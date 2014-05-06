США исключили Украину из списка основных мировых "пиратов"

11:07, 06 мая 2014
Разное
1

В мае 2013 года Торговое представительство США поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности  

США исключили Украину из списка основных нарушителей авторского права

Торговое представительство США (USTR) исключило Украину из «Списка 301», в который входят страны, являющиеся основными нарушителями прав интеллектуальной собственности в мире, сообщается в ежегодном отчете ведомства.

Согласно отчету, у USTR остались претензии к Украине относительно системы сбора авторских отчислений, использования нелицензионного программного обеспечения госорганами и общего распространения пиратства в стране, однако торговое представительство временно приостановило применение санкций в отношении Украины.

«В связи с нынешней политической ситуацией в Украине, никаких действий в отношении нее предпринято не будет», - отмечается в отчете.

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2013 года Торговое представительство США в ежегодном «Списке 301» поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности.

В феврале 2014 года USTR внесло в список нарушителей авторского права два украинских интернет-сервиса по хранению и обмену информацией - еx.ua и еxtratorrent.cc. В список распространителей пиратских данных также вошли, в частности, украинские физические рынки «Петровка» и «7-й километр».

Справка УНИАН. USTR координирует внешнеторговую политику США и занимается разработкой торгового законодательства. Ведомство было основано в 1962 году и является частью Исполнительного офиса президента США.

USTR ежегодно издает список, который включает в себя страны, не обеспечивающие адекватную и эффективную правовую защиту интеллектуальной собственности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter