США исключили Украину из списка основных мировых "пиратов"

Торговое представительство США (USTR) исключило Украину из «Списка 301», в который входят страны, являющиеся основными нарушителями прав интеллектуальной собственности в мире, сообщается в ежегодном отчете ведомства.

Согласно отчету, у USTR остались претензии к Украине относительно системы сбора авторских отчислений, использования нелицензионного программного обеспечения госорганами и общего распространения пиратства в стране, однако торговое представительство временно приостановило применение санкций в отношении Украины.

«В связи с нынешней политической ситуацией в Украине, никаких действий в отношении нее предпринято не будет», - отмечается в отчете.

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2013 года Торговое представительство США в ежегодном «Списке 301» поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности.

В феврале 2014 года USTR внесло в список нарушителей авторского права два украинских интернет-сервиса по хранению и обмену информацией - еx.ua и еxtratorrent.cc. В список распространителей пиратских данных также вошли, в частности, украинские физические рынки «Петровка» и «7-й километр».

Справка УНИАН. USTR координирует внешнеторговую политику США и занимается разработкой торгового законодательства. Ведомство было основано в 1962 году и является частью Исполнительного офиса президента США.

USTR ежегодно издает список, который включает в себя страны, не обеспечивающие адекватную и эффективную правовую защиту интеллектуальной собственности.