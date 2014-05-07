Анонс на 7 мая
09:42, 07 мая 2014Разное
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* Брифинг постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Вашера.
* Пресс-конференция на тему: «Крым: урожай 2014?..» Приглашена Мария Колесник, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА».
* Пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги декларационной кампании 2014». Организатор - Министерство доходов и сборов Украины.
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