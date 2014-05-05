ТОП-10 (5 мая)

Украина сократила импорт российского газа

Доходы госбюджета Украины выросли на 14,3 млрд гривень

Кабмин временно закрыл 27 пунктов пропуска на границе с Крымом

Украина в этом году сможет получить от МВФ $7,4 млрд

МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

Доллар на закрытии межбанка вырос до 11,85 грн

Украина готова выпустить НДС-облигации на 16,7 млрд гривень - МВФ

"Укрзализныця" пускает поезда в обход Славянска и Краматорска

Более $1 млрд от МВФ пойдет в резервы Нацбанка

Продажи новых автомобилей в Украине продолжают падать

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Украина сократила импорт российского газа

Украина за январь-март 2014 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13,8% - до 6,1 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в марте 2014 года, последнем месяце, когда Украина покупала российский газ по самой низкой за последние 4 года цене в 268 долл. за тыс. кубометров, импорт газа сократился по сравнению с мартом 2013 года на 15,3% - до 1,972 млрд куб. м.

Украина в январе-марте 2014 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 11,2% - до 18,404 млрд кубометров.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, потребление газа в марте 2014 года сократилось по сравнению с мартом 2013 года на 29,6% - до 4,777 млрд кубометров.

Добыча газа в Украине, без учета «Черноморнефтегаза», за три месяца 2014 года составила 4,882 млрд куб. м, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Как известно, после смены украинской власти в феврале текущего года, Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц, и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

С недавнего времени, после обострения отношений Украины и России, переговорный процесс переместился на международный уровень, с европейским посредником. Первая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС 2 мая в польской столице, Варшаве, не принесла никаких результатов.

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Доходы госбюджета Украины выросли на 14,3 млрд гривень

За январь-апрель 2014 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 120,4 млрд грн, что на 13,5%, или 14,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По оперативным данным Госказначейства, в январе-апреле 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 106,2 млрд грн, что на 14,8 млрд грн, или на 16,2%, превышает показатель января-апреля 2013 года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 14,2 млрд грн, что ниже прошлогоднего показателя на 500 млн грн, или на 3,4%.

Также сообщается, что в январе-апреле т.г. возмещено 13,1 млрд грн НДС, что на 5,4 млрд грн (на 29,2%) меньше соответствующего показателя за январь-апрель 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за январь-март 2014 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 88,7 млрд грн, что на 5,8%, или 4,9 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

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Кабмин временно закрыл 27 пунктов пропуска на границе с Крымом

Кабинет министров Украины временно закрыл 27 пунктов контроля и пунктов пропуска через государственную границу в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля 2014 г. № 424-р "О временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля" опубликовано на Правительственном портале.

"В связи с обострением ситуации в Автономной Республике Крым и вторжением на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессией со стороны Российской Федерации, блокированием работы пунктов пропуска через государственную границу (дальше - пункты пропуска) и пунктов контроля, которые расположены в Автономной Республике Крым, что приводит к невозможности осуществления дальнейшей деятельности в них и препятствует осуществлению предусмотренных законодательством Украины видов государственного контроля во время пересечения государственной границы, и в соответствии с Законом Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” временно закрыть пункты пропуска и пункты контроля по перечню согласно приложению", - объясняет правительство.

Среди закрытых пунктов пропуска, в частности: Севастопольский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, аэропорт Симферополя и другие.

Министерству иностранных дел необходимо сообщить дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине, а также дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Украины информацию о временном закрытии пунктов пропуска и пунктов контроля.

"Администрации Государственной пограничной службы после устранения обстоятельств, которые привели к временному закрытию пунктов пропуска и пунктов контроля... внести на рассмотрение Кабинета министров Украины предложение о возобновлении деятельности в таких пунктах пропуска и пунктах контроля", - сказано в распоряжении.

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Украина в этом году сможет получить от МВФ $7,4 млрд

Украина в 2014 году сможет получить от Международного валютного фонда 7,441 млрд долл. в рамках кредитной программы «стенд-бай», одобренной руководством Фонда 30 апреля и опубликованной на официальном сайте МВФ.

Согласно документу, МВФ уже одобрил предоставление Украине 2,058 млрд СПЗ, что эквивалентно 3,189 млрд долл. Также на текущий год предусмотрено предоставление трех траншей объемом 914,7 млн СПЗ или 1,417 млрд долл., ожидаемых в июле, сентябре и декабре. Таким образом, в течение 2014 года Украина сможет получить 7,441 млрд долл. кредитных средств.

На 2015 год программа предусматривает предоставление четырех траншей по 1,372 млрд СПЗ или 2,126 млрд долл. в марте, июне, сентябре и декабре. И таким образом, в 2015 году Украина сможет получить 8,504 млрд долл.

Получение последнего транша объемом 686 млн СПЗ или 1,063 млрд долл. запланировано на март 2016 года.

Общая сумма, согласно графику, составляет 10,976 млрд СПЗ, что эквивалентно 17,008 млрд долл. и составляет 800% квоты.

Как сообщал УНИАН, исполнительный совет МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак заявлял, что первый транш от МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.

Согласно программе реформ, обнародованной МВФ, правительство Украины планирует снизить дефицит госбюджета до 3% ВВП к 2016 году при урегулировании дефицита «Нафтогаза» до нулевого уровня к 2018 году. Правительство будет обеспечивать стабильность цен при сохранении режима гибкого обменного курса, для чего к середине 2015 года будет внедрена политика инфляционного таргетирования. Реформирование финансового сектора предполагают усиление надзора и проведение стресс-тестирования банков. Критическими элементами программы, по мнению Фонда, являются преобразования в сфере госзакупок, налогового администрирования, борьбы с отмыванием денег и с коррупцией.

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МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

Курс гривни к доллару на уровне 10,5-11,0 грн/долл. является экономически обоснованным, но возможно дальнейшее обесценивание гривни до уровня 12-13 грн/долл. при новых внешних потрясениях.

Об этом говорится в программе «стенд-бай» Международного валютного фонда для Украины, одобренной руководством Фонда 30 апреля и опубликованной на официальном сайте МВФ.

В документе подчеркивается, что стандартные количественные методы оценки на базе эффективной процентной ставки дают основание полагать, что гривня движется к своему фундаментально обоснованному курсу.

«Результаты анализа по трем подходам означают, что курс гривни на уровне 10,5-11,0 грн/долл. достаточно близкий к фундаментальному», - говорится в документе.

В то же время, фонд не исключает дальнейшего обесценивания гривни до уровня 12-13 грн/долл. при новых внешних потрясениях.

«Новые внешние потрясения, в том числе изменение цен на импортный газ или в торговых отношениях с Россией и ЕС могут изменить лежащий в основе дефицит текущего счета (платежного баланса - УНИАН) и передвинуть эту оценку до уровня 12-13 грн/долл.», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, первый транш МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.

Напомним, что в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., таким образом, с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. После этого гривня начала планомерно укрепляться, и сегодня, 5 мая, НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 11,40 грн/долл.

Эксперты ожидают дальнейшего укрепления гривни благодаря поддержке Международного валютного фонда и других международных организаций при продолжении активных мер Нацбанка против валютных спекулянтов и стабилизации политической ситуации в стране.

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Доллар на закрытии межбанка вырос до 11,85 грн

В понедельник, 5 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к 12:00 сузился спрэд до 11,5000/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,6500/11,8500, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,8140/16,3715, к 12:00 цены ушли вверх до 15,9535/16,3755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,1615/16,4450.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3181/0,3292, к 12:00 цены повысились до 0,3210/0,3294. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3238/0,3295.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8175 (+0.1875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3865/1,3885.

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Украина готова выпустить НДС-облигации на 16,7 млрд гривень - МВФ

Предположительный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, которые будут использованы в качестве инструмента для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) предприятиям и организациям, составит 16,7 млрд грн.

Об этом говорится в специальном исследовании МВФ по Украине, текст которого размещен на сайте организации.

«Правительство, аккумулировав имеющуюся на конец 2013 года задолженность, готово выпустить ОВГЗ на 16,7 млрд грн (1,1% ВВП). Бумаги будут исключительно рыночным инструментом с соответствующей процентной ставкой», - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, о возможности выпуска НДС-облигаций в конце февраля 2014 года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах.

Первый выпуск бумаг мог состояться уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов. Однако позднее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что выпуск перенесен на середину мая.

Представители бизнеса уже обратились в Кабмин с просьбой установить купон по таким облигациям на уровне 10% и предоставить владельцам НДС-облигаций право использовать бумаги в качестве залога по кредитам и операциям прямого РЕПО.

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"Укрзализныця" пускает поезда в обход Славянска и Краматорска

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») уточнила маршрут курсирования 17 пар пассажирских поездов во внутреннем и международном сообщениях через Краматорск и Славянск, продажа на которые была ранее отменена в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов террористами на двух участках Донецкой железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 17 пар поездов будут курсировать по измененному маршруту через участок Красноармейск - Павлоград - Лозовая, а продажа билетов на поезда со станций, которые они не будут проходить, отменена до введения нового графика движения.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", некоторые поезда курсируют по заданным маршрутам согласно графику, а некоторые прибывают на станции назначения с опозданием, максимальная задержка поездов в направлении с востока Украины составляет до четырех часов.

"Всем пассажирам, которые обратились в железнодорожные кассы по поводу возврата проездных документов на поезда, которые изменили маршрут следования, выплата осуществляется в полном объеме без удержания комиссионных сборов. Возвращение посадочных документов, оформленных через интернет и электронных проездных документов, осуществляется только в билетных кассах", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, также было прекращено движение пригородных поездов на участке от Донецка до станции Лозовая Южной железной дороги. Так, 4 мая из 52 пригородных поездов были отменены 33 поезда и 19 поездов изменили маршруты следования. 5 мая из 52 пригородных поездов - 34 поезда были отменены и 18 поездов изменили маршруты курсирования.

"Укрзализныця просит своих пассажиров при планировании поездки железнодорожным транспортом обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о закрытии продажи билетов на 17 пар поездов во внутреннем и международном сообщениях с 1 мая в связи с несанкционированным перекрытием движения на перегонах Славянск - Шпичкино и Красный Лиман - Форпостная.

В середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в Славянске террористы захватили пост электрической централизации и заблокировали движение поездов на участке Лозовая - Ясиноватая, в результате чего на Донецкой и Южной железных дорогах был изменен маршрут курсирования 45 поездов, в том числе - 28 поездов были отменены.

3 мая 48 пригородных поездов изменили маршруты следования, в том числе - 29 поездов были отменены.

По состоянию на 5 мая закрыто движение поездов на участке Лозовая – Славянск - Дружковка и Форпостная - Красный Лиман в направлениях Букино – Изюм - Харьков и Тропа - Купянск.

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Более $1 млрд от МВФ пойдет в резервы Нацбанка

Более 1 млрд долл. из первого транша Международного валютного фонда будут зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины, что позволит укрепить финансовую систему и усилить стабильность национальной валюты, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ со ссылкой на заявление главы Нацбанка Степана Кубива.

Глава НБУ напомнил, что Украина получит первый транш от МВФ в объеме 3,19 млрд долл. уже в ближайшие дни.

«Эта программа открывает новые возможности для более широкой финансовой поддержки международных финансовых институтов», - сказал Кубив и отметил, что поступление средств от международного сообщества станет позитивным сигналом для иностранных инвесторов и отечественного бизнес-сообщества, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата и усилению стабильности национальной валюты.

«Совместные усилия специалистов Национального банка, правительства Украины и Международного валютного фонда сделали возможным получение такой финансовой поддержки МВФ, - добавил Кубив. - Мы осознаем всю полноту нашей ответственности и ставим перед собой амбициозные задачи, среди которых реформирование финансового сектора и обеспечение надежной, прозрачной и стабильной работы банковской системы Украины, что, в свою очередь, поможет нашей стране продемонстрировать в недалеком будущем устойчивый экономический рост».

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу предоставления помощи Украине «стэнд-бай» в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда. При этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл. Таким образом, с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. После этого гривня начала планомерно укрепляться, и сегодня, 5 мая, НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 11,40 грн/долл.

Эксперты ожидают дальнейшего укрепления гривни благодаря поддержке Международного валютного фонда и других международных организаций при продолжении активных мер Нацбанка против валютных спекулянтов и стабилизации политической ситуации в стране.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,086 млрд долл.

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Продажи новых автомобилей в Украине продолжают падать

Продажи легковых автомобилей в Украине на первичном рынке в январе-апреле текущего года упали на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46 974 штук, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

В сообщении сказано, что доля новых автомобилей в общем количестве впервые поставленных на учёт автомобилей с января по апрель составляет 97%, или 45 781 единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в апреле упали по сравнению с апрелем прошлого года на 71%, а по сравнению с мартом 2014 года – на 29%, до 7 944 единиц, из которых 7 765 штук (98%) - новые автомобили.

По данным ассоциации, лидером продаж среди впервые поставленных на учёт автомобилей в апреле стала китайская марка Geely, реализовавшая 964 машин, что на 52,8% меньше, чем в апреле 2013 года. На втором месте японская Тоyota – 913 штук (-51,4%). Запорожский автомобилестроительный завод занял третью строку рейтинга – 775 единиц (-44,5%). Четвертое и пятое место занимают корейские марки Hyundai - 382 авто (-86%) и KIA - 326 авто (-85,5%).

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,322 тыс. штук, коммерческих – 16,393 тыс., автобусов – 3,179 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

УНИАН