреля)

Спад ВВП Украины в первом квартале составил 1,1%

Газ для промпотребителей и госучреждений с мая подорожает еще на 17,5%

Реализация промпродукции в Украине за квартал снизилась на 1%

Украина согласилась на переговоры по газу с Россией и ЕС в Варшаве

Экономика России уже находится в рецессии – МВФ

Фирташа могут посадить на 50 лет и конфисковать все его активы - СМИ

Украина имеет большие шансы отстоять в суде низкие цены на газ - юристы

Дефицит бюджета Украины снизился на 8,6%

Евросоюз готов оказать финансовую помощь Украине после соглашения с МВФ - Ромпей

НБУ продлил до июня ограничение на снятие валютных вкладов

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Спад ВВП Украины в первом квартале составил 1,1%

Спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%, сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте, ссылаясь на свои оперативные данные.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим - IV кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 2%.

Напомним, что согласно заявлению первого замминистра экономического развития и торговли Анатолия Максюты 29 апреля, министерство оценило падение ВВП Украины по итогам первого квартала текущего года в 1%, и эти оценки лучше ожиданий относительно состояния экономики в первом квартале.

Такую же оценку ВВП в конце апреля обнародовал советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий. По его словам, ВВП Украины в первом квартале сократился на 1% и экономика страны вошла в техническую рецессию. Он также отметил, что существует перспектива перехода к полной рецессии во втором квартале текущего года, которая может завершиться в третьем квартале, а в четвертом возможен начальный рост экономики.

Справка УНИАН. Согласно уточненным данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

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Газ для промпотребителей и госучреждений с мая подорожает еще на 17,5%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение повысить с 1 мая 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей, а также для государственных учреждений на 17,5% - до 4 724 грн за тыс. кубометров с 4 020 грн за тысячу кубометров.

Соответствующее решение комиссия приняла 30 апреля на открытом заседании.

Как объяснили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, повышение тарифов связано с колебаниями курса гривни к доллару.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в марте текущего года, в связи с повышением цены на импортируемый из России газ более чем на треть, приняла решение повысить с 1 апреля 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 64%, до 4 020 грн за тысячу кубометров.

Также НКРЭ приняла решение с 1 мая 2014 года повысить минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

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Реализация промпродукции в Украине за квартал снизилась на 1%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-марте 2014 года составил 273,213 млрд грн, что на 2,77 млрд грн, или на 1%, меньше показателя за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 62,4% всего объема реализации, составил 169,180 млрд грн, что на 1,6%, или на 2,789 млрд грн, меньше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (23,4% общего объема) составил 63,631 млрд грн, что на 4,8%, или на 3,2 млрд грн, меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,6%) объем реализации составил 36,852 млрд грн, что на 9,4%, или на 3,175 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 49,825 млрд грн, Донецкую область – 45,769 млрд грн, Киев – 18,882 млрд грн и Запорожскую область – 18,578 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-феврале 2014 года составил 170,306 млрд грн, что на 6,023 млрд грн, или на 3,4%, меньше объема за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 6,787 млрд грн, или на 0,62%, больше объема 2012 года.

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Украина согласилась на переговоры по газу с Россией и ЕС в Варшаве

Украина подтвердила свое участие в трехсторонних переговорах с Российской Федерацией и Европейским Союзом на тему газовых поставок, которые пройдут в ближайшую пятницу, 2 мая, в Варшаве.

Об этом УНИАН сегодня сообщила пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

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"Да, господин Продан (министр энергетики и угольной промышленности Украины - УНИАН) подтвердил, что он примет участие во встрече", - отметила она.

Пресс-секретарь назвала главной целью встречи обсуждение письма президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу президенту Российской Федерации Владимиру Путину на тему газовых поставок в ЕС и Украину.

Во встрече примут участие Эттингер и министр энергетики России Александр Новак.

Как сообщал УНИАН, в отправленном в апреле письме 18 странам Европейского союза Путин предупредил о возможных проблемах с поставками газа из-за газовой задолженности Украины, через территорию которой поставляется около половины российского газа в 28 государств ЕС.

Он также заявил, что Россия из-за долгов, размер которых она оценивает в 2,2 млрд долл., может перевести Украину на предоплату в поставках газа и предложил ЕС обсудить эти моменты.

Баррозу в своем письме-ответе Путину согласился на переговоры, но выступил против перевода Украины на предоплату и высказался за прозрачные и рыночные условия газовых поставок.

С апреля текущего года Россия отменила все предоставленные скидки на газ для Украины, в результате чего его цена выросла до рекордных 485 долларов за тысячу кубометров, что в 1,8 раза больше, чем в 1 квартале текущего года.

По данным СМИ, дороже, чем для Украины, российский газ стоит только для Франции покупающей его по 550 долл. при средней цене для всех стран ЕС в 370 долл.

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Экономика России уже находится в рецессии – МВФ

Экономика России уже находится в рецессии, снижение темпов роста происходит два квартала подряд.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава миссии МВФ в России, советник Европейского управления МВФ Антонио Спилимберго.

«Если мы придерживаемся определения рецессии как отрицательного роста в течение двух кварталов подряд, то сейчас Россия с этой точки зрения испытывает рецессию», - сказал Спилимберго.

Он констатирует, что замедление роста экономики РФ, которое происходит из-за существовавших ранее структурных проблем, усугубляется геополитической неопределенностью, возникшей в результате конфликта в Украине.

При этом он отметил, что МВФ прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году на уровне 100 млрд долл., причем большая часть нынешнего оттока капитала связана с конвертацией рубля в другие валюты.

По его словам, опасения усиления санкций могут быть гораздо более чувствительными для экономики России, чем сами санкции.

«Мы заметили, что опасения санкций могут быть гораздо более чувствительными, чем сами санкции. Опасения того, что эти санкции могут быть усилены», - сказал Спилимберго.

При этом он отметил, что с экономической точки зрения довольно сложно посчитать убытки от конкретных видов санкций. «Но это ощущение неопределенности, особенно среди инвесторов, оказывает существенное влияние», - сказал он.

Спилимберго сообщил, что МВФ понизил прогноз по росту российской экономики на 2014 и 2015 годы до 0,2% и 1% соответственно.

«Мы уточнили прогноз по экономическому росту России. Мы ожидаем рост на уровне 0,2% в этом году», - сказал он, уточнив, что на 2015 год МВФ прогнозирует 1% роста ВВП России.

В апреле текущего года прогноз МВФ по росту российской экономики составлял 1,3% на 2014 год и 2,3% - на 2015 год.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года ЕС и США ввели первый этап санкций в отношении России.

Однако, РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников. 17 апреля в Женеве состоялась встреча глав МИД Украины-ЕС-США-РФ, на которой было согласовано соглашение о выходе из кризисной ситуации, спровоцированной РФ на юго-востоке Украины. Однако, РФ не выполняет соглашение.

28 апреля Европейский Союз расширил санкционный список россиян еще на 15 человек, среди них - вице-премьер Дмитрий Козак, начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и начальник ГРУ Игорь Сергун. Они подпадают под вторую стадию санкций ЕС - заморозку активов и запрет на выдачу виз в связи с событиями на Украине. Теперь в санкционном списке ЕС - 48 человек.

Кроме того, 28 апреля США ввели санкции против семи граждан РФ и 17 компаний. По словам пресс-секретаря Белого дома Джей Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. «С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса», - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины. В список, в частности, вошли: Олег Белавенцев, Сергей Чемезов, Дмитрий Козак, Евгений Муров, Алексей Пушков, Игорь Сечин, Вячеслав Володин, ООО "Акваника", ООО "Авиа групп", ООО "Авиа групп Норд", ЗАО "Зест", Инвесткапиталбанк, Собинбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-М, ИК "Аброс", "Трансойл", Volga Group.

Также санкции против России расширили Канада и Япония.

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Фирташа могут посадить на 50 лет и конфисковать все его активы - СМИ

Решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США ожидается в мае. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В мае суд рассмотрит вопрос экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщили Deutsche Welle в Земельном суде Вены. Все необходимые документы от Федерального бюро расследования США, по словам пресс-секретаря суда, уже поступили. Украинский олигарх ожидает рассмотрения дела не в следственном изоляторе, а в своей венской резиденции, уплатив залог в рекордные для австрийского правосудия 125 миллионов евро. Фирташ подключил к своей защите именитых юристов. Его адвокатом в суде будет выступать бывший министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер.

Уголовное дело против Дмитрия Фирташа расследовали следователи ФБР в течение нескольких лет. Речь идет о подозрении в создании преступной группировки и подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии, а также представителей центральной власти страны. Согласно материалам следствия, для получения разрешений на добычу сырья, необходимого для производства титановых сплавов, Фирташем через посредников были переданы взятки на сумму по меньшей мере в 18,5 миллиона долларов. Следователи не исключают, что сумма могла быть и большей, учитывая ожидаемый ежегодный доход от добычи в Индии в около полумиллиарда долларов в год.

Собранные американскими следователями материалы могут стать основанием для открытия целого ряда уголовных дел. ФБР имеет информацию о всех подконтрольных Дмитрию Фирташу компаниях, в частности не являющихся публичными и оформленных в офшорах на подставных лиц. В целом с Фирташем связывают полторы сотни - преимущественно оффшорных - компаний. 89 из них зарегистрированы на Кипре, остальные - в Австрии, в Германии, Швейцарии, Венгрии, на Британских Виргинских островах, в Великобритании, Нидерландах и на Сейшельских островах. Установлено также, что Фирташ имеет в целом 41 банковский счет в этих странах.

Самый неожиданный для украинского олигарха поворот заключается в том, что все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость в Украине и во всем мире ФБР требует конфисковать в пользу Соединенных Штатов. При этом в ФБР ссылаются на законодательство США, которое дает возможность конфисковывать активы компаний, уличенных в коррупционных правонарушениях и отмывании денег.

Если дело Фирташа будет доведено до конца, это станет доселе невиданным антикоррупционным прецедентом, который заставит задуматься многих олигархов всего мира. Сегодня мультимиллиардер, который еще несколько месяцев назад был одним из "хозяев жизни" в Украине, находится в ожидании суда. Счета Фирташа заморожены по требованию США. Ему грозит заключение на несколько десятков лет за создание преступной группировки и отмывание средств. Максимальный совокупный срок заключения за преступлениями, инкриминированными олигарху, составляет 50 лет, отмечает Минюст США.

Зато Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения в коррупции. "Мой арест в Вене не имеет под собой серьезного юридического обоснования и я глубоко убежден, что за ним стоят сугубо политические мотивы", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой бизнесмена.

Политический контекст, в котором произошел арест Фирташа, лишь добавляет делу резонанса, отмечают обозреватели в США. Имея полную информацию о подконтрольных Дмитрию Фирташу банковских счетах и фирмах, ФБР может после экстрадиции открыть против олигарха с сомнительной репутацией еще ряд уголовных дел. Учитывая политическое противостояние между Вашингтоном и Москвой из-за аннексии Россией Крыма, в Соединенных Штатах предполагают, что украинский "газовый олигарх" интересен ФБР прежде всего не как подсудимый, а как потенциальный свидетель в деле против окружения российского президента Владимира Путина.

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Украина имеет большие шансы отстоять в суде низкие цены на газ - юристы

Украина имеет большие шансы отстоять низкие цены на российский газ в Стокгольмском арбитражном суде, куда правительство намерено подать иск, если до конца мая Россия не согласится пересмотреть цену на газ и другие невыгодные для Украины условия газового договора.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин.

«Мы можем воспользоваться и выиграть этот спор на выгодных для нас условиях», - сказал Батрин, отметив, что решение может быть принято в течение 2-3 лет.

По его словам, Украина в суде может пересмотреть ряд невыгодных для страны условий газового контракта с Россией. Это касается не только снижения цены газа, но и отмены положений о недоборе газа, запрета на его реэкспорт, а также применения штрафных санкций.

С ним согласился присутствующий на пресс-конференции президент Украинской иностранной юридической коллегии "Укринюрколлегия" Даниил Курдельчук.

«По условиям контракта можно пересмотреть цену, если она не отвечает обстоятельствам, сложившимся на энергетическом рынке. Именно таким путем пошли европейцы», - сказал юрист.

По его словам, некоторые европейские страны получили скидки и преференции в судебном порядке или же путем переговоров, когда Россия поняла, что нельзя доводить ситуацию до арбитражного суда.

В то же время, Батрин подчеркнул, что, предоставив Украине цену на газ в 1-м квартале на уровне 268 долл./тыс. куб. м, Россия признала ее рыночной, а та цена, которую она предлагает сейчас в 480 долл./тыс. куб. м, является политической с целью оказания экономического давления на Украину.

«Здесь (в суде - УНИАН) есть большие перспективы для защиты интересов Украины, поскольку будет определено, какая цена является рыночной», - сказал Батрин.

«Сто процентов, если даже Россия будет предлагать газ по 400 долларов, нужно идти в арбитраж и отстаивать позицию по 268 долл., а уже потом торговаться», - добавил юрист.

Он отметил, что на принятие решения суда будет влиять также то, что контрольный пакет акций «Газпрома» принадлежит России, которая аннексировала Крым и продолжает организовывать беспорядки на востоке Украины.

«Когда дело принимается к производству, то поведение сторон влияет на мнение арбитров. И я не уверен, как та сторона, которая является нашим оппонентом, будет себя вести, так как она будет демонстрировать ту линию, которая будет осуждена судом», - добавил Курдельчук.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долл. за тысячу кубометров.

9 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что Украина прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища, так как украинскую сторону не удовлетворяет тот уровень цены на газ, который был установлен "Газпромом" с 1 апреля, и Украина будет вести переговоры с российской стороной о возврате старой цены, которая действовала в первом квартале 2014 года.

11 апреля Продан сообщил, что Украина готовится к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией «Газпром», которая поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.

При этом к подготовке подачи иска привлекаются юристы, имеющие опыт судебных разбирательств с «Газпромом».

В конце апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что 28 апреля российскому монополисту компании «Газпром» была направлена предарбитражная нота. Согласно условиям контракта, в течение 30 дней «Газпром» должен дать четкий ответ по цене на газ и другим вопросам. Если ответа не будет, то Украина начнет судебное рассмотрение спора.

По словам Яценюка, если «Газпром» даст положительный ответ на продолжение переговоров и установление цены на газ не выше 268 долл./тыс. куб. м., то Украина незамедлительно погасит долг в размере 2,2 млрд долл., который был сформирован предыдущим правительством.

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Дефицит бюджета Украины снизился на 8,6%

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-марта 2014 года составил 4,133 млрд грн, что на 8,6%, или на 360 млн грн меньше дефицита по итогам января-марта 2013 года в размере 4,523 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-март 2014 года составил 457,5 млн грн против дефицита за январь-март 2013 года в 5,683 млрд грн. В то же время дефицит общего фонда госбюджета по итогам января-марта 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 37,9% - до 4,375 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 88,798 млрд грн, что на 5,009 млрд грн, или 6%, больше показателя января-марта 2013 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-март 2014 года составила 112,196 млрд грн, что на 5,3 млрд грн, или 4,9%, больше показателя января-марта 2013 года. Фактические поступления в общий фонд государственного бюджета за указанный период против показателя 2013 года выросли на 6,493 млрд грн, или на 9,03%, - до 78,376 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за январь-март 2014 года составили 92,852 млрд грн, что на 5,7%, или на 4,995 млрд грн, больше показателя за январь-март прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-март 2014 года составила 111,671 млрд грн, что на 0,4%, или на 432 млн грн, меньше показателя за январь-февраль 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в размере 2,334 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль 2014 года составил 2,408 млрд грн, что на 1,12 млрд грн, или в 1,9 раза, больше дефицита за январь-февраль 2013 года в 1,283 млрд грн. В то же время дефицит общего фонда госбюджета по итогам января-февраля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 11,1% - до 5,449 млрд грн.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн до 372,9 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн до 437,8 млрд грн, при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

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Евросоюз готов оказать финансовую помощь Украине после соглашения с МВФ - Ромпей

Глава Европейского совета Герман ван Ромпей заявил, что Европейский Союз готов предоставить экономическую помощь Украине после получения одобренияМеждународного валютного фонда (МВФ).

«Безусловно, нам необходимо полномасштабное соглашение с МВФ, но ЕС уже готов к оказанию макроэкономической помощи в рамках пакета (помощи Украине). Мы готовы поддержать Украину», - заявил глава Европейского совета во время визита в Прагу, передает РИА Новости.

Совет директоров МВФ сегодня, 30 апреля, рассмотрит пакет помощи Украине в рамках новой программы сотрудничества. Предварительная договоренность о кредитах на сумму 14-18 млрд долл. была достигнута в конце марта. Министр финансов Украины Александр Шлапак 25 апреля заявил, что Украина рассчитывает получить 16,8 млрд долл.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сегодня также заявил, что ЕС готов оказать финансовую помощь Украине. Решение будет принято в ходе министерской встречи Совета Европы 4 мая.

Вице-президент Еврокомиссии Сиим Каллас от имени Евросоюза подписал в понедельник меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро. Эта поддержка является частью пакета помощи Украине, заявленного Еврокомиссией 5 марта на общую сумму 11 млрд евро.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия планирует передать порядка 1 млрд евро Национальному банку Украины в виде кредитов сроком до 15 лет. Эти средства должны поддержать платежный баланс страны. Еврокомиссия от имени ЕС должна получить возможность занять необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и ссудить их Украине.

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НБУ продлил до июня ограничение на снятие валютных вкладов

Национальный банк Украины (НБУ) продлил до июня ограничение на снятие наличной валюты с банковских счетов в пределах 15 тыс. грн в сутки на одного клиента.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление регулятора от 29 апреля №245.

В то же время, согласно постановлению, отменяются ограничения по сроку проведения операций по покупке банками иностранной валюты по поручению юридических лиц, физических лиц - предпринимателей, иностранных представительств. Постановление также восстанавливает на 1 месяц действие временной нормы, предусматривающей установление нулевой ставки резервирования средств по договорам о привлечении банками средств в иностранной валюте от нерезидентов на срок до 183 календарных дней и отменяет ограничения на объемы получения наличных средств со счетов клиентов банков в иностранной валюте по операциям по обеспечению расходов работников за границей.

Согласно постановлению, на месяц продлевается разрешение резидентам осуществлять погашение кредитов в иностранной валюте не ранее срока, предусмотренного договором.

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Помимо этого, нормативный акт продлевает установление максимальной суммы продажи наличной иностранной валюты одному физическому лицу на уровне 15 000 гривень в эквиваленте в течение одного операционного дня в пределах одного банковского учреждения и установление разрешения на осуществление покупки наличной иностранной валюты у физических лиц в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 тыс. грн, без предъявления документов, удостоверяющих личность.

Продлевается также запрет на осуществление операций по купле-продаже инвалюты на межбанковском валютном рынке без поставки валют.

Кроме того, регулятор продлил ограничение по максимальной сумме осуществления переводов в инвалюте по поручению физлиц по текущим неторговым операциям на уровне 15 тыс. грн в месяц в эквиваленте (без подтверждающих документов с текущего счета в инвалюте или без его открытия) и 150 тыс. грн в месяц в эквиваленте (по текущему счету в инвалюте на основании подтверждающих документов).

"Постановление №245 вступает в силу с 1 мая 2014 года и действует до 1 июня 2014 года. Предусмотренный им пакет временных стабилизационных мероприятий будет способствовать закреплению положительных тенденций в развитии денежно-кредитного рынка, которые сформировались в апреле, и нивелированию негативного влияния факторов, связанных с текущими экономическими и политическими вызовами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

УНИАН