Анонс на 6 мая

* Состоится расширенное совещание по вопросам децентрализации исполнительной власти при участии представителей органов местного самоуправления Волынской, Донецкой, Луганской и Львовской областей под председательством вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимира Гройсмана.

* Пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги декларационной кампании 2014». Организатор - Министерство доходов и сборов Украины . Участники: Виктор Косарчук, директор Информационно-коммуникационного департамента; Сергей Наумов, замдиректора Департамента доходов и сборов с физических лиц - начальник управления администрирования доходов и сборов с физических лиц; Александр Ревчук, замдиректора Департамента доходов и сборов с физических лиц - начальник управления контрольно-проверочной работы доходов и сборов с физических лиц.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63