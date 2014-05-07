Анонс на 7 мая

* Брифинг постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Вашера. * Пресс-конференция на тему: «Крым: урожай 2014?..» Приглашена Мария Колесник, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА». * Пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги декларационной кампании 2014». Организатор - Министерство доходов и сборов Украины. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter