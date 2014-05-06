Анонс на 7 мая

* Заседание Кабинета министров Украины

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Европейская Ассоциация развития бизнеса: просим защитить СМИ г.Одесса от судебного произвола и политических репрессий». 30 апреля 2014 года были совершены попытки рейдерского захвата и блокирование работы Медиахолдинга «100%», который является самым крупным информационным ресурсом Одесской области (3 новостных и общественно-информационных телеканала, 8 печатных изданий, более 90 сайтов, групп и профилей в социальных медиа, 2 информационных агентства и др.). Проникновение и захват Медиахолдинга «100%» происходили через взлом замков, избиение сотрудников, принудительное блокирование вещания телесигнала и интернет-трансляций, принудительное удаление с рабочих мест сотрудников, разворовывание личного имущества и имущества предприятий, установка в помещении блокировочных арматурных решеток. Участники: председатель Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих и работников силовых ведомств Ростислав Гайдаенко, президент системы предприятий AZAROV GROUP Андрей Азаров, президент Европейской ассоциации развития бизнеса Виталий Сербуленко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Крым: урожай 2014 ?..» Приглашена Мария Колесник, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА», которая расскажет о состоянии сегодня, каким будет урожай в Крыму в этом году, что теряет материковая Украина.

* Пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги декларационной кампании 2014». Организатор - Министерство доходов и сборов Украины. Участники: Виктор Косарчук, директор Информационно-коммуникационного департамента; Сергей Наумов, замдиректора Департамента доходов и сборов с физических лиц - начальник управления администрирования доходов и сборов с физических лиц; Александр Ревчук, зам.директора Департамента доходов и сборов с физических лиц - начальник управления контрольно-проверочной работы доходов и сборов с физических лиц.

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