ТОП-10 (6 мая)

Украина при сотрудничестве с МВФ не должна оглядываться на Россию - аналитик

Налоговая и таможня Украины будут ежемесячно отчитываться перед МВФ

Украина и ЕС будут вместе контролировать запасы газа в хранилищах

Минфин начнет размещать «военные» облигации с 21 мая

Доллар на межбанке сегодня остановился на 12 гривнях

Банки возобновляют работу отделений на востоке Украины

"Укрзализныця" возобновила предпродажу билетов на большинство поездов с 27 мая

Банки помогут призывникам погасить проценты и дадут отсрочку по кредитам

В Украине повысили пенсии семьям погибших военнослужащих

Инфляция за месяц ускорилась в 1,5 раза

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Украина при сотрудничестве с МВФ не должна оглядываться на Россию - аналитик

Реакция России на возобновление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не должна быть определяющей для нашей страны, поскольку уже очевидно, что прежняя политика параллельного выстраивания отношений и с Западом, и с Россией невозможна.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

«Реакция России на возобновление сотрудничества с МВФ не должна быть для Киева определяющей. Сегодня очевидно, что прежняя политика параллельного выстраивания отношений и с Западом, и с Россией уже невозможна, прежде всего из-за неприятия ее Кремлем. Москва взяла курс на уничтожение Украины как целостного государства, поэтому я не вижу никакого смысла в том, чтобы пытаться удержаться на двух стульях, в том числе ориентируясь на ее кредитные ресурсы», – сказал Баронин.

Эксперт не исключает, что получение Украиной кредитных средств МВФ будет сопровождаться усилением давления Москвы в связи с требованиями расчетов за газ и уплаты штрафных санкций по газовым контрактам, и к этому нужно быть готовыми.

В то же время, Баронин подчеркнул, что получение кредита МВФ окажет очень крайне позитивное влияние на экономику Украины. «Во-первых, это улучшение ситуации на рынках заимствований. Для Украины открываются двери к международному финансовому сотрудничеству. Стоимость привлечения заемных средств как на государственном, так и на корпоративном уровне будет существенно снижена. Суверенные рейтинги будут повышены. Это значительно снизит давление на экономику страны», – отметил он.

Во-вторых, отметил Баронин, будет стабилизирован курс национальной валюты. «Если финрегулятор продолжит отсечение валютных спекулянтов от межбанка и сохранит административное давление на рынок на фоне сдержанности в интервенциях, то кредит МВФ даст возможность снизить волатильность национальной валюты, зафиксировать ее на экономически обоснованном уровне 10,8-11,5 грн/ долл., повысить прогнозируемость валютного рынка и снизить общую долговую нагрузку», – сказал он и добавил, что стабилизация на макроуровне даст возможность улучшить ситуацию и в реальном секторе экономики благодаря ее оживлению, кредитованию, зарубежному инвестированию.

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В то же время, подчеркнул Баронин, нужно понимать, что кредитные средства МВФ сами по себе не приведут к выходу Украины из кризиса. «Это эффективный и сравнительно дешевый финансовый инструмент, который правительство может использовать для стабилизации экономики. Это важный сигнал для внешних рынков и зарубежных инвесторов. Но его необходимо подкреплять эффективной государственной экономической политикой. Так или иначе, необходимы фундаментальные реформы, ликвидация сепаратизма на Востоке, подрывающего приток инвестиций, повышение прозрачности использования бюджетных средств, борьба с коррупцией и т. д.», – сказал он.

По мнению эксперта, ресурсы МВФ – это поддержка макроуровня, которая не предназначена для социальных выплат или дотаций отдельных отраслей. «Ключевое направление – это насыщение международных резервов (ЗВР) или в редких случаях – покрытие бюджетного дефицита. В настоящее время, на наш взгляд, для Украины приоритетом является наполнение ЗВР для повышения устойчивости национальной валюты и снижения рисков при выплатах внешних долговых обязательств», – резюмировал Баронин.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, первый транш МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд долл. – на покрытие дефицита госбюджета.

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Налоговая и таможня Украины будут ежемесячно отчитываться перед МВФ

Международный валютный фонд намерен ежемесячно и ежеквартально получать и анализировать информацию от Государственных налоговой и таможенной служб Украины, включая данные о собранных налогах, таможенных платежах и предоставленных льготах и возмещениях.

Об этом говорится в специальном отчете МВФ по Украине, опубликованном на сайте организации.

«Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны не позднее 25 числа каждого месяца подавать данные о полученных доходах, а также об отложенных платежах и наложенных штрафах. Кроме того, Государственная налоговая служба должна ежеквартально подавать отчеты о предоставленных налоговых льготах с указанием объема, длительности льготы, непосредственного получателя льготы, а также предположительного расчета потерь бюджета из-за льготного налогообложения», - говорится в докладе.

Кроме того, ежемесячными, как ожидается, должны быть доклады налоговой службы по взиманию и возмещению налога на добавленную стоимость с указанием не только выплат, но и заявок от предприятий, а также с указанием причин отсутствия или отказа в возмещении налога, в случаях, если таковые будут иметь место.

«Также мы ожидаем предоставления ежемесячных докладов по общему наполнению доходной части государственного бюджета в части налоговых поступлений и ежемесячных докладов по выполнению местных бюджетов», - говорится в докладе МВФ.

Ранее Международный валютный фонд прогнозировал рост доходной части государственного бюджета Украины по итогам 2014 года до 677,3 млрд грн при одновременном росте расходной части до 755,3 млрд грн, что существенно превышает заложенные правительством показатели в 475,3 млрд грн и 546,2 млрд грн соответственно. Однако эти показатели, как отмечали в МВФ, достижимы в рамках программы реформ, одобренных и проводимых правительством Украины и поддержанных специалистами Фонда.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В ночь на 1 мая Совет директоров Фонда одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом 17 млрд долл., из которых 7,4 млрд долл. могут поступить в Украину уже в текущем году.

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Украина и ЕС будут вместе контролировать запасы газа в хранилищах

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» присоединилась к системе отображения данных AGSI+ по стандартам ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

«Начиная с этой недели, информация по объемам природного газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ), мощность которых составляет 32 млрд кубометров, будет предоставляться с разбивкой по каждому газохранилищу на еженедельной основе. Данные будут публиковаться каждую пятницу и будут отражать информацию о подземных хранилищах Украины по состоянию на среду текущей недели», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Украина первой из стран, не являющихся членами Европейского Союза, присоединилась к системе прозрачного отображения данных GSE», - отмечается в сообщении.

«Нафтогаз» предлагает ЕС использовать мощности украинских ПХГ. Мы намерены предложить европейским компаниям конкурентоспособные и надежные решения по подземному хранению газа», - цитирует пресс-служба слова главы компании Андрея Коболева.

Справка УНИАН. AGSI+ в онлайн-режиме обеспечивает предоставление ежедневных данных по европейским ПХГ суммарным объемом около 79 млрд куб.м, что составляет 82% технических возможностей ПХГ ЕС.

Кроме «Нафтогаза», информацию по объемам природного газа предоставляет 31 оператор подземных хранилищ газа из 15 стран-членов Европейского Союза.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. В Украине находится 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Минфин начнет размещать «военные» облигации с 21 мая

Министерство финансов Украины с 21 мая начнет размещение «военных» облигаций на 100 млн грн.

Соответствующий приказ №415 об утверждении Порядка определения стоимости продажи казначейских обязательств «Военные» серии В и формы бланка сертификата казначейского обязательства «Военные» серии В размещен на сайте парламента.

Казначейские обязательства выпускаются одной серией В в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 1000 грн. Срок обращения обязательств составляет 2 года, дата погашения — 18 мая 2016 года.

Согласно приказу, с целью обеспечения одинакового уровня доходности для покупателей казначейских обязательств стоимость их продажи увеличивается в зависимости от даты продажи. В день выпуска казначейские обязательства размещаются по номинальной стоимости.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует выпустить «военные» облигации общим объемом до 7 млрд грн. Бумаги будут предлагаться коммерческим банкам, юридическим и физическим лицам.

В частности, в начале апреля Минфин сообщал о намерениях выпустить госбумаги для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины на общую сумму 1,1 млрд грн.

Кабинет министров своим постановлением от 1 апреля т.г. поручил Министерству финансов Украины выпустить казначейские обязательства «Военные» на 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.

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Доллар на межбанке сегодня остановился на 12 гривнях

Во вторник, 6 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5000/11,9000, к 12:00 цены поднялись до 11,7000/12,0000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,9000/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,9660/16,5250, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2895/16,7130. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,5830/16,7285.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3226/0,3338, к 12:00 цены выросли до 0,3281/0,3365. К закрытию торгов цены достигли максимума 0,3318/0,3375.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3884/86, а к 15:00 повысились до 1,3938/40.

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Банки возобновляют работу отделений на востоке Украины

Украинские банки возобновляют работу отделений на востоке Украины.

Согласно сообщению пресс-службы государственного “Ощадбанка”, 6 мая все отделения банка возобновили работу в Славянске и Краматорске. Все учреждения «Ощадбанка» в Донецкой области работают в обычном режиме.

Как сообщила пресс-служба «ПриватБанка», отделения банка в Луганской областиблагодаря поддержке местной общественности 6 мая также возобновили работу.

Пресс-служба «Райфайзен Банка Аваль» сообщила, что большинство отделений банка в регионе работает в обычном режиме. В тоже время в пресс-службе отметили, что решения о работе отделений на востоке Украины пересматриваются ежедневно.

«Так, по состоянию на 6 мая клиентов обслуживают 35 отделений или 60% всех учреждений «Райффайзен Банка Аваль» в Донецкой области. Уровень доступности банкоматной сети в этой области составляет 94%. Что касается Луганской области, то тут в обычном режиме функционируют 22 отделения, что составляет 85% учреждений «Райффайзен Банка Аваль» в этой области, 91% банкоматов тут работают без сбоев», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, 5 мая с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов в период активной фазы АТО на востоке Украины, украинские банки приостанавливали работу некоторых отделений.

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"Укрзализныця" возобновила предпродажу билетов на большинство поездов с 27 мая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила предварительную продажу билетов на большинство поездов, курсирующих по территории Украины с 27 мая 2014 года, приостановленную 11 апреля в связи с необходимостью внесения корректировок в график движения поездов на 2014-2015 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"После согласования графика движения с железнодорожными администрациями соседних стран "Укрзализныця" начала предварительную продажу билетов на поезда, которые отправляются в рейс с 27 мая. Решение об открытии предварительной продажи билетов было согласовано с Российскими железными дорогами (РЖД) и с дочкой РЖД "Федеральной пассажирской компанией", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 6 мая уже открыта предварительная продажа билетов на 157 поездов, которые отправляются в рейс с 27 мая по 1 июня. В частности, продажа билетов открыта на 131 поезд, курсирующий во внутреннем сообщении, и на 26 поездов, курсирующих в сообщении со странами СНГ.

По данным пресс-службы, телеграмма от руководства РЖД по согласованию графика движения и открытия продаж поступила в адрес "Укрзализныци" 30 апреля текущего года.

Кроме того, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 135 поездов, которые отправляются в рейс, начиная с 1 июня - после введения графика движения поездов на 2014-2015 годы, в том числе на 114 поездов, курсирующих во внутреннем сообщении, и на 21 поезд в международном сообщении.

Предварительную продажу билетов на поезда, которые будут отправляться в рейс после 27 мая и курсировать через территорию Украины, также открыла РЖД.

Кроме того, на все поезда уменьшен срок реализации предварительной продажи билетов с 45 до 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", вопрос об открытии предварительной продажи билетов на поезда, курсирующие в направлении АР Крым и обратно, пока остается нерешенным.

"За открытием продажи билетов пассажиры могут следить с помощью системы booking.uz.gov.ua или уточнять информацию в железнодорожных кассах", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля "Укрзализныця" заявила о временной приостановке предварительной продажи билетов на поезда, курсирующие с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым с 27 мая 2014 года в связи с несогласованным с ведомством решением самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.

Позже ведомство заявило о намерениях сохранить самые популярные среди туристов маршруты поездов между материковой Украиной и Крымом.

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Банки помогут призывникам погасить проценты и дадут отсрочку по кредитам

Национальный банк Украины при участии банковских объединений и банков предложил несколько возможных вариантов помощи в ответ на обращение Кабинета министров и генерального штаба Вооруженных Сил о помощи призывникам в погашении кредитов на период обороны страны, сообщается на сайте НБУ.

В сообщении подчеркивается, что руководство и трудовой коллектив Нацбанка, а также другие представители банковской системы, поддержали обращение руководства государства и армии и готовы оказать помощь в обслуживании кредитов защитникам украинской земли и народа.

В частности, банкиры предложили компенсацию процентов по кредитам, частичное погашение процентов и отсрочку погашения кредитов. При этом вид помощи будет выбран для каждого отдельного случая.

Нацбанк сообщил, что в помощи нуждаются около 2500 военнослужащих, которые не имеют возможности обслуживать кредиты вовремя и в полном объеме, поскольку прохождение военной службы происходит в полевых условиях.

Как сообщал УНИАН, согласно указу и.о. президента Украины "О частичной мобилизации" № 4466, одобренного Верховной Радой Украины 17 марта, в Украине объявлена частичная мобилизация в связи с резким осложнением внутриполитической обстановки, вмешательством Российской Федерации во внутренние дела Украины, ростом социальной напряженности в Крыму и городе Севастополе.

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В Украине повысили пенсии семьям погибших военнослужащих

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменения в статью 36 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц" (относительно пенсии в случае потери кормильца) (№ 2124).

Как сообщает сайт парламента, законопроектом предлагается назначать членам семей военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава, которые погибли (умерли) при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), пенсии в связи с потерей кормильца в размере 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца.

Если на иждивении погибшего (умершего) кормильца находились двое и более членов семьи, пенсию предлагается назначать в размере 90% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца, которая будет распределяться между ними равными долями, но не менее 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи.

В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших инвалидов войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей.

Проектом также предлагается установить, что лица, которым ранее назначены пенсии в случае потери кормильца в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц", имеют право на пересчет пенсий.

Если в результате пересчета размер пенсии или выплачиваемой ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере.

Кроме того, Рада приняла Закон "О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (относительно получения пенсий и другого денежного обеспечения)" (№ 4819).

Законом устранено противоречие и упорядочены термины и понятия, которые применяются в законодательных актах Украины, а также урегулирован вопрос относительно получения пенсий и другого денежного обеспечения работниками органов внутренних дел и других лиц, которые вновь приняты на службу в органы внутренних дел во время частичной или общей мобилизации в особый период.

Так, часть 3 статьи 2 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" изложена в новой редакции, согласно которой "пенсионерам из числа военнослужащих и лицам, которые получают пенсию, по данному законом в случае призыва их на военную службу во время частичной или общей мобилизации, на особый период в Вооруженные силы Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования, органы и подразделения гражданской защиты выплата пенсий на время такой службы не прекращается. После увольнения со службы таких лиц выплата им пенсий осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет со времени повторного приема на службу до дня демобилизации или увольнения. Если новый размер пенсии у этих лиц будет ниже размера, который они получали до повторного принятия на службу, выплата им пенсий осуществляется в размере, который они получали до призыва или принятия на службу".

Законом также дополнена статья 2 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" новой частью относительно порядка получения пенсий лицами, принятыми на службу на должности рядового и начальственного состава подразделений патрульной службы милиции особого назначения органов внутренних дел.

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Инфляция за месяц ускорилась в 1,5 раза

Инфляция в Украине в апреле по сравнению с мартом 2014 года составила 3,3% и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против апреля 2013 года) инфляция ускорилась до 6,9%, с начала 2014 года (апрель 2014 года к декабрю 2013 года) - до 6,4%.

С учетом временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя Госстат приводит более высокие оценки роста потребительских цен в Украине: в апреле по сравнению с мартом цены выросли на 3,4%, с начала года – на 6,5%. В том числе, на продукты питания цены выросли на 4,4% и 8,8%, соответственно.

Как сообщает Госстат, в апреле против марта 2014 года больше всего подорожали топливо и масла - на 18,1% (против апреля 2013 года - на 33,6%), овощи - на 14,3% (32,4%), фрукты - на 13,5% (11,4%), фармацевтическая продукция - на 9,1% (16,2%), сахар - на 7% (58,8%), рыба и продукты из рыбы - на 6,5% (9%).

Снижение цен зафиксировано только на яйца - на 7,6% (рост на 9,8%), горячую воду и отопление – на 2,1% (1,8%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, в годовом выражении (против марта 2013 года) - 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - 3%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Напомним, что правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.